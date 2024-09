ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన టాప్-5 ప్రదేశాలు ఏవో తెలుసా?

Most beautiful place in the world : గొప్ప చరిత్ర, సంస్కృతి, సహజ సౌందర్యాలు ప్ర‌పంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల‌కు ప్ర‌త్యేక స్థానాన్ని క‌ల్పించాయి. ఇవి వాటిని నిజంగా ఆకర్షణీయంగా, అద్బుత‌మైన ప్ర‌దేశాలుగా మార్చాయి. అలాంటి ప్రపంచంలోని టాప్-5 అందమైన ప్రదేశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



Image: Getty Images

1. శాంటోరిని, గ్రీస్: శాంటోరిని చరిత్ర దాని ప్రకృతి అంద‌మైన దృశ్యాల మాదిరిగానే ఆస‌క్తిక‌రంగా ఉంటుంది. అక్క‌డి పురాణ క‌థ‌నాల్లో చెప్పుకునే అట్లాంటిస్ నగరానికి ఇది ప్రేరణ అని నమ్ముతారు. ఈ ద్వీపం అనేక నాగరికతల పెరుగుదలతో పాటు వాటి పతనాలను కూడా చూసింది. మినోవాన్లతో సహా పురాతన నగరమైన అక్రోటిరిని నిర్మించారు. ఇది అగ్నిపర్వత బూడిద కింద ఖననం చేయబడిన కాంస్య యుగం స్థావరంగా చెప్పుకుంటారు. శాంటోరిని చరిత్ర కూడా గ్రీకు పురాణాలతో ముడిపడి ఉంది. ఎందుకంటే ఇది పురాతన నగరం థెరా ప్రదేశంగా భావిస్తారు. అక్క‌డి పురాణాల్లో గొప్ప వ్య‌క్తిగా భావించే థెరాస్ పేరును దీనికి పెట్టారు. శాంటోరిని దాని ప్రత్యేకమైన భౌగోళిక ప్రాంతం, దాని చ‌రిత్ర కూడా చాలా శక్తివంతమైన సంస్కృతిని కలిగి ఉంది. పర్యాటకులకు సాంప్రదాయ సైక్లాడిక్ నిర్మాణాలు, అద్భుత‌మైన స్థానిక వంటకాలు, సాంప్రదాయ గ్రీకు ఆతిథ్యం చాలా బాగుంటుంది. ఈ ద్వీపం వైన్ ఉత్పత్తికి కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. అనేక వైన్ తయారీ కేంద్రాలు చాలా భిన్న‌మైన రుచిని అందిస్తాయి. శాంటోరిని స‌హ‌జ సౌంద‌ర్యం చాలా బాగుంటుంది. ఎత్తైన శిఖ‌రాలు, కొండ‌లు, క్రిస్టల్-స్పష్టమైన నీరు, అద్భుతమైన సూర్యాస్తమయాలు ప్ర‌పంచ ప‌ర్యాట‌కుల‌ను ఆక‌ర్షిస్తాయి. మ‌రీ ముఖ్యంగా ఫోటోగ్రాఫర్‌ల స్వర్గంగా ఇక్క‌డి ప్ర‌కృతి సౌంద‌ర్యాలు దీనిని మార్చాయి. పర్యాటకులు సుందరమైన కాలిబాటల వెంట నడవడం ప్రత్యేక అనుభూతిని పంచుతుంది. అగ్నిపర్వత బీచ్‌లలో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. ద్వీపంలోని అగ్నిపర్వత కాల్డెరాను వీక్షించ‌డానికి పడవ ప్ర‌యాణం కూడా చేయ‌వ‌చ్చు.ఐకానిక్ నీలి-గోపురం చర్చిలు, తెల్లటి భవనాలు, ఇరుకైన రాళ్ల రాతి వీధులు చూడ‌టానికి చాలా అద్బుతంగా ఉంటాయి.



2. మాల్దీవులు: మాల్దీవులు పురాతన వాణిజ్య మార్గాలతో పాటు దాని వ్యూహాత్మక ప్రదేశ గుర్తింపు తో మనోహరమైన చరిత్రను కలిగి ఉంది. 12వ శతాబ్దంలో ఇస్లాంను ద్వీపాలకు తీసుకువచ్చిన అరబ్ వ్యాపారులతో సహా సముద్రయాన వ్యాపారులకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన కేంద్రంగా మారింది. మాల్దీవులు 1965లో స్వాతంత్ర్యం పొందటానికి ముందు పోర్చుగీస్-బ్రిటిష్ వారి పాలనలో కొనసాగింది. భారతీయ, అరబ్, ఆఫ్రికన్ సంప్రదాయాల ప్రభావంతో మాల్దీవులు ప్రత్యేకమైన సంస్కృతికి ప్రసిద్ధి చెందింది. మాల్దీవుల ప్రజలు గొప్ప మౌఖిక సంప్రదాయాన్ని కలిగి ఉన్నారు. వారి సంస్కృతిలో కథలు చెప్పడం, సంగీతం, నృత్యం ముఖ్యమైన పాత్రలను పోషిస్తాయి. లక్క పని, నేయడం, పడవ నిర్మాణం వంటి సాంప్రదాయ చేతిపనులు నేటికీ కొనసాగుతున్నాయి. మాల్దీవులు అసమానమైన ప్రకృతి సౌందర్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. సహజమైన బీచ్‌లు, శక్తివంతమైన పగడపు దిబ్బలు, మణి మడుగులు ఉన్నాయి. పర్యాటకులకు రంగురంగుల చేపలు, పగడపు ఆకృతుల మధ్య స్నార్కెల్ లేదా డైవ్ చేసే అనుభూతి వర్ణించలేనిది. విలాసవంతమైన ఓవర్ వాటర్ బంగ్లాలలో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా మాల్దీవుల సూర్యాస్తమయం అందాలు మాటల్లో చెప్పలేము. దీని కోసం ప్రత్యేక సూర్యాస్తమయం క్రూయిజ్‌ సర్వీసులు కూడా ఉంటాయి.

BANFF NATIONAL PARK, CANADA

3. బాన్ఫ్ నేషనల్ పార్క్, కెనడా: బాన్ఫ్ నేషనల్ పార్క్ సుసంపన్నమైన స్వదేశీ చరిత్రను కలిగిన ప్రాంతం. 10,000 సంవత్సరాల నాటి మానవ నివాసానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఈ ఉద్యానవనం 1885లో స్థాపించారు. ఇది కెనడా మొట్టమొదటి జాతీయ ఉద్యానవనం. ప్రపంచంలోని పురాతన పార్క్‌లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. నిజానికి ఇక్కడి సహజమైన వేడి నీటి బుగ్గలు, సుందరమైన అందాలను రక్షించడానికి దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. బాన్ఫ్ నేషనల్ పార్క్ కెనడియన్ రాకీస్ తో శక్తివంతమైన సంస్కృతికి నిలయంగా ఉంది. దేశీయ, యూరోపియన్, విదేశీ స్థిరనివాసుల ప్రభావాల మిశ్రమ సంస్కృతిని కిలిగి ఉంటుంది. పర్యాటకులకు బాన్ఫ్ పార్క్ మ్యూజియం చారిత్రాత్మక ప్రదేశాలు అద్భుతమైన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. బాన్ఫ్ సెంటర్ ఫర్ ఆర్ట్స్ అండ్ క్రియేటివిటీలో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకుంటాయి. దేశీయ సంప్రదాయాలు, కథల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. బాన్ఫ్ నేషనల్ పార్క్ ఉత్కంఠభరితమైన పర్వత ప్రకృతి దృశ్యాలు, సహజమైన సరస్సులు, సమృద్ధిగా ఉన్న వన్యప్రాణులకు ప్రసిద్ధి చెందింది. సందర్శకులు సుందరమైన అక్కడి ప్రాంతాల్లో నడవటం మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఐస్‌ఫీల్డ్స్ పార్క్‌వే వెంబడి సుందరమైన డ్రైవ్ చేయవచ్చు. బాన్ఫ్ అప్పర్ హాట్ స్ప్రింగ్స్‌లోని హీలింగ్ వాటర్స్‌లో మునిగితేలవచ్చు. పార్క్ విభిన్న పర్యావరణ వ్యవస్థలు గ్రిజ్లీ ఎలుగుబంట్లు, ఎల్, బిహార్న్ గొర్రెలతో సహా అనేక రకాల జాతులకు ఆవాసాన్ని అందిస్తాయి.

bora bora

4. బోరా బోరా, ఫ్రెంచ్ పాలినేషియా: బోరా బోరా గొప్ప పాలినేషియన్ చరిత్రను కలిగి ఉంది. 1,000 సంవత్సరాల నాటి మానవ నివాసానికి సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలోని ఇతర ద్వీపాల నుండి పడవలో వచ్చిన పాలినేషియన్ వాయేజర్లచే ఈ ద్వీపం మొదట స్థిరపడి ఉండవచ్చని నమ్ముతారు. యూరోపియన్ అన్వేషకులు మొదట 18వ శతాబ్దంలో ఇక్కడకు వచ్చారు. ఈ ద్వీపం 19వ శతాబ్దంలో ఫ్రాన్స్‌చే వలసరాజ్యం మారింది. బోరా బోరా పాలీనేషియన్ సంస్కృతితో నిండి, ఇప్పటికీ సాంప్రదాయ పద్ధతులు-ఆచారాలు పాటిస్తున్నారు. పర్యాటకులు సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనలను చూడవచ్చు. ఇక్కడి స్థానిక ఇతిహాసాలు, పురాణాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఇవి చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలను చెబుతాయి. వుట్‌రిగర్ కానోయింగ్, హస్తకళ వర్క్‌షాప్‌లు వంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో కూడా పర్యాటకులు పాల్గొనవచ్చు. బోరా బోరా ప్రకృతి పచ్చదనం, రంగురంగు రాళ్లతో మెరిసే మడుగులు, సహజమైన తెల్లని ఇసుక బీచ్‌లతో అందమైన ఉష్ణమండల దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ద్వీపం చుట్టూ సముద్ర జీవులతో కూడిన ఒక రీఫ్ ఉంది. ఇది స్నార్కెలింగ్, డైవింగ్, వాటర్ స్పోర్ట్స్‌కు ప్రసిద్ది చెందింది. పర్యాటకులకు ఎత్తైన శిఖరం అయిన మౌంట్ ఒటెమా మంచి ఫీల్ గను కలిగిస్తుంది. ఇక్కడి పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఒక్కటి చరిత్ర, సంస్కృతి, ప్రకృతి సౌందర్యాల ప్రత్యేక సమ్మేళనాన్ని అందిస్తాయి. ఇది వాటిని సందర్శించడానికి నిజంగా ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాలుగా నిలిపింది.

5 రెమానీ, ఇటలీ: రెమానీ అనేది ఇటాలియన్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక సుందరమైన గ్రామం. దాని మనోహరమైన వాస్తుశిల్పం, రోలింగ్ కొండలు, సుందరమైన ద్రాక్షతోటలకు పేరుగాంచింది. రెమానీ ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణ, అందాన్ని కలిగిన ప్రాంతం. రెమానీకి శతాబ్దాల నాటి గొప్ప చరిత్ర ఉంది. పురాతన రోమన్ కాలం నాటి పరిసర ప్రాంతంలో మానవ నివాసానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఈ గ్రామం మధ్యయుగ కాలంలో ఏర్పడింది. దాని చారిత్రాత్మక భవనాలు, కొబ్లెస్టోన్ వీధులు దాని సుదీర్ఘ చరిత్రను ప్రతిబింబిస్తాయి. సంవత్సరం పొడవునా జరిగే పండుగలు, కచేరీలు, కళా ప్రదర్శనలతో రెమాని దాని శక్తివంతమైన సాంస్కృతిక పర్యాటక ప్రాంతంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అలాగే, పర్యాటకులకు స్థానిక వైన్ తయారీ కేంద్రాలు కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. చియాంటి, బ్రూనెల్లో డి మోంటల్సినో వంటి ప్రసిద్ధ వైన్‌లను రుచి చూడవచ్చు. అలాగే, ఈ గ్రామం సాంప్రదాయ ట్రాటోరియాలు, టుస్కాన్ వంటకాలను అందించే ఓస్టెరియాలకు నిలయంగా ఉంది. రెమానీ చుట్టూ టుస్కాన్ గ్రామీణ ప్రాంతంలోని అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు ఉన్నాయి. రోలింగ్ కొండలు, ఆలివ్ తోటలు, ద్రాక్షతోటలు కంటికి కనిపించేంత వరకు విస్తరించి ఉంటాయి. సందర్శకులు గ్రామీణ ప్రాంతాల గుండా వెళ్లడం, బైక్ రైడ్ కొత్త అనుభూతిని పంచుతాయి. చుట్టుపక్కల లోయలు, మధ్యయుగ గ్రామాల విస్తృత దృశ్యాలను ఆస్వాదించవచ్చు.

Latest Videos