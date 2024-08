వచ్చే 10 ఏళ్లలో ప్రపంచాన్ని శాసించే జాబ్స్ ఇవే... లిస్ట్ లో మీరు ఉన్నారా?

రాబోయే 10 ఏళ్లలో కొత్త అవకాశాలతో జాబ్ మార్కెట్ విస్తరిస్తోంది. ఈ సమాచారం ఆధారంగా మీరు కెరీర్ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఉద్యోగ భదత్రతో పాటు అభివృద్ధి సాధ్యం అవుతుంది.

డిమాండ్ లో ఉన్న టాప్ 10 ఉద్యోగాలు

కంప్యూటర్ మేనేజర్

కంప్యూటర్ మేనేజర్లు IT విభాగాలను పర్యవేక్షిస్తారు, సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాలను నిర్వహిస్తారు. కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లు, నెట్ వర్క్ లు సజావుగా పనిచేసేలా చూస్తారు. వారు IT ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ, సైబర్ భద్రత, ట్రబుల్షూటింగ్ లను నిర్వహిస్తారు. వివిధ పరిశ్రమలు సాంకేతికతపై ఆధారపడినందున, IT కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి, డేటాను రక్షించడానికి, కొత్త సాంకేతికతలను అమలు చేయడానికి నైపుణ్యం కలిగిన కంప్యూటర్ మేనేజర్ల అవసరం పెరుగుతోంది.