Tooth Paste: బ్రష్ చేయడానికి మాత్రమే కాదు, టూత్ పేస్ట్ ని ఇలా కూడా వాడొచ్చు..!
టూత్ పేస్టు ఉపయోగించి.. మీ ఇంట్లో ఏయే వస్తువులను కొత్త వాటిలా మెరిసేలా చేయవచ్చో తెలుసా?
సాధారణంగా, మనం ఉదయం నిద్రలేచని వెంటనే దంతాలను శుభ్రం చేసుకోవడానికి టూత్ పేస్ట్ ఉపయోగిస్తాం. రాత్రి పడుకునే ముందు మరోసారి బ్రష్ చేయడానికి టూత్ పేస్ట్ ని వాడతం. కానీ.. కేవలం మన దంతాలను శుభ్రం చేయడానికి మాత్రమే కాదు.. చాలా రకాలుగా టూత్ పేస్ట్ వాడొచ్చని మీకు తెలుసా? మీరు చదివింది నిజమే, ఇంట్లో వంటగది టైల్స్ పై మరకలను తొలగించడం దగ్గర నుంచి.. ఈ టూత్ పేస్టు ని ఎన్ని రకాలుగా వాడొచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
కిచెన్ సింక్ ని శుభ్రం చేయడానికి...
వంట గదిలోని సింక్ శుభ్రంగా ఉంటే, వంట గది లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అందువల్ల, మీరు సింక్ పై ఉన్న మరకలను తొలగించడానికి టూత్ పేస్టును ఉపయోగించవచ్చు. ఇలా చేస్తే... మీ సింక్ కొత్త దానిలా మెరుస్తూ కపడుతుంది. దీని కోసం.. తడిగా ఉన్న ఏదైనా క్లాత్ లేదా స్పాంజి పై కొంత టూత్ పేస్టును అప్లై చేసి.. సింక్ లో ఉన్న మరకలపై సున్నితంగా రుద్దాలి.కాసేపటి తర్వాత నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మరకలు తొలగిపోయి కొత్త వాటిలా కనిపిస్తాయి.
కిచెన్ ట్యాప్ ని శుభ్రం చేయడానికి...
మీ కిచెన్ లో ట్యాప్ మురికిగా అనిపిస్తే.. దానిని కూడా మీరు టూత్ పేస్టు సహాయంతో శుభ్రం చేయవచ్చు. ఒక క్లాత్ పై కొంత టూత్పేస్ట్ను పూయాలి. దానిని వాటర్ ట్యాప్ పై బాగా రుద్దాలి. కొంత సమయం తర్వాత, కుళాయిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి, అప్పుడు అది మునుపటిలా మెరుస్తూ ఉంటుంది.
సిరామిక్ పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి...
సిరామిక్ పాత్రలు, గ్లాస్ స్టవ్ టాప్ లపై తరచుగా మరకలు కనపడుతూ ఉంటాయి. మీరు వాటిని తొలగించడానికి కూడా మీరు టూత్ పేస్టు వాడొచ్చు.
మీరు గాజు స్టవ్పై , సిరామిక్ పాత్రలపై కొంత టూత్పేస్ట్ను పూయాలి. స్పాంజ్ లేదా క్లాత్ తో సున్నితంగా రుద్దాలి.అంతే.. మంచిగా కొత్త వాటిలా కనిపిస్తాయి.
కటింగ్ బోర్డులను శుభ్రం చేయడానికి...
కూరగాయలను కోసేటప్పుడు మనం తరచుగా వంటగదిలో కటింగ్ బోర్డులను ఉపయోగిస్తాము. కానీ వివిధ ఆహార పదార్థాల వాసన, మరకలు వాటిపై ఉంటాయి. టూత్పేస్ట్తో కటింగ్ బోర్డుల సమస్యలను మీరు అధిగమించవచ్చు. నిజానికి, టూత్పేస్ట్లో యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి, దాని సహాయంతో మురికిని శుభ్రం చేయడం సులభం.
రాగి పాత్రలపై మరకలను తొలగించడం...
రాగి పాత్రలపై మరకలను తొలగించడంలో టూత్పేస్ట్ చాలా ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుంది. దీన్ని చేయడానికి, టూత్పేస్ట్ను రాగి పాత్రలపై రుద్ది కాసేపు పక్కన పెట్టేయాలి. కాసేపటి తర్వాత శుభ్రమైన వస్త్రంతో మెల్లగా తుడవాలి. తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసి పొడి వస్త్రంతో మరసారి శుభ్రం చేయాలి.
ఇంటి గోడలపై మరకలు ఉంటే...
మీకు ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే, గోడలపై క్రేయాన్ మరకలు కనిపించడం చాలా సాధారణం. ఈ క్రేయాన్స్ మరకలు తొలగించడం అంత ఈజీ కాదు. అయితే, ఆ మరకలను ఈ టూత్ పేస్టు సహాయంతో చాలా ఈజీగా శుభ్రం చేయవచ్చు. దీని కోసం, మీ చేతిలో కొంత పేస్ట్ తీసుకొని మరకలు ఉన్న ప్రదేశంలో మెల్లగా రుద్దండి. కాసేపటి తర్వాత నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుంది.