Vegetabels for Diabetes: డయాబెటిస్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే ప్రతిరోజూ ఈ కూరగయాలు తినండి చాలు
డయాబెటిస్ తో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య మనదేశంలో ప్రతి ఏటా పెరిగిపోతోంది. మీరు కూడా మధుమేహంతో ఇబ్బంది పడుతుంటే ఏం తినాలో తెలుసుకోండి. ప్రతిరోజూ కొన్ని రకాల కూరగాయలు తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. ఏ కూరగాయలు తినాలో ఇక్కడ చెప్పాము.
డయాబెటిస్ ను తగ్గించే కూరగాయలు
చిన్న వయసులోనే ఇప్పుడు ఎంతో మంది మధుమేహం బారిన పడుతున్నారు. డయాబెటిస్ ఉన్న వారు కచ్చితంగా తినాల్సిన ఆహారాలు ఉన్నాయి. అలాగే కొన్ని రకాల ఆహారాలు తినకూడదు. ఇక్కడ మేము డయాబెటిస్ ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ కచ్చితంగా తినాల్సిన కూరగాయల గురించి ఇచ్చాము. వీటిని ఏదో ఒక రూపంలో తినేందుకు ప్రయత్నించండి.
బ్రోకలీ
డయాబెటిస్ తగ్గించేందుకు బ్రోకలీ సహకరించే కూరగాయ. ఇందులో ఎన్నో పోషకాలు నిండుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ ఉంటాయి. అలాగే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి. బ్రోకలీలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి జీర్ణక్రియను నెమ్మదించేలా చేస్తుంది. దీని వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అమాంతం పెరగకుండా అడ్డుకుంటుంది.
బ్రోకలీ ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు కూడా నియంత్రణలో ఉంటాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వారు గుండెకు మేలు చేసే ఆహారాలను తినాలి. బ్రోకలీని ఎలా తినాలో చాలా మందికి తెలియదు. దీన్ని బ్రోకలీని ఆవిరిలో ఉడికించి సలాడ్లలో భాగంగా చేసుకుని తినవచ్చు. లేదా సూప్గా చేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు.
పాలకూర
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉండే ఆహారాన్ని ఎంపిక చేసుకుని తినాలి. అలాగే ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచడానికి సహాయపడే ఆహారాలను తినాలి. ముఖ్యంగా మెగ్నీషియం, ఇనుము, ఫైబర్ వంటివి అధికంగా ఉండేవి తినాలి. ఇవన్నీ కూడా పాలకూరలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి పాలకూరను రెండు రోజులకోసారి తినడం చాలా మంచిది.
పాలకూరలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. శరీరంలో ఇన్ ఫ్లమ్మేషన్ ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరను పప్పులో భాగం చేసి వండుకోవచ్చు. లేదా సలాడ్లలో తినవచ్చు.
క్యారెట్
క్యారెట్లో డైటరీ ఫైబర్, విటమిన్ ఎతో పాటూ ముఖ్యమైన విటమిన్లు కూడా ఉన్నాయి. క్యారెట్లో ఉండే డైటరీ ఫైబర్ రక్త ప్రవాహాన్ని నెమ్మదిస్తుంది. ఇది డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో రక్తంలో గ్లూకోజ్ పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది.
క్యారెట్లోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. క్యారెట్ను సూప్గా లేదా జ్యూస్గా తీసుకోవచ్చు.
క్యాబేజీ
క్యాబేజీలో ఉండే పోషకాలు ఎక్కువ. దానిలో అధిక మొత్తంలో విటమిన్ సి, ఫైబర్ ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. అలాగే డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి క్యాబేజీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. క్యాబేజీ జీర్ణ ప్రక్రియను నెమ్మదించేలా చేసి రక్తంలోకి చక్కెర శోషణ వెంటనే జరగకుండా అడ్డకుంటుంది. ఇది భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది. క్యాబేజీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు మంటను తగ్గించడానికి, బరువును నియంత్రించడానికి సహాయపడతాయి.