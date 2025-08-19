ఈ ఒక్కదాంతో ఇంట్లో గోడలకున్న మరకలన్నీ పోతాయ్
పిల్లలున్న ఇంట్లో ఖచ్చితంగా గోడలకు పెన్ను, పెన్సిల్ గీతలు, ఫుడ్ మరకలు, బురద మరకలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. కానీ ఇవి వాటర్ తో అస్సలు పోవు. కానీ ఒక సింపుల్ చిట్కాతో పెయింట్ పోకుండా మరకలను ఈజీగా పోగొట్టొచ్చు. అదెలాగంటే?
ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో గోడలకు ఖచ్చితంగా దుమ్ము, ధూళి మరకలు, పిల్లలుంటే పెన్ను, పెన్సిల్ మరకలు, వేళ్ల గుర్తులు, నూనె మరకలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. కానీ వీటివల్ల గోడల అందం పోతుంది. ఇల్లు నీట్ గా కనిపించదు. అలాగని గోడలను సబ్బు నీళ్లతో క్లీన్ చేస్తే పెయింట్ పోతుంది. అందుకే నీళ్లతో గోడలను కడగరు. నిజం చెప్పాలంటే గోడలకున్న మరకలు అంత సులువుగా పోవు. చాలా మంది వీటిని పోగొట్టే ప్రయత్నం చేసి అలసిపోతుంటారు. కానీ మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో చాలా సులువుగా గోడలకున్న మరకలను పోగొట్టొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
గోడలకున్న మరకలను పోగొట్టే చిట్కాలు
గోడలకున్న మరకలు పోవాలంటే ముందుగా దుమ్ము, ధూళిని దులపండి. ఇందుకోసం బ్రష్ అటాచ్ మెంట్ తో మైక్రోఫైబర్ క్లాత్, వాక్యూమ్ లేదా చీపులో ఏదైనా ఒక దాన్ని ఉపయోగించి దుమ్ము లేకుండా చేయొడి. దుమ్ము, ధూళి గోడంతా వ్యాపించకుండా పై నుంచి కిందికి సున్నితంగా తుడవండి. ముఖ్యంగా గోడల మూలలు, అంచుల దగ్గర దుమ్ము, ధూళి ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఎక్కువగా పెట్టండి. స్విచ్ బోర్డులను కూడా ఖచ్చితంగా తుడవాలి.
క్లీనింగ్ సొల్యూషన్
పెయింట్ మరకలు నీళ్లతో అయితే పోవు. అలాగని మీరు కఠినమైన కెమికల్స్ ను కూడా యూజ్ చేయకూడదు. దీనివల్ల పెయింట్ పాడవడమే కాకుండా.. మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా పాడుచేస్తుంది. ఇంట్లో తయారుచేసిన క్లీనర్ ను ఉపయోగించి కూడా మీరు ఈజీగా గోడలకున్న మరకలను పోగొట్టొచ్చు. ఇందుకోసం గోరువెచ్చని బకెట్ నీళ్లలో కొన్ని చుక్కల డిష్ వాషింగ్ ను కలపాలి. ఇది చిన్న చిన్న మరకలను పోగొడుతుంది. అదే కఠినమైన మరకలు పోవాలంటే మాత్రం సమానంగా వైట్ వెనిగర్, నీళ్లను కలిపి ద్రావణాన్ని తయారు చేయండి. దీన్ని ఉపయోగించే ముందు మర్చిపోకుండా మూలల్లో పెయింట్ టెస్ట్ చేయండి.
జాగ్రత్తగా గోడలను తుడవండి
దీన్ని సాఫ్ట్ క్లాత్ లేదా స్పాంజ్ తో తుడవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా గుడ్డను ద్రావణంలో ముంచండి. దీనితో గోడను తుడవండి. కానీ గోడకు ఎక్కువ సేపు పెట్టకండి. అలాగే ఎక్కువ గట్టిగా రుద్దకూడదు.
వంటగదిలో నూనె మరకలు పోవాలంటే ఏం చేయాలి?
కిచెన్ లో గోడలకున్న ఆయిల్ మరకలు, పెన్ సిరా, క్రేయాన్ డ్రాయింగ్స్ వంటి మొండి మరకలను పోగొట్టడానికి బేకింగ్ సోడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందుకోసం బేకింగ్ సోడాలో నీళ్లు కలిపి పేస్ట్ చేయండి. ఇది ఆయిల్, మచ్చలను పోగొట్టడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. తెల్ల వెనిగర్ తో గోడకు అంటుకున్న మరకలు, నీళ్ల గుర్తులు సులువుగా పోతాయి.
హోమ్ డిపో ప్రకారం.. మ్యాజిక్ ఎరేజర్లు, వాల్ క్లీనర్లు గోడలకు అంటిన మరకలను పోగొట్టడానికి బాగా సహాయపడతాయి. కానీ ఫస్ట్ వీటిని టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది పెయింట్ ను పోగొడుతుంది. అలాగే కాటన్ ప్యాడ్ తో ఆల్కహాల్ ను సున్నితంగా రుద్దితే ఇంక్ మరకలు, నూనె మరకలు పోతాయి.
గోడను సరిగ్గా కడిగి ఆరబెట్టాలి
గోడకున్న మరకలు పోయిన తర్వాత గీతలు పడొద్దంటే గోడను కడిగి ఆరబెట్టాలి. ఏదైనా సబ్బు మరకలు గోడకు ఉంటే తడి బట్టను ఉపయోగించి తుడవాలి. దీన్ని టవల్ తో తుడిచి గాలికి ఆరనివ్వాలి. గోడ మాత్రం తడిగా ఉండకూడదు. ముఖ్యంగా అంచుల దగ్గర.