Foods Never Expires: ఎన్ని నెలలైనా ఈ ఆహారాలు పాడవ్వకుండా ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి
మనం వాడే అన్ని ఆహార పదార్థాలకు గడువు (Foods) తేదీ ఉండదు. కొన్ని మాత్రం రెండు మూడు రోజులకే పాడైపోతాయి. ఏ ఆహారాలకు ఎక్కువ లైఫ్ టైమ్ ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
పాడవ్వని ఆహారాలు ఎన్నో
ప్రతి ఆహారానికి ఎంతో కొంత జీవితకాలం ఉంటుంది. కొన్ని ఆహారాలు రోజులు నిల్వ ఉంటే, మరికొన్ని నెలలు పాటూ నిల్వ ఉంటాయి. ఇంకొన్ని ఏళ్లపాటు పాడవకుండా ఉంటాయి. మనం వాడే ఆహారాలలో ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా ఉండే ఆహారాలు కొన్ని ఉన్నాయి.
ఉప్పు
ఉప్పు చాలా ముఖ్యమైన పదార్థం. ప్రతి వంటగదిలో ఇది ఉంటుంది. ఎన్నో రకాల వంటకాల్లో దీన్ని వాడతారు. ఉప్పు వేయకపోతే చప్పగా ఉంటుంది… కాబట్టి ఆహారం రుచిగా అనిపించదు. ఉప్పును సరైన పద్ధతిలో నిల్వ చేస్తే ఎప్పటికీ పాడవదు. చాలా ఏళ్లపాటూ వాడుకోవచ్చు.
చక్కెర
పంచదారను కూడా మనం రోజూ వాడతాము. దీన్ని సరైన కంటైనర్లో నిల్వ చేస్తే ఎక్కువ కాలం పాటూ వాడుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గాజు సీసాలో పంచదారను నిల్వ ఉంచాలి. తడి తగలకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. తేమ తగిలితే చక్కెర రూపం మారిపోతుంది. కానీ చక్కెర మాత్రం ఎప్పటికీ పాడవదు.
తేనె
తేనె ఎన్నో ఏళ్ల పాటూ నిల్వ ఉంటుంది. దీనిలో చాలా తక్కువ తేమ ఉంటుంది. తక్కువ ఆమ్లత్వంతో కూడిన pH ఉంటుంది. అందుకే దీనిలో బ్యాక్టీరియా త్వరగా పెరగదు. దీనివల్ల తేనె చాలా కాలం పాటు పాడవకుండా తాజాగా ఉంటుంది.
వెనిగర్
యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్, వైట్ వెనిగర్ లాంటి ఏ రకమైన వెనిగర్ అయినా ఎక్కువ కాలం పాటూ నిల్వ ఉంటుంది. వీటికి తమను తాము సహజంగానే రక్షించుకునే స్వీయ సంరక్షణ గుణం ఉంటుంది.
మొక్కజొన్న పిండి
కార్న్ ఫ్లోర్ ను సూప్లు, గ్రేవీలు చేసేందుకు ఉపయోగిస్తారు. చికెన్, చేపలు, కూరగాయలు వేయించే ముందు మెత్తబడటానికి ఈ పిండిని వాడతారు. తేమ తగలకుండా, గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో నిల్వ చేస్తే ఇది పాడవదు.
సోయా సాస్
సోయా సాస్ ను ఫ్రైడ్ రైస్, చైనీస్ నూడుల్స్ తయారీలో అధికంగా వాడతారు. ఇందులో సోడియం అధికంగా ఉంటుంది. దీని వల్ల ఇది చాలా కాలం నిల్వ ఉంటుంది. సోయా సాస్ ను గాజు సీసాలో చల్లని, చీకటి ప్రదేశంలో ఉంచితే ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి.
నూడుల్స్
నూడుల్స్ను మైదాతో అధికంగా తయారు చేస్తారు. ఇవి సాధారణంగానే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి. వీటిని తేమ తగలకుండా ఉంచితే ఎక్కువ కాలం పాటూ నిల్వ ఉంటాయి. అలాగే గాలి తగలకుండా చూసుకోవాలి.