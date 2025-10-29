ప్లాస్టిక్, అల్యూమినియం కాదు... స్టీల్ పాత్రల్లో వీటిని అస్సలు పెట్టకూడదు..!
Steel Containers: మనం ఇంట్లో వంట చేయడానికి, ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడానికి స్టీల్ పాత్రలను సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు. కానీ, స్టీల్ పాత్రల్లో కొన్ని రకాల ఆహారాలను నిల్వ చేయకూడదు. అలా చేయడం వల్ల వాటి రుచి పాడవ్వడమే కాదు, మీ ఆరోగ్యానికే ప్రమాదం.
steel Container
వంట చేయడానికి మనం చాలా రకాల పాత్రలను వాడతాం. పూర్వం అందరూ మట్టి పాత్రలు మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. కానీ తర్వాత మన జీవితాల్లోకి అల్యూమినియం పాత్రలు అడుగుపెట్టాయి. కొందరు స్టీల్ పాత్రలు కూడా వాడుతూ ఉంటారు. అయితే... అల్యూమినియం పాత్రలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కాదు. ఇది నిజమే, కానీ... స్టీల్ పాత్రల్లో కూడా కొన్ని రకాల ఆహారాలు నిల్వ చేయకూడదని మీకు తెలుసా? మీరు ఇంట్లో ఈ స్టీల్ పాత్రలను కనుక వాడుతూ ఉంటే... వాటిల్లో పొరపాటున కూడా కొన్నింటిని అస్సలు పెట్టకూడదు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం...
1.స్టీల్ కంటైనర్ లో పెరుగు...
సహజంగా పెరుగులో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అందుకే.. వీటిని ఎక్కువ సేపు స్టీల్ కంటైనర్లలో స్టోర్ చేయకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల పెరుగు రుచి మారుతుంది. ఆకృతి కూడా మారుతుంది. ఈ పెరుగును మీరు గాజు లేదా సిరామిక్ కంటైనర్లలో స్టోర్ చేయడం మంచిది. వీటిల్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల... దాని ప్రోబయోటిక్స్ ప్రయోజనాలను కలిగిస్తాయి. పేగు ఆరోగ్యానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
2.ఊరగాయ...
మనం రెగ్యులర్ గా ఇంట్లో తయారు చేసుకునే ఊరగాయాల్లో నిమ్మకాయ, చింత పండు, ఉప్పు, నూనె లాంటి వాటిని కలుపుతూ ఉంటారు. అందుకే, ఊరగాయలను స్టీల్ పాత్రల్లో ఎప్పుడూ నిల్వ చేయకూడదు. ఆ స్టీల్ పాత్ర మంచి నాణ్యమైనది కాకపోతే రియాక్షన్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఊరగాయ రంగు మారిపోతుంది. రుచి కూడా మారిపోతుంది. ఇలాంటి వాటిని స్టోర్ చేయడానికి సిరామిక్, గాజు పాత్రలను ఎంచుకోవడం మంచిది.
3.నిమ్మరసం కలిపిన ఆహారాలు...
స్టీల్ పాత్రల్లో నిమ్మరసం, చింత పండు లాంటి వాటితో చేసిన ఆహారాలను పెట్టకూడదు. రుచి మారిపోతాయి. పాత్రలు కూడా పాడైపోతాయి. ఇలాంటి ఆహారాలను కూడా గాజు పాత్రల్లో నిల్వ చేయడం మంచిది.
4.టమాటలు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు...
రాజ్మా లేదా పనీర్ బటర్ మసాలా వంటి టమోటా అధికంగా ఉండే ఆహారాలు స్టీల్ తో చర్య జరిపి రుచి , పోషకాలను నాశనం చేసే సహజ ఆమ్లాలను కలిగి ఉంటాయి. అటువంటి గ్రేవీలకు సిరామిక్ లేదా గాజు పాత్రలు సురక్షితం. కేవలం పాత్రలు పాడవ్వడమే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా హానికరం. అందుకే... ఇలాంటి ఆహారాలను స్టీల్ పాత్రలకు బదులు... గాజు కంటైనర్లు వాడటం ఉత్తమం.