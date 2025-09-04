Chandra Grahanam 2025: చంద్రగ్రహణం రోజున ఇలాంటి ఆహారాలను తినకూడదు
చంద్రగ్రహణమైనా, సూర్య గ్రహణమైనా కొన్ని సంప్రదాయాలు, పద్ధతులు ఉన్నాయి. అది ఒక ఖగోళ సంఘటనే కావచ్చు... కానీ దాని చుట్టూ ఎన్నో నమ్మకాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి చంద్రగ్రహణం రోజు ఏం తినకూడదో తెలుసుకోండి.
చంద్రగ్రహణం నమ్మకాలు
చంద్రగ్రహణం రాబోతోంది. ఇదొక అద్భుతమైన ఖగోళ సంఘటనగా చెప్పుకుంటారు. అయితే ప్రాచీన కాలం నుంచి గ్రహణానికి సంబంధించి ఎన్నో నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు, సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. వీటికి శాస్త్రీయ కారణాలు లేవు. కానీ నమ్మకాలు మాత్రం ప్రజల్లో నిండిపోయి ఉన్నాయి. కాబట్టి చంద్రగ్రహణం రోజు కొన్ని పనులు చేయకూడదని, కొన్ని ఆహారాలు తినకూడదని చెబుతారు.
సెప్టెంబర్ 7వ తారీఖున చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతోంది. దీన్ని బ్లడ్ మూన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ రోజు చంద్రుడు పూర్తి నారింజ రంగు లేదా ఎరుపు రంగులో కనిపించే అవకాశం ఉంది. దాదాపు భూమిపై ఉన్న ఎన్నో దేశాల వారు ఆరోజు చంద్రుడిని చూడవచ్చు. మనదేశంలో కూడా ఈ చంద్రగ్రహణం పూర్తిగా కనిపిస్తుంది.
చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు?
సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన రాత్రి 9:58 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమవుతుంది. ఇది అర్ధరాత్రి 1:26 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. ఆ సమయంలో చంద్రుని చూస్తే అద్భుతంగా కనిపిస్తాడు. దాదాపు 3 గంటల 28 నిమిషాల పాటు గ్రహణం ఉండబోతోంది. ఆసియాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అలాగే ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, అమెరికా ఇలా చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుంది.
సూత కాలం ఎప్పుడు?
చంద్రగ్రహణంలో సూత కాలం ఉంటుంది. గ్రహణానికి 9 గంటల ముందు నుంచి ఇది ప్రారంభమవుతుంది. అంటే సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:57 గంటలకే ఇది ప్రారంభం అవుతుంది. అప్పటినుంచి గ్రహణ నియమాలను ఆచరించాలని చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు ఇంటి నుంచి బయటకు రాకూడదు. పదునైన వస్తువులను పట్టుకోకూడదు. కూరగాయలు కట్ చేయడం వంటివి చేయకూడదు. ఆహారాన్ని వండకూడదు, తినకూడదు అని చెబుతారు.
చంద్ర గ్రహణం రోజు ఏ తినకూడదు?
నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారము చంద్రగ్రహణం రోజు మీరు సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. పప్పులు, కూరగాయలు, చపాతీలు, అన్నం వంటివే తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఆహారాలలో పసుపును కలిపి వండాలి. అలాగే మాంసాహారం, బ్రెడ్డు, ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, పులిసిన ఆహారాలు, ఆల్కహాల్ వంటివి తినకూడదు.
నీటిలో తులసి ఆకులు
నీరు నిల్వచేసే బిందెలు, కంటైనర్లలో తులసి ఆకులను వేయడం చాలా మంచిదని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల గ్రహణ సమయంలో బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అడ్డుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. గ్రహణం రోజున ఆహారానికి, ఆరోగ్య సమస్యలకు ఉన్న సంబంధం శాస్త్రీయంగా నిరూపించగల లేకపోవచ్చు... కానీ నమ్మకాల ప్రకారం మాత్రం గ్రహణం రోజు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని చెబుతున్నారు. గ్రహణానికి శరీరాన్ని ప్రభావితం చేసే శక్తి ఉందని ఎన్నో నమ్మకాలు ఉన్నాయి. గ్రహణం రోజు మనం తినే ఆహారంపై దృష్టి పెట్టాలని చెబుతారు. తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవాలని వివరిస్తారు.
గ్రహణం తర్వాత కూడా ఇంటిని పరిశుభ్రంగా చేసుకొని ఆ తర్వాతే స్నానం చేసి.. పూజ చేసుకున్న తర్వాత ఆహారాన్ని తినాలని చెబుతారు. నిజానికి గ్రహణ సమయంలో ఉపవాసం ఉంటే మంచిదని కూడా చెప్పేవారు ఎంతోమంది.