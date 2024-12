ఉదయాన్నే ఇంటి ముందు ముగ్గు ఎందుకు వేయాలి..?

పూజలు, పండగలతో సంబంధం లేకుండా.. ప్రతిరోజూ ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయడం వల్ల ఇంటికి శుభం జరుగుతుందని నమ్ముతారు.

సాధారణంగా ఇంటి ముందు ముగ్గు పెట్టడం అంటే..ప్రతిరోజూ ఉదయం ఆధ్యాత్మికంగా లక్ష్మీ దేవిని ఇంట్లో కి ఆహ్వానించడం అని అర్థం. ఈ పద్దతిని మనమంతా యుగయుగాలుగా ఫాలో అవుతూ వస్తున్నారు. ముగ్గు వేయడం పూజలకు చాలా ముఖ్యం. ఇక, పూజలు, పండగలతో సంబంధం లేకుండా.. ప్రతిరోజూ ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయడం వల్ల ఇంటికి శుభం జరుగుతుందని నమ్ముతారు. ముఖ్యంగా ఈ డిసెంబర్ కాలంలో చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో కూడా ఉదయాన్నే లేచి వేయడం వల్ల.. మనం చాలా చురుకుగా ఉండటానికి సహాయపడుతుందట.



అంతే కాకుండా ఈ మాసంలో బియ్యపు పిండి తో ముగ్గు వేస్తే.. చీమలకు ఆహారం లభిస్తుంది. స్త్రీలకు తెలియకుండా చీమలు తొక్కి చంపడం వల్ల కలిగే అనర్ధాలు ఈ పిండి తింటే తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అదేవిధంగా కన్యలు తెల్లవారుజామున నిద్రలేవడం వల్ల చెడులు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.



// Comment this Pagview call for Gallery 4 Dec 2024 -- revert back to 18 Dec --, request by Deepak and Nathan Start // Comment this Pagview call for Gallery 4 Dec 2024 -- revert back to 18 Dec --, request by Deepak and Nathan Start// Comment this Pagview call for Gallery 4 Dec 2024 -- revert back to 18 Dec --, request by Deepak and Nathan Start // Comment this Pagview call for Gallery 4 Dec 2024 -- revert back to 18 Dec --, request by Deepak and Nathan Start// Comment this Pagview call for Gallery 4 Dec 2024 -- revert back to 18 Dec --, request by Deepak and Nathan Start // Comment this Pagview call for Gallery 4 Dec 2024 -- revert back to 18 Dec --, request by Deepak and Nathan Start

lotus kolam

ఇక మామూలు ముగ్గు కంటే.. మెలికల ముగ్గులు వేయడం వల్ల మరింత ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయట. ఎందుకంటే.. మెలికల ముగ్గులు వేయాలంటే.. చాలా జ్నాపకశక్తి ఉండాలి. చలికాలంలో వేయడం వల్ల మహిళలకు శారీరక బలం, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది.

Latest Videos