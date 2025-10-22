రాత్రి పడుకునే ముందు గోరు వెచ్చని నీటిలో పాదాలు పెడితే ఏమౌతుంది?
ప్రతిరోజూ రాత్రి గోరు వెచ్చని నీటిలో పాదాలను ఉంచడం వల్ల అలసట, ఒత్తిడి తగ్గడం మాత్రమే కాదు.. అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి, మీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి, మంచి నిద్రను ప్రోత్సహించడానికి సహాయపడుతుంది.
గోరు వెచ్చని నీటిలో పాదాలు..
ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాం. దీని వల్ల రాత్రి పడుకునే సమయానికి చాలా అలసట వచ్చేస్తుంది. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అయితే... ఈ అలసట, ఒత్తిడిని కేవలం ఒక చిన్న పనితో తరిమికొట్టవచ్చు. దీని కోసం.. మీ పాదాలను గోరు వెచ్చని నీటిలో పెడితే సరిపోతుంది. అదే నీటిలో.. వేప, కలబంద జెల్, పసుపు లాంటివి జోడిస్తే.. మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మరి ప్రతిరోజూ రాత్రి ఇలా చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.....
నీటిలో ఇవి కూడా కలపండి....
ఒక పాత్రలో గోరు వెచ్చని నీరు తీసుకోవాలి. అందులో పది వేప ఆకులు, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, కలబంద కొన్ని ముక్కలు, గులాబీ రేకులు కొన్ని వేసి ఆ నీటిలో నాననివ్వాలి. ఈ నీటిలో మీ పాదాలను కనీసం 15 నిమిషాలు ఉంచాలి. ఇలా ప్రతి రోజూ చేయడం వల్ల.. శరీరానికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మెరుగైన రక్త ప్రసరణ - ఇది కాళ్ళలో రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. దీని వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
అలసట, ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం - ఇది అలసిపోయిన రోజు తర్వాత మీ పాదాలను సడలించి మీ నాడీ వ్యవస్థను ప్రశాంతపరుస్తుంది. తద్వారా మీ మనస్సును తేలికపరుస్తుంది.
మంచి నిద్ర...
మీ శరీరం ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు, మీకు మంచి , లోతైన నిద్ర వస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి చాలా ముఖ్యం. అంతేకాదు, శరీరాన్ని నిర్విషీకరణ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరం లోపల ఉన్న టాక్సిన్స్ తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. మిమ్మల్ని తాజాగా ఉంచుతుంది.
వేపలో యాంటీ బాక్టీరియల్ , యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇవి చర్మాన్ని శుభ్రంగా ఉంచడంలో , ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ను నివారించడంలో సహాయపడతాయి. పసుపులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ , క్రిమినాశక లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. గాయాలను త్వరగా నయం చేస్తుంది. కలబంద చర్మాన్ని తేమ చేస్తుంది. మృదువుగా చేస్తుంది. ఇది అలసిపోయిన చర్మాన్ని ఉపశమనం చేస్తుంది.
గులాబీ రేకులు మనస్సుకు శాంతి , ప్రశాంతతను తెస్తాయి. వాటి సువాసన మనస్సును రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. ఇది మీ శరీరాన్ని సహజంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడే నివారణ. డయాబెటిస్తో పోరాడుతున్న ప్రతి స్త్రీ దీనిని ప్రయత్నించాలి. ఇది కేవలం నివారణ మాత్రమే కాదు, మీ శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గం.