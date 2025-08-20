స్మోకింగ్ చేస్తే బరువు తగ్గుతారా..?
పొగతాగే అలవాటు చాలా మందికి ఉంటుంది. అయితే, స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గుతారా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో చూద్దామా..
స్మోకింగ్ తో బరువు తగ్గుతారా?
పొగ తాగే అలవాటు చాలా మందిలో ఉంటుంది. సెలబ్రెటీల నుంచి నార్మల్ పీపుల్ వరకు మన చుట్టూ పొగతాగే వారు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ, ఇది ఆరోగ్యానికి హానికరం. అంతేకాదు.. స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సిగరెట్ లో ఉండే నికోటిన్ శరీరంపై చాలా రకాలుగా ప్రభావితం చూపుతుంది. నికోటిన్ వల్ల క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతాయి. ఆకలిని నియంత్రించే కేంద్రాలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీని వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. శరీరం తీసుకునే క్యాలరీల శోషణ కూడా తగ్గుతుంది. వీటన్నింటి వల్ల బరువు తగ్గుతారు.
2019లో జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సైకాలజీలో ప్రచురితమైన ఒక జెనెటిక్ అధ్యయనం ప్రకారం, స్మోకింగ్ చేసేవారి బరువు సగటున 1 నుంచి 2 కిలోల వరకు తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పెద్ద తేడా కాదు, కానీ.. ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
స్మోకింగ్ తో కొవ్వు పేరుకుపోతుంది
స్మోకింగ్ వల్ల శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. కడుపులోపలి భాగం నుండి లివర్, గుండె వంటి ముఖ్య అవయవాల చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. ఇది గుండె జబ్బులు, టైప్ 2 డయాబెటిస్, స్ట్రోక్ వంటి వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. 2018లో న్యూట్రిషనల్ జర్నల్ లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనంలో ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు.
మెటబాలిజం వేగంగా పెరుగుతుంది
స్మోకింగ్ వల్ల బరువు తగ్గుతారు, కానీ దాని వెనుక ఉన్న శాస్త్రం తెలుసుకోవాలి. స్మోకింగ్ చేసినప్పుడు శరీరంలోకి నికోటిన్ చేరుతుంది, దీనివల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేసేవారు తినడం కూడా మానేస్తారు. ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేసేవారు రోజుకు 200 కన్నా ఎక్కువ క్యాలరీలు ఖర్చు చేస్తారు. ఎందుకంటే నికోటిన్ మెటబాలిజంను పెంచుతుంది. కొంతమంది టెన్షన్ తగ్గించుకోవడానికి స్మోకింగ్ చేస్తారు.
స్మోకింగ్ తో కండరాలు బలహీనపడతాయి
WHO ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 80 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు పొగాకు వల్ల మరణిస్తున్నారు. వీరిలో 10 లక్షల మంది భారతదేశం నుండే. స్మోకింగ్ వల్ల తగ్గిన బరువు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. దీనివల్ల కండరాలు బలహీనపడిపోతాయి.
బరువు ఎలా తగ్గించుకోవాలి?
బరువు తగ్గాలంటే, జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. రోజూ వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, తగినంత నిద్ర, ప్రోటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు తీసుకోవాలి.