ఈ ఒక్కదాంతో ఇంట్లో ఒక్క ఎలుక కూడా ఉండదు
ఇంట్లోకి ఎలుకలు ఒక్కసారి చొరబడ్డాయంటే అవి సామాన్యంగా బయటకు పోవు. అందుకే చాలా మంది వీటిని కెమికల్స్ పెట్టి చంపేస్తుంటారు. కానీ దీనివల్ల ఇంట్లో వాసన వస్తుంది. కాబట్టి వీటిని చంపకుండా ఇంట్లో నుంచి ఎలా వెళ్లగొట్టాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
ఎలుకలు
ఇంట్లో ఎలుకలు ఉండటం చాలా కామన్. కానీ వీటివల్ల ఇల్లంతా గందరగోలంగా మారుతుంది. మురికిగా తయారవుతుంది. దీనికితోడు ఇంట్లో ఉన్న దుస్తులను, ముఖ్యమైన పేపర్లను, బుక్కులను కొరికి పాడు చేస్తుంటాయి. అంతేకాకుండా ఇవి చేసే మురికి వల్ల మనకు లేనిపోని రోగాలు వ్యాపించే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అందుకే వీటిని చంపకుండా ఇంట్లో నుంచి ఎలా పారిపోయేలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
వెల్లుల్లి
వెల్లుల్లితో కూడా ఇంట్లో ఒక్క ఎలుక లేకుండా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వెల్లుల్లి ఘాటైన వాసన ఎలుకలకు అస్సలు నచ్చదు. వెల్లుల్లితో ఎలుకలు పోవాలంటే అవి ఎక్కువగా తిరిగే చోట వెల్లిలి ముక్కలను పెట్టండి. లేదా వెల్లిల్లి వాటర్ ను చల్లండి. కావాలంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఒక గుడ్డలో కట్టి కూడా వేలాడదీయొచ్చు.
కర్పూరం, లవంగాలు
లవంగాలు, కర్పూరంతో కూడా ఎలుకలు పారిపోయేలా చేయొచ్చు. వీటి వాసన కూడా ఎలుకలకు అస్సలు నచ్చదు. ఇందుకోసం మీరు లవంగాలను, కర్పూరాన్ని ఒక గుడ్డలో చుట్టి ఎలుకలు వచ్చి పోయే చోట పెట్టండి. లవంగాలు, కర్పూరం మిశ్రమాన్ని ఇంట్లో ఎలుకలు తిరిగే ప్రతి ప్రదేశంలో పెట్టొచ్చు. ఇది ఎలుకలకు చిరాకు తెప్పిస్తుంది. దీంతో ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా పారిపోతాయి.
బేకింగ్ సోడా మాత్రలు
బేకింగ్ సోడాతో కూడా ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా చేయొచ్చు. ఈ బేకింగ్ సోడా మాత్రలను తింటే ఎలుకల కడుపులో గ్యాస్ ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల అవి భయపడి ఇంట్లో నుంచి పారిపోతాయి. ఇందుకోసం బేకింగ్ సోడాను పిండిలో లేదా చక్కెరలో కలిపి మాత్రలుగా చేయండి. వీటిని ఇంట్లో ఎలుకలు ఎక్కువగా తిరిగే చోట పెట్టండి.
పిండి, సర్ఫ్ టాబ్లెట్లు
ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా చేయడంలో ఈ చిట్కా చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇందుకోసం గోధుమపిండిని తీసుకుని అందులో కొంచెం నెయ్యి, చక్కెర వేసి మెత్తని పేస్ట్ చేయండి. దీనిలో కొంచెం డిటర్జెంట్ పౌడర్ ను వేసి అలాగే ఫినాయిల్ కూడా వేయండి. దీన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారుచేసి సర్ఫ్ మిశ్రమంతో నింపండి. అంతే ఈ మాత్రలను ఎలుకలు ఎక్కువగా తిరిగే చోట పెట్టండి.
పొగాకు మాత్రలు
పొగాకుతో కూడా ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా పోతాయి. ఎలా అంటే ఈ పొగాకు ఘాటైన వాసన ఎలుకలకు చిరాకు తెప్పిస్తుంది. దీంతో అవి ఇంట్లో నుంచి పారిపోతాయి. ఇందుకోసం శెనగపిండి, నెయ్యి, పొగాకుతో మాత్రలను తయారుచేయండి. వీటిని ఎలుకలు ఉండే చోట పెట్టండి.
పిప్పరమింట్ ఆయిల్ స్ప్రే
పిప్పరమింట్ నూనె వాసనకు కూడా ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా పారిపోతాయి. ఈ నూనె ఇంట్లోకి ఎలుకలు రాకుండా చేస్తుంది. ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా కొన్ని చుక్కల పిప్పరమెంట్ నూనెను నీళ్లలో వేసి స్ప్రే బాటిల్ లో నింపండి. దీన్ని తలుపులు, ఇంట్లోని మూలలు ఇలా ఎలుకలు తిరిగే ప్రతి చోట స్ప్రే చేయండి.
ఎర్ర మిరపకాయలు
ఎండుమిర్చి పైడర్ ఘాటైన రుచి, వాసన ఎలుకలను ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఈ ఎండుమిర్చితో ఇంట్లోని ఎలుకలు పారిపోవాలంటే మిరపపొడిని ఎలుకలు ఉండే చోట చల్లొచ్చు. లేదా దీన్ని నెయ్యి, పిండిలో వేసి మాత్రలుగా తయారుచేయొచ్చు. వీటిని ఎలుకలు తింటే గనుక మీ ఇంట్లో ఒక్క ఎలుక కనిపించదు.
మిరియాలు
నల్ల మిరియాలు కూడా ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా చేస్తాయి. ఇందుకోసం నల్ల మిరియాలను పొడి చేయండి. దీన్ని ఎలుకలు తిరిగే చోట చల్లండి. ఇలా కాకుండా మీరు ఈ నల్ల మిరియాలను గుడ్డలో కట్టి వేలాడదీయొచ్చు. ఏదైనా వస్తువులను ఎలుకల నుంచి సేఫ్ గా ఉంచాలనుకుంటే అ్ందులో కొన్ని నల్ల మిరియాలను వేయండి.