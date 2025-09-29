Sweet potato: చిలగడదుంపలను ఉడకబెట్టి తినకూడదా? ఉడకబెట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది?
చిలగడదుంపలు (Sweet potato) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. చిలగడదుంపల సీజన్ కూడా వచ్చేస్తోంది. అయితే చాలామంది వాటిని ఉడకబెట్టి తింటారు. అలా తినడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి.
చిలగడదుంపలతో లాభాలు
చిలగడదుంపలు మన దేశానికి చెందిన ప్రత్యేకమైన దుంపగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది చిన్న తీపి రుచిని కలిగి ఉంటుంది. ఉడికించి తిన్నా, కాల్చి తిన్నా, పచ్చిగా తిన్నా కూడా రుచిగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిలగడ దుంపలు పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. ఆరోగ్యానికి ఎంతో ప్రయోజకరమని వైద్యులు కూడా చెబుతారు. ఇవి మన శరీరాన్ని బలంగా మారుస్తాయి. చిలగడదుంపలు తెలుపు, నారింజ, ఊదా ఇలాంటి రంగుల్లో లభిస్తాయి. వీటిలో ఫైబర్, పొటాషియం, ఇనుము, విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే సహజమైన తీపి కూడా రుచి కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిలగడదుంపడం తినడం వల్ల శరీరానికి వ్యాధులతో పోరాడే శక్తి అందుతుంది.
వీటిని ఎందుకు తినాలి?
చిలగడదుంపల్లో విటమిన్ ఏ అధికంగా ఉంటుంది. అంటే బీటా కెరాటిన్ దీంట్లో పుష్కలంగా ఉంటుంది. చిలగడదుంపలను తినడం వల్ల కంటి చూపు పదునుగా మారుతుంది. మీ చర్మానికి మెరుపు కూడా వస్తుంది. ఇక పిల్లలకి చిలగడదుంపని పెట్టడం వల్ల వారి ఎదుగుదల సవ్యంగా ఉంటుంది. ఊదా రంగులో ఉన్న చిలగడదుంపలను కచ్చితంగా తినాలి. ఎందుకంటే దీనిలో ఆంథోసైనిన్ అనే మూలకం ఉంటుంది. ఇది శరీరం లోపల ఉన్న మలినాలను, ఫ్రీ రాడికల్స్ ను తొలగిస్తుంది. గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్, డయాబెటిస్ వంటి వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. చిలగడదుంపలు తినడం వల్ల మెదడుకు కూడా ఎంతో మంచిది.
పిల్లలకు మంచిది
పిల్లలకు సీజనల్ గా దొరికే చిలగడదుంపలను కచ్చితంగా తినిపించాలి. అమెరికన్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ చెబుతున్న ప్రకారం చిలగడ దుంపను అధికంగా తినే వారికి జ్ఞాపకశక్తి మెరుగుపడుతుంది. పిల్లలు చదివింది గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే వారికి సీజనల్ గా దొరికే చిలగడదుంపలను రెండు రోజులకు ఒకసారైనా తినిపించేందుకు ప్రయత్నించండి. ఇది మన శరీరంతో పాటు మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతుంది. అలాగే పొట్టలోని పేగులను శుభ్రపరుస్తుంది. దీని వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ఉడకబెట్టి తినొచ్చా?
చిలగడదుంపలను చాలామంది ఉడకబెట్టే తింటారు. ఇలా ఉడకబెట్టి తినడం వల్ల అందులోని పోషకాలు నశిస్తాయని నమ్మకం ఎంతో మందిలో ఉంది. కానీ చిలగడదుంపల విషయంలో మాత్రం అది నిజం కాదు. చిలగడదుంపలను ఎలా తిన్నా ఆరోగ్యానికి మంచిదే. వీటిని ఉడకబెట్టి తినడం వల్ల శరీరానికి బలం లభిస్తుంది. అలాగే చిలగడదుంపలను కాల్చి పైన తొక్క తీసి కూడా తినవచ్చు. అలాగే వేయించుకుని తినడం వల్ల యాంటీ ఆక్సిడెంట్ స్థాయిలు అందులో పెరుగుతాయి. ఉడకబెట్టి తింటే ఫైబర్, విటమిన్లు ఆరోగ్యకరంగా శరీరానికి అందుతాయి. ఆవిరి మీద ఉడికిస్తే చిలకడదుంపలలో ఉన్న పోషకాలేవీ నాశనం కాకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి చిలగడదుంపలను వీలైనంతవరకు ఆవిరి మీద ఉడికించేందుకు ప్రయత్నించండి .అవి మరింత ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి.
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తినవచ్చా?
చిలగడదుంపలను స్వీట్ పొటాటోస్ అంటారు. అలాగని మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడదని కాదు..వీటి గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మీరు చిలగడదుంపలను తిన్నా కూడా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగవు. కాబట్టి డయాబెటిస్ రోగులు కూడా చిలగడదుంపలను తినవచ్చు. ఇవి సహజంగానే తీపి రుచిని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శివరాత్రి సమయాల్లో ఉపవాసం ఉండేవారు చిలగడదుంపను ఖచ్చితంగా తినాలి. ఇది వెంటనే శక్తిని అందిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఖనిజాలు, విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మన రోగనిరోధక శక్తిని బలంగా మారుస్తాయి. చలికాలంలోనే అధికంగా చిలగడ దుంపలు మార్కెట్లోకి వస్తాయి. కాబట్టి మరికొన్ని రోజుల్లో ఇవి మనకి అధికంగా మార్కెట్లో కనిపించే అవకాశం ఉంది.