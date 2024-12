ఒంటిపై ఇక్కడ పుట్టుమచ్చలు ఉంటే అదృష్టమే..!

మన శరీరంలో ఏ ప్రదేశంలో పుట్టుమచ్చలు ఉంటే అదృష్టమో తెలుసుకుందాం..



ప్రతి ఒక్కరికీ శరీరంపై పుట్టుమచ్చలు ఉండటం సహజం. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ప్రదేశంలో రంగులో , పరిమాణంలో ఇవి ఉంటాయి. ఈ పుట్టుమచ్చల వెనక చాలా శాస్త్రీయ కారణాలు ఉండి ఉండొచ్చు.. కానీ.. ఇవే జోతిష్యంతో కూడా ముడిపడి ఉంటాయట. ఈ పుట్టుమచ్చల గణన గ్రహాలు, నక్షత్ర రాశులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అంతేకాదు.. ఇవి మన అదృష్టానికి కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటాయట. మరి.. మన శరీరంలో ఏ ప్రదేశంలో పుట్టుమచ్చలు ఉంటే అదృష్టమో తెలుసుకుందాం..

1.భుజం మీద పుట్టుమచ్చ…. భుజం మీద పుట్టుమచ్చ చాలా మందికి ఉంటుంది. స్త్రీకి కనుక ఎడమ భుజంపై పుట్టుమచ్చ ఉంటే.. వారికి చిరాకు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే కుడి భుజంపై ఉంటే.. వారు ఎప్పుడూ చాలా ఉల్లాసంగా ఉంటారు. వీరిని ఎవరూ అంత తొందరగా ప్రభావితం చేయలేరు. వీరికి మంచి, చెడులపై అవగాహన కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుడి భుజంపై పుట్టుమచ్చ ఉన్న స్త్రీలకు అదృష్టం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. 2.కళ్లలో పుట్టుమచ్చ..

కళ్లపై పుట్టుమచ్చలకు వేర్వేరు అర్థాలు ఉన్నాయి, కానీ మనం మహిళలకు అదృష్ట పుట్టుమచ్చల గురించి మాట్లాడుతుంటే, కంటి కింద పుట్టుమచ్చలు ఉన్న మహిళలు చాలా అదృష్టవంతులు. ఈ మహిళలు పదునైన మనస్సు కలిగి ఉంటారు, వారి ఆలోచన, అవగాహన సహాయంతో, ఈ మహిళలు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా తమలో తాము సమతుల్యతను కాపాడుకుంటారు. అలాంటి మహిళలు తమ పని రంగంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు. చాలా మంచి నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు.

చెవి వెనుక పుట్టుమచ్చ-

చెవిలో పుట్టుమచ్చ ఉండటం వల్ల మీరు ఊహాత్మకంగా ఉన్నారని తెలుస్తుంది. ఎడమ చెవిలో పుట్టుమచ్చ ఉన్న స్త్రీలు చాలా అదృష్టవంతులు, ఎందుకంటే వారు ఊహించడం ద్వారా ప్రతిదీ పొందుతారు. ఇది మాత్రమే కాదు, అలాంటి మహిళలు జీవితంలో డబ్బు కొరతను ఎప్పుడూ అనుభవించరు. డబ్బు సంపాదించడానికి అనేక అవకాశాలను కూడా పొందుతారు. అరచేతిలో పుట్టుమచ్చ-

మీ అరచేతిలో పుట్టుమచ్చ ఉంటే, మీరు జీవితంలో సంపద, శ్రేయస్సు పొందుతారని సూచిస్తుంది. అరచేతిలోని చిన్న వేలు క్రింద పుట్టుమచ్చ ఉన్న స్త్రీకి ఎప్పుడూ డబ్బు కొరత ఉండదు. అలాంటి మహిళలు వ్యాపారస్తులైతే, వారు వ్యాపారంలో చాలా లాభాలను పొందుతారు. ఎప్పుడూ నష్టాన్ని ఎదుర్కోరు.

నుదిటిపై పుట్టుమచ్చ -

స్త్రీకి నుదుటికి ఎడమ వైపున పుట్టుమచ్చ ఉంటే, ఆమె చాలా ఆత్మవిశ్వాసంతో, డబ్బు సంపాదిస్తుంది. అయితే, ఈ మహిళలకు ఎక్కువగా మాట్లాడే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది వారికి ఒక్కోసారి సమస్యలను కూడా తెచ్చిపెడుతుంది.



