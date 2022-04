Male Infertility: పెళ్లైన మగవారు ఈ అలవాటును మానుకోకపోతే తండ్రి కావడం కష్టమే అంటున్న శాస్త్రవేత్తలు..

Male Infertility: పెళ్లైన ప్రతి పురుషుడూ తండ్రి కావాలని కోరుకుంటాడు. కానీ పురుషుల్లో ఈ అలవాట్లు ఉంటే మాత్రం తండ్రి కావడం కల మాత్రమే అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఎందుకంటే..?



పరిశోధనలో షాకింగ్ విషయాలు వెల్లడి.. The Virtual Sleep Magazine of the United States లో ఒక నివేదిక ప్రకారం.. ఫోన్ లేదా ల్యాప్ టాప్ నుంచి వెలువడే బ్లూ లైట్ పురుషుల స్పెర్మ్ కౌంట్ పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందట. అలాగే ఇది స్పెర్మ్ నాణ్యతను కూడా దెబ్బతీస్తుందట. ఇది పురుషుల వంధ్యత్వంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.