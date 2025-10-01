Isha Ambani: ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో కళ్లు చెదిరే గౌనులో అంబానీ కూతురు, ధర ఎంతో తెలుసా?
మన దేశ కుబేరుడు ముకేష్ అంబానీకి పరిచయం అవసరం లేదు. ఆయన కుమార్తె ఇషా అంబానీ కూడా అందరికీ సుపరిచితమే. ఇషా అంబానీ ఒక బిజినెస్ ఉమెన్ గా తనను తాను ప్రూవ్ చేసుకుంటూనే... ఫ్యాషన్ పరంగా కూడా ఒక ముద్ర వేసుకుంది. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త మోడల్ దుస్తులు, లెహంగా, ఖరీదైన జ్యూవెలరీతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. తాజాగా.. ఆమె మరోసారి.. తన ఫ్యాషన్ సెన్స్ తో అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేసింది. కళ్లు చెదిరే గౌనులో అందరినీ మెస్మరైజ్ చేసింది. మరి.. ఆ గౌను ధర ఎంతో ఓసారి చూద్దాం...
ఖరీదైన గౌను
లగ్జరీ ఫ్యాషన్ కీ ప్రతీకగా నిలిచే ఇషా అంబానీ,ప్రతిసారీ.. తన ప్రత్యేకమైన స్టైల్ తో ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటారు. రీసెంట్ గా తన స్నేహితురాలి పెళ్లిలో ఆమె వాలెంటినో Avant Les Debats కలెక్షన్ లోని పేస్టెల్ గ్రీన్ కలర్ గౌనులో మెరిశారు. ఆ గౌను కి ఉన్న లేస్ ఎంబ్రాయిడరీ మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ.... గౌను లుక్ ని రిచ్ గా మార్చేశాయి.
డైమండ్ జ్యూవెలరీ
ఇషా జ్యూవెలరీ మాత్రం చాలా హెవీగా ఉంచుకోలేదు. సింపుల్ గా ఉంచుకుంది. డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్, బ్రేస్లేట్, ఒక స్టేట్మెంట్ రింగ్ ధరించింది.
డైమండ్ జ్యూవెలరీ ధరించినా.. ఆ గౌను హైలెట్ గా నిలవడం విశేషం. మేకప్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉంచుకుంది. సింపుల్ మేకప్, సింపుల్ మెస్సీ బన్ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఇషా ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. ఆమె లుక్ చాలా బాగుందని నెటిజన్లు కూడా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ గౌను ధర కూడా ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ గౌను ధర దాదాపు 6వేల డాలర్లు కావడం విశేషం.
వాలెంటినోతో అనుబంధం...
ఇది ఇషా అంబానీకి వాలెంటినోతో మొదటి అనుబంధం కాదు. 2018లో తన వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్కి ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన వాలెంటినో లెహంగా ధరించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. అప్పటి నుంచి, రెడ్ కార్పెట్స్ నుంచి వెడ్డింగ్స్, ప్రైవేట్ ఈవెంట్స్ వరకు ఈ బ్రాండ్ దుస్తులనే ఆమె ధరిస్తుండటం విశేషం.