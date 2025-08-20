ఈ ఆరు రూల్స్ పాటిస్తే...ఫ్యూచర్ లో కూడా మీకు డయాబెటీస్ రాదు..!
మీకు లైఫ్ లో ఎప్పటికీ… మధుమేహం రాకూడదు అంటే… జీవితంలో కచ్చితంగా కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
డయాబెటీస్..
ఈరోజుల్లో చాలా మంది మధుమేహంతో బాధపడుతున్నారు. చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరికీ వచ్చేస్తోంది. ఒక్కసారి వచ్చింది అంటే చాలు.. జీవితాంతం బాధపడాల్సిందే. నచ్చినవి తినడానికి ఉండదు. డయాబెటీస్ వచ్చాక ఏమీ చేయలేం.. కానీ, రాకుండా ఉండేందుకు మాత్రం జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మార్పులు చేసుకుంటే, భవిష్యత్తులో కూడా మీకు డయాబెటీస్ రాదు. ఎలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలో శారద హాస్పిటల్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్, ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ డాక్టర్ శ్రేయ శ్రీవాస్తవ వివరించారు. మరి, అవేంటో చూద్దామా...
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం ముఖ్యం...
భవిష్యత్తులో మీకు ఎప్పటికీ షుగర్ వ్యాధి రాకూడదు అంటే.. ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అంటే.. కచ్చితంగా సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి. ప్లేటు నిండా అన్నం, కొంచెం కూర తిని.. తాము హెల్దీగానే తింటున్నాం కదా అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ, అది సమతుల్య ఆహారం అవ్వదు. అన్నం క్వాంటిటీ తగ్గించి.. కూరగాయలు, పప్పులు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. అంటే.. ఒక ప్లేటును నాలుగు భాగాలుగా విభజిస్తే ఒక భాగం మాత్రమే అన్నం ఉండాలి. మిగిలిన మూడు భాగాల్లో పప్పులు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్, తృణధాన్యాలు తీసుకోవాలి. పండ్లు కూడా డైట్ లో భాగం చేసుకోవాలి. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. షుగర్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలకు కూడా దూరంగా ఉండాలి. కేవలం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి.
ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి...
మానసిక ఒత్తిడి చక్కెర స్థాయిలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అందుకే, వీలైనంత వరకు ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి. దాని కోసం, మీరు రెగ్యులర్ గా ధ్యానం, యోగా లేదా బ్రీతింగ్ వ్యాయామాలు చేస్తూ ఉండాలి. దీని వల్ల మీ ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందడం లేదా ఒత్తిడికి గురైతే.. వారు అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోవడం వల్ల బీపీ, షుగర్ లెవల్స్ కూడా పెరుగుతాయి.
క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి..
శారీరక శ్రమ శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది. నడక, యోగా లేదా ఏరోబిక్స్ వంటి ప్రతిరోజూ 30 నిమిషాల వ్యాయామం సహాయపడుతుంది. ప్రతిరోజూ నడవడం , శారీరకంగా దృఢంగా ఉండటం మధుమేహాన్ని మాత్రమే కాకుండా, బిపి, కొలెస్ట్రాల్ , గుండె జబ్బులను కూడా నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
మీ బరువును కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవడం..
అధిక బరువు , ఊబకాయం మధుమేహం ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ఊబకాయం కూడా వివిధ ఇతర వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. అందువల్ల, ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడానికి సరైన ఆహారం , వ్యాయామం చేయడం ముఖ్యం. మీ బరువును అదుపులో ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి.
తగినంత నిద్ర పోవాలి..
ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర అవసరమని వైద్యులు అంటున్నారు. మీరు బాగా నిద్రపోయినప్పుడే మీ శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మంచి నిద్ర కోసం, వీలైనంత తక్కువ ఒత్తిడిని తీసుకొని రోజుకు 8 నుండి 9 గంటలు నిద్రపోవడం ముఖ్యం.
క్రమం తప్పకుండా హెల్త్ చెకప్స్..
మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తెలుసుకోవడానికి, మీరు షుగర్ టెస్ట్ ఎప్పటికప్పుడు చేయించుకుంటూ ఉండాలి. మీరు రక్త పరీక్షలు ఎప్పటికప్పుడు చేయించుకోవడం ద్వారా, మీకు డయాబెటిస్ ప్రమాదం ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మనం ఎప్పటికప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వడం వల్ల మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు. డయాబెటిస్ వంటి వ్యాధులను నివారించవచ్చు.