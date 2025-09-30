- Home
ఆయుర్వేదం మనదేశంలో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన వైద్య విధానం. ఆయుర్వేదంలో పంచకోలం (Panchakolam) చూర్ణం అనే ఔషధానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇది ఆధునిక ప్రపంచంలో వచ్చే ఎన్నో వ్యాధులను రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.
ఎన్నో వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం
ఆధునిక జీవనశైలి ఎంతగానో మారిపోయింది.శారీరక శ్రమ తగ్గిపోయింది. దీనివల్ల ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు మొదలవుతున్నాయి. నిద్రలేమి నుంచి కాలేయ వాపు వరకు అనేక రకాల వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు పెరిగిపోతున్నాయి. నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడం, ఎసిడిటీ, కడుపుబ్బరం, మూలశంక, కాలేయ వాపు, అజీర్ణం.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో వ్యాధులు ఇప్పుడు తరచూ దాడి చేస్తున్నాయి. వాటన్నింటికీ ఉత్తమమైన ఔషధం పంచకోలం.
పంచకోలం అంటే ఏమిటి?
పంచకోలం అనేది ఆయుర్వేదంలో ఒక ఉత్తమమైన ఔషధం. ఐదు మూలికలతో కలిపి దీన్ని తయారుచేస్తారు. పొడవైన మిరియాల వేరు, మిరియాల మొక్క, నాగర్మోత, చిత్రక్ ఇలా ఐదు మూలికలను కలిపి పొడిలా చేసి వాడతారు. దీన్ని నేరుగా పంచకోలం చూర్ణం పేరుతో అమ్ముతారు. ఇవి పొట్ట సంబంధిత సమస్యలతో పోరాడేందుకు ముందుంటాయి. ఏ వ్యాధి అయినా పొట్టలోనే మొదట ఉద్భవిస్తుందని అంటారు. అందుకే పొట్టకు వచ్చే వ్యాధుల చికిత్సలో పంచకోలం చూర్ణం సహాయపడుతుంది. అందుకే ఆయుర్వేదంలో దీనిది ప్రత్యేకమైన స్థానం.
ఎలా తినాలి?
పంచకోలం చూర్ణం ఔషధాన్ని తినడం వల్ల ఆకలి పెరుగుతుంది. కడుపునొప్పి రాకుండా ఉంటుంది. జీర్ణక్రియ కూడా సవ్యంగా జరుగుతుంది. పొట్ట సమస్యల నుండి ఇది ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. పంచుకోలం చూర్ణాన్ని ప్రతిరోజూ ఉదయం సాయంత్రం గోరువెచ్చని నీటిలో కలుపుకుని తాగేందుకు ప్రయత్నించండి. నెల రోజుల్లోనే మీ ఆరోగ్యంలో ఎంతో ప్రభావం కనిపిస్తుంది.
శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఉన్నవారు
ఆస్తమా, శ్వాసకోశ వ్యాధులు వంటి సమస్యలతో బాధపడే వారికి పంచకోలం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది శ్వాసకోశ వ్యాధుల నుండి మీకు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. పంచకోలం కషాయాన్ని ప్రతిరోజు తాగితే కొన్ని రోజుల్లోనే మీకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. శరీరంపై పూర్తిగా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఈ ఔషధం.
జలుబు, దగ్గు తగ్గుతుంది
జలుబు, దగ్గులపై పంచకోలం ఎంతో ప్రభావంతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ మూలికలకు శరీరాన్ని వేడెక్కించే స్వభావం ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల దగ్గు రాకుండా ఉంటుంది. పంచుకోలం చూర్ణాన్ని తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గుకు ఉత్తమమైన మందులా పనిచేస్తుంది. ఇది శ్వాసను సులభతరం చేస్తుంది. పంచకోలం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. సీజనల్ గా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి ఇది శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది.