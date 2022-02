Valentines day 2022: మొదటి సారి వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకునే వారికోసం అద్బుతమైన టిప్స్..

Valentines day 2022: ఫస్ట్ టైం ప్రేమికుల రోజును జరుపుకునే వారు ఆ రోజు ఎంతో అందంగా, అద్బుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. కానీ ఆ డే ను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలో మాత్రం తెలియదు. అలాంటి వారికోసమే ఈ ఆర్టికల్..





How to Celebrate First Valentines Day: ప్రేమికులకు ఎంతో ఇష్టమైన రోజు మరికొన్ని రోజుల్లో రానుంది. ఈ ఫిబ్రవరి 14 కోసం ఎంతో మంది ప్రేమికులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆ అందమైన క్షణాల కోసం ఎన్నో ఎన్నో ప్లాన్స్ వేసుకునే వారు చాలా మందే ఉన్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ ఫిబ్రవరి అంతా ప్రేమికుల రోజులే. ఇదో రొమాంటిక్ నెలగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రపోజ్ డే నుంచి మొదలు పెడితే.. బ్రేకప్ వరకు ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రతి రోజుకో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అందుకోసమే ప్రేమికులతో పాటుగా పెళ్లైన జంటలు సైతం వాలెంటైన్స్ డేను గొప్పగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటారు.