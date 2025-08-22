లోదుస్తుల నుండి బెడ్ షీట్ వరకు.. ఏది ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఉతకాలి? వైద్యుల సలహా ఇదే
మనం రోజూ ఉపయోగించే వస్తువులను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మరి, లోదుస్తుల నుంచి బెడ్ షీట్ వరకు మనం వేటిని ఎంత తరచుగా శుభ్రం చేయాలో మీకు తెలుసా?
పరిశుభ్రత చాలా ముఖ్యం...
మనం ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఆహారం ఎంత ముఖ్యమూ, పరిశుభ్రత కూడా అంతే ముఖ్యం. పరిశుభ్రత మన ఇంటి నుంచే ప్రారంభం కావాలి. కేవలం ఈ శుభ్రత మన ఒంటికి ఉంటే సరిపోదు.. ఇంటిని, ఇంటి చుట్టూ పరిసరాలను కూడా శుభ్రంగా ఉంచాలి. మనం ఉపయోగించే దుస్తులను రెగ్యులర్ గా ఉతుకుతూ ఉంటాం. మరి.. బెడ్ షీట్స్ ని, దుప్పట్లను ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఉతకాలి అనే విషయం మీకు తెలుసా? ఈ విషయాలను డాక్టర్ మనన్ వోరా తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ పేజీ ద్వారా వివరించారు.
లో దుస్తులు...
లో దుస్తులు మనం రెగ్యులర్ వాడుతూనే ఉంటాం. వాటిని సరిగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. లేకపోతే.. ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవి మన ప్రైవేట్ భాగాలను రక్షిస్తాయి కాబట్టి... వీటిని వాడిన ప్రతిసారీ ఉతుకుతూనే ఉండాలి. వాడిన వాటిని మళ్లీ వాడటం మంచిది కాదు.
దిండు కవర్లు, టూత్ బ్రష్...
టూత్ బ్రష్ లు మన నోటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి. వీటిని సరిగా శుభ్రం చేయకపోతే.. నోటిలో బ్యాక్టీరియా, శిలీంద్రాలు పేరుకుపోతాయి, నోటి ఇన్ఫెక్షన్లు, చిగుళ్ల వ్యాధికి కారణమౌతాయి. కాబట్టి.. వీటిని కూడా ఉపయోగించిన ప్రతిసారీ పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలి. ప్రతి మూడు నెలలు ఒకసారి అయినా బ్రష్ మారుస్తూ ఉండాలి. అంతేకాదు.. వాడిన బ్రష్ ని ఎప్పుడూ పొడి ప్రదేశంలోనే ఉంచాలి. ముఖ్యంగా బాత్రూమ్ లో అస్సలు ఉంచకూడదు. తేమతో కూడిన వాతావరణంలో ఉంచితే బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి కారణం అవుతుంది. ఇక.. దిండు కవర్లు అయితే.. ప్రతి మూడు, నాలుగు రోజులకు ఒకసారి మారుస్తూ ఉండాలి. లేకపోతే.. మీ ముఖంపై మొటిమలు రావడం, హెయిర్ డ్యామేజ్ కి కారణం అవ్వొచ్చు.
దిండు, బెడ్షీట్
అదేవిధంగా, దిండ్లు ప్రతి 6 నెలలకు శుభ్రం చేయాలి లేదా మార్చాలి. దిండు మన చెమట , లాలాజలంతో తడిసిపోతాయి. దీని కారణంగా, దానిలో మురికి పేరుకుపోతుంది. ఈ దిండ్లను పదే పదే ఉపయోగించినప్పుడు, ముఖ ఇన్ఫెక్షన్లు, తల ఇన్ఫెక్షన్లు , జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి, ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి దిండును మార్చడం మంచిది. అదేవిధంగా, మనం ఉపయోగించే బెడ్ షీట్ను ప్రతి రెండు నుండి మూడు నెలలకు ఉతకాలి. కొంతమంది జీన్స్ను వారాల తరబడి ఉతకకుండా ధరిస్తారు. కానీ అది తప్పుడు పద్ధతి. జీన్స్ను నాలుగైదు సార్లు ధరించిన తర్వాత ఉతకాలి.
టవల్..
అదేవిధంగా, మన శరీరం, ముఖాన్ని తుడవడానికి ఉపయోగించే టవల్ ని సూక్ష్మ క్రిములు ఆకర్షించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ప్రతి రెండు లేదా మూడు రోజులకు ఒకసారి టవల్ ఉతకాలి. మంచి ఎండలో దానిని ఆరనివ్వాలి. ఇది మాత్రమే కాదు, మనం ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే సెల్ ఫోన్లు ధూళి, శిలీంధ్రాలను సులభంగా సేకరిస్తాయి. ఇవి మన చేతులకు వ్యాపించి చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా మొటిమల సమస్యలను కలిగిస్తాయి. కాబట్టి, మనం రోజుకు ఒకసారి ఆల్కహాల్ ఆధారిత క్రిమిసంహారక వైప్స్ లేదా మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో ఫోన్ను శుభ్రం చేయాలి. బాత్రూమ్, టాయిలెట్ వంటి ప్రదేశాలకు ఫోన్ను తీసుకెళ్లకుండా ఉండాలి.
ఇతర వస్తువులు
ఇది మాత్రమే కాదు, వంటగదిలో ఉపయోగించే స్పాంజ్లు తడిగా ఉన్నందున, అవి బ్యాక్టీరియా, శిలీంధ్రాలకు సంతానోత్పత్తి ప్రదేశంగా మారుతాయి. వాటిని సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోతే, ఆహారం ద్వారా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల, మీరు స్పాంజ్ను వేడి నీటిలో కడిగి ఎండలో ఆరబెట్టవచ్చు. ఇది క్రిములను చంపుతుంది. స్పాంజ్ను ప్రతి నెలా మార్చాలి. ఇంట్లో ఉపయోగించే వాటర్ బాటిల్స్ సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోతే, వాటిలో బ్యాక్టీరియా కూడా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కడుపు ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి. స్టీల్ బాటిల్ అయితే, సబ్బుతో వేడి నీటిలో కడగవచ్చు. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ అయితే, బ్రష్తో లోపలి భాగాన్ని బాగా శుభ్రం చేయాలి. వారానికి ఒకసారి వెనిగర్ లేదా బేకింగ్ సోడా ఉపయోగించి క్రిమిసంహారక చేయవచ్చు.
వైద్యుల సలహా...
వైద్యుల ప్రకారం, బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు , శిలీంధ్రాలు కలుషితమైన వస్తువుల ద్వారా మన శరీరంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. దీనివల్ల చర్మ వ్యాధులు, అలెర్జీలు, కడుపు సమస్యలు, విరేచనాలు, వాంతులు, శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయి. అందువల్ల, ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే వస్తువులను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మనం రోజూ ఉపయోగించే వస్తువులను సరిగ్గా నిర్వహించాలి. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.