Lemon: నిమ్మకాయలు ఆరు నెలలు తాజాగా ఉండాలంటే ఇవిగో టిప్స్
నిమ్మకాయలు కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి. ఇక్కడ కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను ఇచ్చాము వీటిని పాటిస్తే నిమ్మకాయలు తాజాగా ఉంటాయి. నిమ్మకాయలు వంటల్లో అధికంగా వాడుతాము కాబట్టి ఈ చిట్కాలను అందరూ తెలుసుకోవాలి.
నిమ్మకాయతో ఎంతో ఆరోగ్యం
ప్రతి ఇంట్లో సాధారణంగా నిమ్మకాయ ఉంటుంది. ఇది వంటకాల రుచిని పెంచుతాయి. ఆరోగ్యానికి అవసరమైన విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఇతర పోషకాలను అందించే పదార్థం ఇది. ఉదయాన్నే ఖాళీ పొట్టతో వేడి నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి తాగడం వల్ల శరీరం శుభ్రపడుతుంది. వంటల్లో మాత్రమే కాదు, జ్యూస్లు, పచ్చళ్ల తయారీకి కూడా నిమ్మకాయ చాలా అవసరం.
నిమ్మతొక్క ఎండిపోయి
నిమ్మకాయలు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండవు. రెండు మూడు రోజులకే అవి వాడిపోతాయి. తొక్క గట్టిగా మారిపోతుంది. అందులో రసం కూడా ఎండిపోతుంది. కాబట్టి మళ్లీ కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి నిమ్మకాయలు ఎండిపోకుండా చూసుకోవాలి. చాలా మంది ఒకేసారి బోలెడు నిమ్మకాయలు కొని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటారు. ఒక చిన్న సులభమైన చిట్కా పాటిస్తే నిమ్మకాయలు 6 నెలల వరకు తాజాగా ఉంటాయి.
ఈ టిప్స్ పాటించండి
ఆయిల్ ప్యాకెట్లలోని నూనెను కంటైనర్లో వేశాక ఆ ప్యాకెట్ ఖాళీ అవుతుంది. అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ మిగిలి ఉంటుంది. సాధారణంగా మనం ఆ ప్యాకెట్లను వెంటనే పడేస్తాం. ఇకపై అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ఖాళీ ఆయిల్ ప్యాకెట్ను శుభ్రంగా ఉంచుకుని నిమ్మకాయలను నిల్వ చేయడానికి వాడండి.
ఇలా చేయాలి
తాజా నిమ్మకాయలను తీసుకుని బాగా కడగాలి. కడిగిన తర్వాత వాటిని పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. తేమ ఉండకూడదు. ఆ తర్వాత తడి లేకుండా ఆరబెట్టిన నిమ్మకాయలను ఆయిల్ ప్యాకెట్లో వేసి పైన బిగుతుగా మూసివేయాలి. వాటిని ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయండి. ప్యాకెట్లో మిగిలిన ఆయిల్ నిమ్మకాయలపై ఒక రక్షణ పొరలా ఏర్పడుతుంది.
ఆయిల్ పొరతో రక్షణ
ఈ ఆయిల్ పొర గాలి తగలకుండా నిమ్మకాయలను కాపాడుతుంది. గాలి లోపలికి వెళ్లకపోవడం వల్ల నిమ్మకాయలు ఎండిపోవు లేదా రసం కోల్పోవు. తేమవంతంగా కూడా ఉంటాయి. దీని ఫలితంగా నిమ్మకాయలు 6 నెలల వరకు తాజాగా ఉంటాయి.
ప్రయోజనాలు
ఈ ఆయిల్ ప్యాకెట్ పద్ధతి వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. మీరు ఒకేసారి ఎక్కువ నిమ్మకాయలు కొని నిల్వ చేసుకోవచ్చు. తరచుగా మార్కెట్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీనివల్ల డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది. ముఖ్యంగా వేసవిలో నిమ్మకాయల ధర అధికంగా ఉన్నప్పుడు వాటిని ముందుగానే నిల్వ చేసుకుంటే ఖర్చు తగ్గుతుంది.