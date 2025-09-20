Nita Ambani: నీతా అంబానీ ఖరీదైన నెక్లెస్, చీర చూశారా? కళ్లు తిప్పుకోవడం కష్టమే
నీతా అంబానీ (Nita ambani) కట్టిన చీర, నెక్లెస్ కళ్లను చూపు తిప్పుకోనివ్వడం లేదు. షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు ఆర్యన్ ఖాన్ మొదటి వెబ్ సిరీస్ 'ది బాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' షోకి నీతా అంబానీ, ముఖేష్ అంబానీ హాజరయ్యారు. అందులో నీతా అంబానీ లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
అంబానీ కుటుంబం
షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు ఆర్యన్ ఖాన్ మొదటి వెబ్ సిరీస్ ప్రీమియర్ కార్యక్రమం ఏర్పడింది. ఈ కార్యక్రమానికి చాలా మంది బాలీవుడ్ తారలు, అంబానీ కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. ముఖ్యంగా నీతా అంబానీ కట్టుకున్న చీర, నెక్లెస్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆమె రాయల్ లుక్ అద్భుతంగా ఉంది.
నీతా అంబానీ అందం
అంబానీల కుటుంబంలో నీతా అంబానీ మూల స్థంభం. ఆమె కట్టే చీరలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఎక్కడైనా ఆమె రాయల్ లుక్ తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తాజాగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆమె జేడ్ లేమ్ చీరలో అద్భుతంగా కనిపించారు.
మనీష్ మల్హోత్రా చీరలో
ఫ్యాషన్ డిజైనర్ మనీష్ మల్హోత్రా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో నీతా అంబానీ ఫోటోలను షేర్ చేశారు. ఆ చీర చూసి ఎంతో మంది అభిమానులైపోయారు.
ఖరీదైన నెక్లెస్
ఈ కార్యక్రమంలో నీతా అంబానీ ఆభరణాలు ప్రత్యేకంగాఆకర్షించాయి. ఆమె టైటానియంతో అలంకరించిన అరుదైన పారైబా ఫ్లోరల్ నెక్లెస్ను ధరించారు. ఈ వజ్రాల నెక్లెస్, బీన్ చెవిపోగులు, పెద్ద హృదయాకార వజ్రపు ఉంగరం, గాజులతో ఆమె ఎంతో అందంగా కనిపిస్తున్నారు. ఆ నెక్లెస్ ధర కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందని అంచనా.
చక్కటి చీరలో
ముఖ్యంగా ఆమె కట్టిన చీర చక్కటి మడతలతో డిజైన్ చేశారు. చీర అంచున ఉన్న ఆకుపచ్చ లేస్ కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. మొత్తంగా నీతా లుక్ చాలా క్లాసీగా ఉంది.