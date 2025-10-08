- Home
జుట్టు పొడవుగా (Long Hair tips) పెరగాలని మనం ఇప్పటికే చాలా ఇంటి చిట్కాలు ప్రయత్నించి ఉంటాం. కానీ ఫలితం అంతంత మాత్రమే కదా. ఇకపై అయినా మన జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలని కోరుకునేవారు డా. శోభన చెప్పిన ఈ ఇంటి చిట్కాను ప్రయత్నించండి.
జుట్టు పొడవుగా పెరగాలా?
జుట్టు పొడవుగా ఉండాలని అమ్మాయిలంతా కోరుకుంటారు. కానీ కాలుష్యం కారణంగా, పోషకాహార లోపం వల్ల జుట్టు రాలిపోతుంది. పొడవాటి జుట్టు ఉన్న అమ్మాయిలను చూసినప్పుడల్లా మనకు కూడా అంత పెద్ద జుట్టు ఉంటే బావుంటుందనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. జుట్టు ఒత్తుగా, పొడవుగా ఉంటేనే ముఖానికి మరింత అందం వస్తుంది. కొందరు ఖరీదైన కాస్మోటిక్స్ వాడుతుంటారు.
విపరీతంగా రాలిపోతున్న జుట్టు
ఈ రోజుల్లో జుట్టు రాలడం చాలా మందికి సమస్యగా మారింది. పెద్దలే కాదు, చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఇది ఎక్కువైపోయింది. ఈ కాలంలో జుట్టు పెరగడమే అసాధ్యంగా మారిపోయింది. జుట్టు రాలిపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. కాలుష్యం, అనారోగ్యకరమైన ఆహారం, నిద్రలేమి వల్ల జుట్టు రాలిపోతూ ఇంట్లో ప్రతి చోటా కనిపిస్తుంది.
తేలికగా చూడకండి
జుట్టు ఈరోజు రాలిపోయినా రేపు వస్తుందిలే అని చాలా మంది తేలికగా తీసుకుంటారు. అలా తీసుకుంటేనే భవిష్యత్తులో సమస్యలు మరింతగా పెరిగుతాయి. భవిష్యత్తులో జుట్టు పూర్తిగా ఊడిపోయే పరిస్థితి కూడ రావచ్చు. కాబట్టి జుట్టును పెంచేందుకు అద్భుతమైన చిట్కా ఇక్కడ ఇచ్చాము.
టీ ఆకుల చిట్కా
ఈ ఇంటి చిట్కాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిట్కాలను పాటించడం చాలా సులువు. ఇంట్లో ఉన్న పొడి లేదా ఆకులతోనే దీన్ని తయారుచేయవచ్చు. టీ పొడి, కరివేపాకు, కాఫీ పొడి, సాధారణ షాంపూ ఉంటే చాలు మీ జుట్టు ఒత్తుగా పెరిగేస్తుంది.
ఇలా చేయండి
ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో నీళ్లు వేసి స్టవ్ మీద పెట్టి వేడి చేయండి. అందులో టీ పొడి వేసి మరిగించండి. టీ మరుగుతున్నప్పుడు కరివేపాకులు, కాఫీ పొడి వేసి మరిగించండి. నీరు దాదాపు సగానికి తగ్గే వరకు అలా మరిగించాలి.
షాంపూతో
ఆ మిశ్రమం బాగా మరిగిన తర్వాత దాన్ని వడకట్టండి. ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక షాంపూ డబ్బాలో వేయండి. అందులో సగం షాంపూ, మిగతా సగం ఈ మిశ్రమం ఉండేలా చూసుకోండి. బాగా షేక్ చేసి ఆ రెండు మిశ్రమాలను కలిపేయండి. దాంతో జుట్టును శుభ్రం చేసుకోండి. మీరు తలస్నానం చేసేటప్పుడు దీన్ని వాడితే ఎంతో మంచిది. మీ జుట్టు 15 రోజుల్లో పొడవుగా, ఒత్తుగా పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది.