గ్రీన్ టీ ని ఎవరు తాగకూడదు? ఎందుకు తాగకూడదు?
ఈ రోజుల్లో చాలా మంది గ్రీన్ టీని ఎక్కువగా తాగుతున్నారు. బరువు తగ్గడానికని, శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికని తాగుతున్నారు. కానీ ఈ గ్రీన్ టీ ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రయోజనకరంగా ఉండదు. అంటే దీన్ని కొంతమంది అస్సలు తాగొద్దు. వాళ్లు ఎవరంటే?
గ్రీన్ టీ
ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యం పట్ల ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలను తప్పకుండా తీసుకుంటున్నారు. దీనిలో గ్రీన్ టీ కూడా ఉంది. గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల బరువు తగ్గుతారు. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది గ్రీన్ టీతో డే ను స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. గ్రీన్ టీ హెల్తీ డ్రింక్ అయినప్పటికీ.. ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రయోజనకరంగా మాత్రం ఉండదంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ముఖ్యంగా కొంతమంది ఈ డ్రింక్ ను తాగకూడదు. వాళ్లు ఎవరు? ఎందుకు తాగకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
బలహీనమైన జీర్ణక్రియ
గ్యాస్, మలబద్దకం వంటి జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు గ్రీన్ టీని తాగకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే దీనిలో టానిన్ అనే మూలకం ఉంటుంది. ఇది కడుపులో ఆమ్లాన్ని పెంచుతుంది. దీనివల్ల మీకు కడుపు నొప్పి రావొచ్చంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు.
గర్భం, తల్లి పాలివ్వడం
మీరు గర్భంతో ఉన్నా లేదా పిల్లలకు పాలిస్తున్నా.. గ్రీన్ టీని తాగకూడదు. ఎందుకంటే దీనిలో ఎక్కువ మొత్తంలో కెఫిన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఇది మీకు హాని కలిగిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రక్తహీనత
రక్త హీనతతో బాధపడేవారు కూడా గ్రీన్ ని తాగకూడదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే గ్రీన్ టీని తాగితే మీ శరీరంలో ఇనుము శోషణ తగ్గుతుంది. మీరు రోజుకు రెండు కప్పుల కంటె ఎక్కువ కప్పుల గ్రీన్ టీని తాగితే మీ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది.
మైగ్రేన్ సమస్య
మైగ్రేన్ లేదా మీకు తలనొప్పి ఉంటే కూడా మీరు గ్రీన్ టీని తాగడం మానుకోవాలి. ఎందుకంటే దీనిలో కెఫిన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కెఫిన్ మైగ్రేన్ సమస్యను మరింత పెంచుతుంది. అంతేకాదు థైరాయిడ్ పేషెంట్లు కూడా గ్రీన్ టీని ఎక్కువగా తాగకూడదు.
గ్రీన్ టీ ని ఎప్పుడు తాగాలి?
ఎప్పుడైనా సరే గ్రీన్ టీని ఎప్పుడూ తినడానికి గంట ముందైనా ఆ తర్వాతైనా తాగాలి. అలాగే రోజుకు ఒకటి రెండు కప్పుల గ్రీన్ టీని మాత్రమే తాగండి. మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే గ్రీన్ టీని తాగడానికి డాక్టర్ సలహా ఖచ్చితంగా తీసుకోండి.