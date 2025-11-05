Memory Power: రోజూ ఇవి తింటే... 60 ఏళ్లు దాటినా కూడా మతిమరుపు రాదు..!
Memory Power: వయసు పెరుగుతుంటే… చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. చిన్నప్పుడు మెమరీ పవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేదని కానీ, ఇప్పుడు అన్నీ మర్చిపోతున్నాం అనుకుంటారు. కానీ, కొన్ని ఫుడ్స్ తినడం వల్ల మతిమరుపు రాదనే విషయం మీకు తెలుసా?
Brain power
మన మెదడు కేవలం ఆలోచన చేసే యంత్రం కాదు. అది మన వ్యక్తిత్వానికి, నిర్ణయాలకు, జ్ఞాపక శక్తికి మూలం. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారం మన మెదడు పనితీరును, దృష్టిని, జ్ఞాపకశక్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది.సరైన ఆహారం తీసుకుంటే.. మెదడు పదనుగా, చురుకుగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మరి, ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
వాల్ నట్స్...
వాల్ నట్స్ లో ఉన్న ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెదడు కణాలను రక్షిస్తాయి. ఇవి రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతాయి. రోజూ మూడు నుంచి నాలుగు వాల్ నట్స్ తినడం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
2.సాల్మన్ చేప..
చేపలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అన్ని చేపలు కాకుండా.. సాల్మన్ చేపలను ఎంచుకోవాలి. వీటిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ చేపలను తినడం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి , ఆలోచనా శక్తి పెరుగుతుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే మతిమరుపు సమ్యలను తగ్గించడంలో ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి.
3.బ్లూ బెర్రీలు....
బ్లూబెర్రీల్లోని ఫ్లేవనాయిడ్లు రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. మెదడులోని నాడీ వ్యవస్థను కూడా బలపరుస్తాయి. క్రమం తప్పకుండా వీటిని తినడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. నేర్చుకునే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతాయి.
4.పసుపు...
పపుపులోకి కర్కుమిన్ కూడా మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడతాయి. ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది.
5.ఆకుకూరలు....
పాలకూర, తోటకూర వంటి ఆకుకూరల్లో ఫోలేట్, విటమిన్ కే, ల్యూటిన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మెదడు కణాలను చురుకుగా ఉంచి, మతిమరుపును ఆలస్యం చేస్తాయి.
6.కోడిగుడ్డు....
కోడి గుడ్డు పచ్చసొనలోని కోలిన్ అనే పదార్థం కూడా మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. ఇది నాడీ సంకేతాలను పంపే ఎసిటైల్కోలిన్ ఉత్పత్తిలో సహాయపడుతుంది. దానికోసం.. రోజూ గుడ్డును డైట్ లో భాగం చేసుకోవాలి.
7.కాఫీ..
కాఫీలోని కెఫిన్ అడెనోసిన్ అనే నిద్రలేమి రసాయనాన్ని అడ్డుకుంటుంది. అదే సమయంలో, డోపమైన్ను పెంచి ప్రేరణ , దృష్టిని పెంపొందిస్తుంది. కానీ మరీ ఎక్కువగా తాగకూడదు. మితంగా మాత్రమే తాగాలి.
8.గుమ్మడి గింజలు...
ఈ గింజల్లో మెగ్నీషియం, జింక్, రాగి, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి నాడీ సంకేతాలను బలపరచి మెదడులో శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
9. డార్క్ చాక్లెట్...
70% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కోకో కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ రక్తప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. దీని ఫ్లేవనాయిడ్లు జ్ఞాపకశక్తి మార్గాలను బలోపేతం చేస్తాయి.
10. తృణధాన్యాలు (Whole Grains)
బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, మిల్లెట్స్ వంటి తృణధాన్యాలు గ్లూకోజ్ను నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి. ఇవి రోజంతా శక్తిని నిలబెట్టడంలో, మానసిక స్థితి స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఫైనల్ గా.....
మెదడు ఆరోగ్యం మన ఆహారపు అలవాట్లపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. పై చెప్పిన ఆహారాలను రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం ద్వారా మీరు మీ జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొందించుకోవడమే కాకుండా, మానసికంగా చురుకుగా, ఆనందంగా , ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు.