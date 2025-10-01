- Home
Kitchen hacks: ఉల్లిపాయలు కోస్తున్నప్పుడు కళ్లు మండుతున్నాయా? ఈ చిన్న టిప్స్ పాటించండి చాలు
ఉల్లిపాయ కోసేటప్పుడు ఎవరికైనా కళ్లు మండుతాయి. కళ్లలోంచి నీరు కారిపోతాయి. ఇది ఒక్కోసారి భరించలేని బాధగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయ కోసేటప్పుడు కన్నీళ్లు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ చిన్న వంటింటి చిట్కాలు (Kitchen hacks) పాటించండి.
ఉల్లిపాయతో కళ్లల్లో నీళ్లు
ఉల్లిపాయలు లేకుండా బిర్యానీలు, కూరలు వండడం చాలా కష్టం. ఇగురు, పులుసు కావాలంటే ఉల్లిపాయ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఉల్లిపాయ ఆహారం రుచిని పెంచడమే కాకుండా మన శరీరానికి ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఉల్లిపాయలలో మనకు కావాల్సిన ఎన్నో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ పోషకాలన్నీ గుండె, చర్మం, రోగనిరోధక శక్తికి అత్యవసరమైనవి. కానీ ఉల్లిపాయలు కోసేటప్పుడు కళ్లలో నీళ్లు వస్తాయి. అది మాత్రం భరించడం చాలా కష్టం.
కళ్లు మండకుండా ఎలా కోయాలి?
ఉల్లిపాయ కోయడం వల్ల కళ్లలో నీళ్లు రావడం సహజం. కానీ ఒక్కోసారి తీవ్రంగా మండిపోతాయి. దీనికి కారణం ఉల్లిపాయలో ఉండే అలైల్ సల్ఫైడ్ (allyl sulphide) అనే రసాయనం. ఉల్లిపాయను కోసేటప్పుడు ఈ రసాయనానికి సంబంధించిన కణాలు గాలిలో ఆవిరై సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్గా మారతాయి. ఈ యాసిడ్ మన కళ్లలోని సున్నితమైన పొరను చికాకు పెడతాయి. దీని వల్ల కళ్లు మండిపోయి… కన్నీళ్లు జల జల రాలిపోతాయి. నిజానికి ఈ యాసిడ్ నుంచి మన కళ్లను రక్షించుకోవడానికే కన్నీళ్లు వస్తాయి. కళ్లు మండకుండా ఎలా ఉల్లిపాయలు కోయాలో తెలుసుకోండి.
ఫ్రిజ్లో పెట్టండి
ఉల్లిపాయలను కోయడానికి అరగంట ముందే వాటిని ఫ్రిజ్లో పెట్టండి. అవి చల్లగా అయ్యాక వాటిని కోయండి. దీని వల్ల ఉల్లిపాయలోని రసాయనాల చర్య తగ్గుతుంది, దీనివల్ల కోసేటప్పుడు తక్కువ వాయువులు, కణాలు విడుదలవుతాయి. అవి కంటి వరకు చేరవు. దీనివల్ల మీకు కళ్లు మండవు.
చల్లటి నీటిలో
ఉల్లిపాయలను కోయడానికి ముందే కొన్ని నిమిషాల పాటు చల్లటి నీటిలో వేసి వాటిని నానబెట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉల్లిపాయలలో జరిగే రసాయన చర్యలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి. కంటి చికాకు, కన్నీళ్లు తగ్గిపోతాయి.
తడి కర్చీఫ్
ఉల్లిపాయలు కోసేటప్పుడు మీ ముఖం మీద తడి కర్ఛీఫ్ నుంచి మాస్క్ లా కట్టుకోండి. ఇది ఉల్లిపాయ రసాయనాలు మీ కళ్లలోకి చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది. కన్నీళ్లు కూడా రావు.
కత్తి వాడకం
ప్రత్యేక టెక్నాలజీతో తయారైన బ్లేడ్లు ఉన్న కత్తులు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఈ బ్లేడ్లు ఉల్లిపాయలోని రసాయనాలతో చర్య జరిపే అవకాశం చాలా తక్కువ. దీనివల్ల తక్కువ గ్యాస్ బయటికి విడుదలవుతుంది. దీని వల్ల కంటి చికాకు కూడా తగ్గుతుంది. ఈ కత్తులను వాడటం వల్ల ఉల్లిపాయ కోయడం సులభంగా మారుతుంది. అలాగే ఉల్లిపాయలు కోస్తున్నప్పుడు నోటితో బ్రెడ్ ముక్క పట్టుకోవాలి. ఇలా పట్టుకోవడం వల్ల గాలిలోని ఆ రసాయనాలను బ్రెడ్ ముక్క పీల్చేసుకుంటుంది. కళ్ల వరకు చేరనివ్వదు.