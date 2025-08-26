- Home
ఓ మహిళ ఇలానే కనుబొమ్మలను థ్రెడ్డింగ్ చేయించుకోని లివర్ డ్యామేజ్ చేసుకుంది అంటే మీరు నమ్మగలరా? మీరు చదివింది అక్షరాలా నిజం.
థ్రెడ్డింగ్ తో ఇన్ని సమస్యలా?
కనుబొమ్మలు అందంగా కనిపించాలి అని చాలా మంది థ్రెడ్డింగ్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, ఈసారి మీరు పార్లర్ కి వెళ్లి థ్రెడ్డింగ్ చేయించుకొనేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే... లేనిపోని అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఓ మహిళ ఇలానే కనుబొమ్మలను థ్రెడ్డింగ్ చేయించుకోని లివర్ డ్యామేజ్ చేసుకుంది అంటే మీరు నమ్మగలరా? మీరు చదివింది అక్షరాలా నిజం. తాజాగా.. ఓ డాక్టర్ షేర్ చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారు?
ఓ వైరల్ వీడియోలో.. డాక్టర్ అదితిజ్ దమిజా ఓ ముఖ్యమైన విషయాన్ని షేర్ చేశారు. 28 ఏళ్ల మహిళ తన ఐబ్రోస్ చేయించుకోవడానికి పార్లర్ కి వెళ్లింది. కానీ, ఆమె కనుబొమ్మలు థ్రెడ్డింగ్ చేయించుకున్న తర్వాత ఆస్పత్రి లో చేరాల్సి వచ్చింది. ఆమె లివర్ ఫెయిల్ అయినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు.
పార్లర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన కాసేపటికే.. ఆమెకు అలసట, వికారం, కళ్లు మొత్తం పసుపు రంగులోకి మారిపోయాయి. వెంటనే ఆమె హాస్పిటల్ కి వెళ్లగా... వైద్యులు పరీక్షించి ఆమె లివర్ ఫెయిల్ అయినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. ఆమె మందులు వాడటం, మద్యం తాగడం వల్లనో ఇది జరగలేదు.. కేవలం.. పార్లర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఆ మహిళకు ఇలా జరగడం గమనార్హం.
లివర్ ఫెయిల్యూర్ కీ, కనుబొమ్మల థ్రెడ్డింగ్ కి సంబంధం ఏంటి..?
డాక్టర్లు చెప్పిన దాని ప్రకారం.. థ్రెడ్డింగ్ చేయించుకోవడం హానికరం కాదు. అయితే.. దానిని చేసేటప్పుడు శుభ్రత, పరిశుభ్రత పాటించకపోతే మాత్రం అది ప్రమాదకరం కావచ్చు అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. థ్రెడ్డింగ్ సమయంలో పాత దారాన్ని ఉపయోగించడం, ఒకరికి వాడిన దారాన్ని మరొకరికి ఉపయోగించడం, బ్యూటీషియన్ చేతులు శుభ్రంగా లేకపోయినా.. హెపటైటిస్ బి లేదా హెపటైటిస్ సి వంటి ప్రమాదకరమైన వైరస్ లు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా థ్రెడ్డింగ్ చేసే సమయంలో ముఖం పై గాయాలు పడకుండా చూసుకోవాలి. ఆ గాయాలు అయినప్పుడు రక్తం వచ్చి.. ఆ రక్తంలోకి వైరస్ ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా కాలేయాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం కూడా ఉంది.
థ్రెడ్డింగ్ చేయించుకొనేటప్పుడు కచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయాలు...
ఎల్లప్పుడూ కొత్త, యూజ్ అండ్ త్రో థ్రెడ్ను వాడండి.
థ్రెడింగ్కు ముందు, తర్వాత చర్మాన్ని పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలి.
పార్లర్ పని చేసే బ్యూటీషియన్స్ థ్రెడ్డింగ్ చేయడానికి ముందు చేతులు కడుక్కోవడం, శానిటైజ్ చేయడం ముఖ్యం.
మీ చర్మంపై ఏవైనా గాయాలు, కాలిన గాయాలు లేదా మొటిమలు ఉంటే థ్రెడ్ చేయవద్దు.
చౌకైన పార్లర్లలో లేదా శిక్షణ లేని వ్యక్తుల ద్వారా దీన్ని చేయడాన్ని నివారించండి.