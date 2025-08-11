beetroot: బీట్ రూట్ తింటే ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా?
బీట్ రూట్ రుచిగా లేకపోయినా ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు. దీన్ని తినడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందుతాము. అంతేకాదు దీన్ని తినడం వల్ల మనకు కొన్ని సమస్యలు కూడా వస్తాయి తెలుసా?
మార్కెట్ లో దొరికే రకరకాల కూరగాయల్లో బీట్ రూట్ ఒకటి. రక్తంలో రంగులో ఉండే ఈ బీట్ రూట్ ను ఎంత ఎక్కువ తింటే మన శరీరానికి అంత రక్తాన్ని ఇస్తుందన్న సంగతి మనలో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ చిన్న బీట్ రూట్ మన ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. ఎరుపు రంగులో ఉండే బీట్ రూట్ మనకు లెక్కలేనన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. అందుకే దీన్ని రెగ్యులర్ తీసుకుంటుంటారు. మీకు తెలుసా? ఈ బీట్ రూట్ జ్యూస్ ను తాగడం వల్ల ఒంట్లో శక్తి పెరుగుతుంది. దీంతో మీ క్రీడా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. అందుకే క్రీడాకారులు ఎక్కువగా ఈ జ్యూస్ ను తాగుతుంటారు. అంతేకాదు బీట్ రూట్ ను తింటే కంటి చూపు కూడా బాగుంటుంది.
బీట్ రూట్ లో మెగ్నీషియం, బయోఫ్లేవనాయిడ్లు ఉంటాయి. బీట్ రూట్ చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే శరీరంలో ట్రైగ్లిజరైడ్ల రేట్ ను తగ్గించడానికి కూడా బీట్ రూట్ ఉపయోగపడతుంది. ట్రైగ్లిజరట్లు తగ్గితే రక్తంలో కొవ్వు కూడా తగ్గతుంది. శరీరంలో హార్మోన్లు ఉత్పత్తి కావడానికి బీట్ రూట్ సహాయపడుతుంది. ఇవే కాదు మరెన్నో ప్రయోజనాలు బీట్ రూట్ వల్ల కలుగుతాయి. ఇన్ని సుగుణాలున్న బీట్ రూట్ లో కొన్ని ప్రమాదాలు కూడా దాగున్నాయి.
హెమోక్రోమాటోసిస్ వ్యాధితో బాధపడేవారు బీట్ రూట్ ను ఎక్కువగా తినకూడదు. ఒకవేళ తింటే శరీరంలో ఐరన్, కాపర్ నిల్వలు ఎక్కువగా పేరుకుపోతాయి. శరీరంలో అధిక స్థాయిలో ఐరన్ నిల్వలు పేరుకుపోవడాన్ని హెమోక్రోమాటోసిస్ వ్యాధి అంటారు.
అంతేకాదు మూత్రం ఎర్రగా రావడం, రక్తం మరీ ఎర్రగా మారడం వంటివి జరుగుతాయి. రక్తం ఎక్కువగా ఎర్రబడితే సమస్య లేదు కానీ.. దీనివల్ల ఎన్నో రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయని వైధ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. బీట్ రూట్ వల్ల కొంతమందికి వికారంతో పాటుగా డయేరియా వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. గర్భిణీస్త్రీలు బీట్ రూట్ ను అస్సలు తినకూడదు. అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి బీట్ రూట్ మంచిదే. అయితే హైబీపీకి మందులు వాడే వారు బీట్ రూట్ ను తక్కువగా తీసుకోవాలి. ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవు.
(ఇక్కడ డాక్టర్ గొపరాజు సమరం గారు తెలిపిన వైద్య సమాచారం, అభిప్రాయాలు, ఆయన వైద్య అనుభవం, ప్రజారోగ్య రంగంలో చేసిన సేవల ఆధారంగా అందించాము. దీనిని కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఇది వైద్యుల సలహాకు బదులుగా భావించకండి. దయచేసి మీ ఆరోగ్య పరిస్థితులకు సరైన నిర్ధారణ, చికిత్స కోసం అర్హత గల వైద్యులను సంప్రదించండి.)