- మీ ఫోన్ లో ఈ గవర్నమెంట్ యాప్స్ ఉన్నాయా? లేకుంటే వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకొండి, వీటివల్ల ఎన్నిలాభాలో..!
మీ దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందంటే అందులో కొన్ని ప్రభుత్వ యాప్స్ తప్పకుండా పెట్టుకోవాల్సిందే. అలాంటి నాలుగు యాప్స్, వాటి ఉపయోగాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మీ ఫోన్ లో తప్పకుండా ఈ గవర్నమెంట్ యాప్స్ ఉండాల్సిందే...
Government Apps : టెక్నాలజీ సాయంతో ప్రజలకు మరింత మెరుగైన పాలన అందించేందుకు ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే నిత్యజీవితంలో ఉపయోగపడే పత్రాలను ప్రతిసారి వెంటతీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రత్యేక యాప్ లను నిర్వహిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అలాగే ప్రజల సమయాన్ని, డబ్బులను ఆదాచేసే మరికొన్ని యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇలా ప్రతిఒక్కరి స్మార్ట్ ఫోన్ లో తప్పకుండా ఉండాల్సిందే యాప్స్ కొన్ని ఉన్నాయి... అలాంటి టాప్ 4 యాప్స్ ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. ఎం పరివాహన్ యాప్ (mParivahan APP)
ఇది భారత ప్రభుత్వ రోడ్డు రవాణ, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించిన అధికారిక మొబైల్ అప్లికేషన్. ఇందులో వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను దాచుకోవచ్చు... అంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (RC), పొల్యూషన్, ఇన్సూరెన్స్ వంటి తదితర పత్రాలను ఇందులో పొందవచ్చు. పోలీసుల తనిఖీ సమయంలో డిజిటల్ రూపంలోని ఈ పత్రాలను చూపించవచ్చు.. ప్రయాణ సమయంలో ఇతర అవసరాలకు కూడా ఈ యాప్ లోని పత్రాలు ఉపయోగపడతాయి.
ఫోన్ లో ఈ ఎం పరివాహన్ యాప్ ఉండటం వల్ల ప్రతిసారి వాహనానికి సంబంధించిన ఫిజికల్ కాఫీలు వెంటతీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల ఫైన్స్ నుండి తప్పిచుకునేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది… అంటే డబ్బులను ఆదా చేస్తుందన్నమాట. ఈ యాప్ ప్రతిఒక్కరు సులభంగా ఉపయోగించేలా రూపొందించబడింది... కాబట్టి పెద్దగా చదువుకోనివారు కూడా ఈజీగా వాడుకోవచ్చు.
2. డిజిలాకర్ (DigiLocker)
ఈ డిజిలాకర్ యాప్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది... ప్రజల సౌకర్యార్థం భారత ప్రభుత్వం ఈ డిజిటల్ లాకర్ యాప్ సేవలు అందిస్తోంది. ముఖ్యమైన పత్రాలు అంటే ఆధార్, పాన్, రేషన్ కార్డులు, భర్త్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్స్, టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ మార్క్స్ మెమో... ఇలాంటి అనేక పత్రాలను ఇందులో దాచుకోవచ్చు. మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఫోన్ లోని ఈ డిజిలాకర్ లోని పత్రాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఈ డిజిలాకర్ యాప్ ను తీసుకువచ్చింది. ఇది పౌరులు ప్రతిసారి పత్రాలను వెంటపెట్టుకుని తిరగకుండా వాటిని డిజిటల్ రూపంలో నిల్వ చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ యాప్ ను సులభంగా ఉపయోగించేలా రూపొందించారు.
3. డిజియాత్ర (digiyatra)
డిజియాత్ర యాప్ విమాన ప్రయాణ సమయంలో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ రూపొందించిన యాప్. విమానాశ్రయంలో పేపర్ లెస్, కాంటాక్ట్ లెస్ ప్రయాణంకోసం దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇది ఫేస్ రికగ్నిషన్ ద్వారా భద్రతా తనిఖీలను, బోర్డింగ్ ను ఈజీగా పూర్తిచేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుతం విమానాశ్రయాల్లో రద్దీ పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ డిజియాత్ర యాప్ టైమ్ ను ఆదా చేస్తుంది.
ఆర్బిఐ రిటెయిల్ డైరెక్ట్ యాప్ (RBI Retail Direct App)
ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఆర్బిఐ (రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) నిర్వహించే యాప్. ఇందులో గవర్నమెంట్ బాండ్స్, ట్రెజరీ బిల్స్ లో డైరెక్ట్ గా పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు... ఎలాంటి మధ్యవర్తుల అవసరం ఉండదు. ఈ యాప్ ద్వారా పెట్టుబడులకు రక్షణ ఉంటుంది... డబ్బులు కూడా ఆదా అవుతాయి. ఆర్బిఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ ను ఆర్బిఐ 2021 లో ప్రారంభించింది... దీనికోసమే ప్రత్యేకంగా యాప్ ను నిర్వహిస్తోంది.
ఈ నాలుగు ప్రభుత్వ యాప్స్ మీ ఫోన్ లో ఉంటే సమయం, డబ్బులు ఆదా అవుతాయి.