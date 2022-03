Diabetes: డయాబెటీస్ పేషెంట్లు రాత్రిపూట వీటిని అస్సలు తినకూడదు..

Diabetes: డయాబెటీస్ పేషెంట్లు ఫుడ్ విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా రాత్రి పూట కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను అస్సలు తినకూడదని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.



ముఖ్యంగా రాత్రిపూట కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని చైనా పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. డయాబెటిక్ పేషెంట్లపై చైనా పరిశోధకులు నిర్వహించిన అధ్యయనానికి సంబంధించిన విషయాలు ‘The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’ అనే పత్రికలో ప్రచురితమయ్యాయి. 4,642 మంది మధుమేహుల డేటాను National Health and Nutrition Examination Survey నుంచి తీసుకుని పరిశీలించారు. వీరిలో అత్యధిక మంది హార్ట్ కు సంబంధించన సమస్యలతోనే చనిపోయే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు తేల్చి చెబుతున్నారు.