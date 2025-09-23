- Home
- Chanakya Niti : మీ చుట్టూ ఉండేవారిలో కొందరు శత్రువుల కన్నా ప్రమాదకరం.. వారిని ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?
Chanakya Niti : చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో శత్రువుల కన్నా ప్రమాదకరమైన కొందరు వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావించారు. అలాంటి వారితో ఎప్పుడూ స్నేహం లేదా చనువు పెంచుకోకూడదు. అలాంటి వ్యక్తులను ఎలా గుర్తించాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇలాాంటి వారితో చనువు పెంచుకోవద్దు
ఆచార్య చాణక్యుడు తన కాలంలోని అత్యంత జ్ఞానులలో, తెలివైనవారిలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డారు. మానవ సంక్షేమం కోసం, సరైన మార్గంలో నడవడానికి తన జీవితకాలంలో అనేక విధానాలను రూపొందించారు. దీనినే చాణక్య నీతి అంటారు. మీరు కూడా మంచి, సంతోషకరమైన, సంపన్న జీవితాన్ని కోరుకుంటే చాణక్య నీతిలోని సూత్రాలను పాటించాలి. ఈ సూత్రాలను పాటించకపోతే జీవితంలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో శత్రువుల కన్నా ప్రమాదకరమైన కొందరు వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావించారు. అతని ప్రకారం మీరు అలాంటి వారితో ఎప్పుడూ స్నేహం లేదా చనువు పెంచుకోకూడదు. ఈ రోజు మనం అలాంటి వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకుందాం.
స్వార్థపరులకు దూరంగా ఉండండి
చాణక్యుడి ప్రకారం… మీరు ఎప్పుడూ స్వార్థపరులతో స్నేహం చేయకూడదు లేదా దగ్గరవ్వకూడదు. అలాంటి వారు కేవలం వ్యక్తిగత లాభం కోసమే చూస్తారు. వారి పని అయిపోగానే మిమ్మల్ని పట్టించుకోరు. వీరితో స్నేహం చేయడం వల్ల మీ కష్టాలను మీరే పెంచుకున్నట్టు అవుతుంది. ఎందుకంటే అవసరమైన సమయంలో వారు మీకు అండగా నిలబడరు. ఇలాంటి వారిని ఎప్పుడూ నమ్మకూడదు.
మూర్ఖులకు దూరంగా ఉండండి
చాణక్యుడి ప్రకారం.. మంచి చెడుల మధ్య తేడా తెలియని లేదా అర్థం చేసుకోలేని వ్యక్తితో మీరు ఉంటే వెంటనే వారికి దూరంకండి. అలాంటి వారితో ఉండటం మీకు ప్రమాదకరం. తరచుగా వారి తప్పుడు నిర్ణయాలు మీ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతాయి.
ఎప్పుడూ విచారంగా ఉండేవారికి దూరం
చాణక్యుడి ప్రకారం… నిరంతరం నిరాశతో లేదా విచారంగా ఉండే వ్యక్తితో మీరు ఎప్పుడూ స్నేహం చేయకూడదు. అలాంటి వ్యక్తితో ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా క్రమంగా వారిలాగే తయారవుతారు. ఈ వ్యక్తులతో ఉండటం మీ జీవితంలో పురోగతిని అడ్డుకుంటుంది. మీ ఆలోచనే మిమ్మల్ని జీవితంలో ఉన్నతంగా నిలబెడుతుంది. మీరు దుఃఖం గురించి మాట్లాడినప్పుడు లేదా నిరంతరం విచారంగా ఉన్నప్పుడు మీ ఆత్మవిశ్వాసం త్వరగా తగ్గిపోతుంది.
కోపం ఉన్న వ్యక్తులతో స్నేహం వద్దు
చాణక్యుడి ప్రకారం… మీరు ఎప్పుడూ కోప స్వభావం ఉన్న వ్యక్తితో స్నేహం చేయకూడదు. కొన్నిసార్లు, అలాంటి వారు మీ శత్రువుల కన్నా ఎక్కువ ప్రమాదకారులు. ఈ వ్యక్తులకు ఆత్మనియంత్రణ ఉండదు. కొన్నిసార్లు వారి కోపం వల్ల మీకు హాని కలగవచ్చు. మీ పట్ల వారి ప్రవర్తన ఎప్పుడైనా మారవచ్చు. వారిని నమ్మడం మూర్ఖత్వం కంటే తక్కువేమీ కాదు.