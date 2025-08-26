ఇలా చేస్తే చుండ్రు లేకుండా పోతుంది
చాలా మందికి చుండ్రు సమస్య ఉంటుంది. ఈ చుండ్రు చిన్న సమస్యే అయినా ఇది నెత్తిమీద చిరాకు, దురద వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా వెంట్రుకలు ఊడిపోయేలా చేస్తుంది. అందుకే ఏం చేస్తే చుండ్రు లేకుండా పోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
చుండ్రు
ఇతర సీజన్ల కంటే చాలా మందికి వర్షాకాలంలోనే జుట్టుకు సంబంధించిన సమస్యలు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా చుండ్రు. చాలా మంది ఈ చుండ్రు సమస్యను ఎదుర్కొంటారు. నిజానికి ఈ సీజన్ లో చుండ్రు సమస్య రావడానికి ప్రధాన కారణం తేమ. ఈ తేమ వల్ల చుండ్రుకు దారితీసే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ నెత్తిమీద ఏర్పడుతుంది.
ఒక్కసారి చుండ్రు ఏర్పడిందంటే ఇక పోనే పోదు. దీనివల్ల నెత్తిమీద విపరీతమైన దురద పెడుతుంది. అలాగే జుట్టు బాగా రాలుతుంది. అయితే మీరు కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే గనుక వర్షాకాలంలో చుండ్రు సమస్య నుంచి బయపడొచ్చు. ఇందుకోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
జుట్టుకు నూనె పెట్టాలి
చాలా మంది జుట్టుకు అస్సలు నూనె పెట్టరు. కొంతమంది అయితే జుట్టు డ్రైగా ఉన్నవారే నూనె పెట్టాలని అనుకుంటారు. కానీ చుండ్రు పోవాలంటే మాత్రం మీ జుట్టు తేమగా ఉన్నా, డ్రై గా ఉన్నా పక్కాగా నూనె పెట్టాలి.
నిజానికి నూనె ప్రతి ఒక్కరి జుట్టుకు అవసరం. ఇది మీ జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటుగా చుండ్రును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చుండ్రు పోవడానికి ముందుగా చేయాల్సిన పనుల్లో నూనె పెట్టడం.
చుండ్రు
వాతావరణంలో వచ్చే మార్పు జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. దీంతో వెంట్రుకలు తెగిపోవడం, రాలిపోవడం, చుండ్రు ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే హెర్బల్ యాంటీ డాండ్రఫ్ హెయిర్ ఆయిల్ ను గోరువెచ్చగా చేసి నెత్తికి బాగా పెట్టండి.
తర్వాత కాసేపు మసాజ్ చేసి గంట తర్వాత తలస్నానం చేయండి. ఇలా నూనె పెట్టడం వల్ల నెత్తిమీద రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. అలాగే సెబమ్ ఉత్పత్తి మెరుగుపడుతుంది. ఇలా వారానికి రెండు సార్లు చేస్తే మీ నెత్తిమీద చుండ్రు తగ్గుతుంది.
హెయిర్ వాష్
నెత్తిమీద చెమట పడితే మురికి బాగా పేరుకుపోతుంది. దీనివల్ల దురద పెట్టడమే కాకుండా చుండ్రు కూడా ఏర్పడుతుంది. అందుకే చెమట బాగా పట్టేవారు ఖచ్చితంగా హెయిర్ వాష్ చేసుకోవాలి. అలాగని మీరు ప్రతిరోజూ షాంపూతో జుట్టును క్లీన్ చేయకూడదు. దీనివల్ల నెత్తిమీదున్న సహజ నూనె తగ్గుతుంది.
దీంతో నెత్తి డ్రైగా మారుతుంది. అందుకే వారానికి రెండు మూడు సార్లు జుట్టును వాష్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎప్పుడైనా సరే జుట్టును వేడి వేడి నీళ్లతో వాష్ చేయకూడదు. చల్ల నీళ్లు లేదా గోరువెచ్చని నీళ్లతోనే తలస్నానం చేయాలి.
దువ్వడం
దువ్వడం వల్ల కూడా నెత్తిమీద చుండ్రు తగ్గుతుంది. దువ్వితే నెత్తిమీద రక్తప్రసరణ బాగా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మీ నెత్తిమీద కొత్త వెంట్రుకలు పెరుగుతాయి. అలాగే మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. నిపుణుల ప్రకారం.. దువ్వడం వల్ల నెత్తిమీదున్న చుండ్రు పొరలు తొలగిపోతాయి.
ఇందుకోసం తల మీది నుంచి కిందికి దువ్వాలి. దీనివల్ల జుట్టుకు సహజ నూనె బాగా అందుతుంది. అయితే దువ్విన తర్వాత దువ్వెనను గోరువెచ్చని నీళ్లతో కడగాలి. అలాగే మీరు ఉపయోగించిన వాటిని వేరే వాళ్లకు ఇవ్వకండి.
నెత్తిని పొడిగా ఉంచాలి
వర్షాకాలంలో నెత్తిమీద చుండ్రు తగ్గాలంటే మాత్రం నెత్తి మీద తేమ లేకుండా చేయడం అవసరం. ఎందుకంటే నెత్తిమీద తేమ ఎక్కువగా ఉంటే చుండ్రుకు కారణమయ్యే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఏర్పడతాయి. అందుకే వర్షంలో తడిచిన జుట్టును పొడిగా ఆరబెట్టాలి.