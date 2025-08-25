- Home
ఈ ఆయుర్వేద చిట్కా వాడితే.. మీ జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది, ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు..!
ఈ ఆయుర్వేద చిట్కా వాడితే.. మీ జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది, ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు..!
జుట్టు రాలడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శరీరంలో కాల్షియం, ఐరన్ లోపించినప్పుడు కూడా జుట్టు రాలుతుంది.
Stop Hair fall
ఈ రోజుల్లో జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇలా జుటటు రాలడకుండా ఉండేందుకు చాలా మంది చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మార్కెట్లో దొరికే నూనెలు, షాంపూలూ వాడుతూ ఉంటారు. అయినా కూడా మీ జుట్టు రాలడం ఆగడం లేదా? అయితే.. సింపుల్ ఆయుర్వేద చిట్కాలు ఫాలో అయితే, చాలా ఈజీగా ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు.మరి, ఆ ఆయుర్వేద చిట్కాలు ఏంటో చూసేద్దామా...
జుట్టు రాలడానికి కారణాలు..
జుట్టు రాలడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శరీరంలో కాల్షియం, ఐరన్ లోపించినప్పుడు కూడా జుట్టు రాలుతుంది. ఇవి మాత్రమే కాదు.. సరిగా నిద్రపోకపోవడం, థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నా, ఏదైనా ఒత్తిడితో ఇబ్బంది పడుతున్నా, పోషకాహార లోపం కారణంగా కూడా జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది. అయితే.. ఏ సమస్యతో జుట్టు రాలినా... ఆయుర్వేదంలో మాత్రం దీనికి పరిష్కారం ఉంది.
రెండు చుక్కల నెయ్యి...
మీ ఇంట్లో స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి ఉంటే చాలు. ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు లేదా ఉదయాన్నే ముక్కులో రెండు చుక్కల ఆవు నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇలా రోజూ క్రమం తప్పకుండా మూడు వారాల పాటు ప్రయత్నిస్తే...మీ జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గుతుంది. కేవలం జుట్టు రాలడం ఆగడమే కాదు.. జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. జ్ఞాపకశక్తి , ఏకాగ్రత కూడా పెరుగుతుంది. మంచిగా నిద్రపోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. రెగ్యులర్ గా తలనొప్పి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు ఎవరైనా ఉంటే... వారికి కూడా ఆ సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే... ఆయుర్వేద వైదయుల సలహా మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
జుట్టుకు సరైన పోషణ...
మన శరీరానికి మాత్రమేకాదు జుట్టుకు కూడా సరైన పోషకాలు ఆహారం ద్వారా మాత్రమే లభిస్తాయి. కానీ, వాటితో పాటు మన జుట్టుకు నేరుగా తల నుంచి పోషణ అందించాలి. దాని కోసం కొబ్బరి నూనె బ్రింగ రాజ్, వేప, మందార అన్నీ కలిపిన హెయిర్ ఆయిల్ ని కూడా ఉపయోగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల.. మీకు ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, థైరాయిడ్ లేదా మరేదైనా వ్యాధి వల్ల జుట్టు రాలుతున్నా.. కూడా ఈ ఆయిల్ అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. ఈ నూనెకు బదులు మీరు మందార, వేప , బ్రింగరాజ్ వంటి మూలికలు కలిగిన హెయిర్ మాస్క్లను ఉపయోగించవచ్చు. ఇది కూడా అద్భుతంగా పని చేస్తుంది.