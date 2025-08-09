Chanakya Niti: చాణక్య నీతి ప్రకారం ఇలాంటి వారిని పొరపాటున కూడా ఇంటికి రానివ్వకూడదు!
ఆచార్య చాణక్యుడు గొప్ప పండితుడు. ఆయన రాసిన “చాణక్య నీతి” జీవితాన్ని విజయవంతంగా నడిపించేందుకు సహాయపడుతుంది. చాణక్య నీతి ప్రకారం కొంతమందిని పొరపాటున కూడా ఇంటికి రానివ్వకూడదట. వారివల్ల నష్టమే తప్పా లాభం ఉండదట. ఎవరిని రానివ్వకూడదో ఇక్కడ చూద్దాం.
మోసం చేేసే వ్యక్తులు
చాణక్య నీతి ప్రకారం ఇతరులను ఉద్దేశపూర్వకంగా బాధపెట్టే వారికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. వీరు ఇతరుల గురించి మీకు చెబుతారు. మీ గురించి ఇతరులకు చెబుతారు. ఇలాంటి వారు మీ గోప్యతను బయటపెడతారు. నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తారు.
వేదాల గురించి తెలియని వారు..
వేదాలు జీవితానికి అవసరమైన విలువలను నేర్పుతాయి. అందుకే వేదాల గురించి తెలియని వారితో స్నేహం చేయవద్దని చాణక్య నీతి చెబుతోంది. కొందరు చిన్న విషయాలకే గొడవలు పడుతుంటారు. అలాంటి వారిని ఇంట్లోకి రానిస్తే.. ప్రశాంతత కరవవుతుంది.
స్వార్థపరులు
ఇంటికి వచ్చే వారు పరస్పర ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా.. వారి స్వార్థం కోసమే వస్తే.. అలాంటి వారిని రానివ్వకపోవడమే మంచిది. వారు బంధాలను దెబ్బతీస్తారు. నిజమైన స్నేహితులు కష్టసుఖాల్లో మనకు అండగా ఉంటారు. కానీ వారి అవసరం కోసమే దగ్గరకు వస్తే వారిని దూరం పెట్టడమే మంచిది.
చెడుగా మాట్లాడే వ్యక్తులు
కొంతమంది మీ ముందు మంచిగా.. మీరు లేనప్పుడు చెడుగా మాట్లాడుతారు. అలాంటి వారికి దూరంగా ఉండాలని చాణక్య నీతి చెబుతోంది. వారిని ఇంటికి రానివ్వడం వల్ల మీకు నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది.
నెగిటివ్ గా మాట్లాడేవారు
చాణక్య నీతి ప్రకారం ఎప్పుడూ నెగిటివ్ మాట్లాడేవారిని దూరంగా ఉంచాలి. వారు ప్రతి పనిలో మీకు అడ్డుపడవచ్చు. అంతేకాదు వారి నెగిటివ్ మాటల ప్రభావం మీపై పడే అవకాశం ఉంటుంది.
నిజాయతీగా లేనివారు
చాణక్య నీతీ ప్రకారం నిజాయతీగా లేనివారు ఇంటికి రావడం వల్ల మీకు మీ కుటుంబానికి హాని జరిగే అవకాశం ఉంది. వారు ఇంటికి వస్తే మీ ఆస్తిపాస్తులపై కన్నేయవచ్చు. లేదా మీ ఇంట్లో గొడవలు సృష్టించవచ్చు.