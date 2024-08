పాలతో కలిపి ఈ ఐదు పదార్థాలను అస్సలు తినకూడదు.. ఎందుకంటే?

5 Foods to Avoid with Milk for Better Health : కొన్ని ఆహార పదార్థాలను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే అజీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే, పాలలోని పోషక విలువలు తగ్గిపోతాయి. పాలతో కలిపి ఇలాంటి ఐదు రకాల ఆహార పదార్థాలను గురించి తెలుసుకుందాం..

సిట్రస్ పండ్లు

నారింజ, నిమ్మకాయలు, ద్రాక్షపండ్లు వంటి పులుపు పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే వాటిలోని ఆమ్లాల కారణంగా జీర్ణకోశ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాగే, పాల నుండి కాల్షియం, ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాల శోషణకు ఆటంకం కలిగించి, దాని పోషక ప్రయోజనాలను తగ్గిస్తుంది.



కారం ఆహారాలు

కారం ఆహారాలను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే కడుపులో మంట, అజీర్ణం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కారం వల్ల కలిగే వేడి జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అనారోగ్య అసౌకర్యాన్ని పెంచుతుంది.

సీ ఫుడ్

సీ ఫుడ్‌ను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే అజీర్ణం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు-సీఫుడ్ కలిసి విష పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తుందని సాంప్రదాయ నమ్మకాలు చెబుతున్నాయి, అయితే దీనిని సమర్థించే శాస్త్రీయ ఆధారాలు పెద్దగా లేవు.

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు

ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు పాల జీర్ణక్రియను తగ్గిస్తాయి. దీని వలన కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసౌకర్యం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈ ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే బరువుగా లేదా జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో ఆక్సలేట్లు ఉంటాయి, ఇవి పాలలోని కాల్షియంతో కలిసిపోయి, దాని శోషణను తగ్గిస్తాయి. ఈ ఆకుకూరలను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే కాల్షియం శోషణకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. కాల్షియం ప్రయోజనాలను పొందాలనుకునే వారికి ఇది ప్రభావవంతంగా ఉండదు.

Latest Videos