Kitchen Hacks: గ్యాస్ వాడేటప్పుడు అస్సలు చేయకూడని పొరపాట్లు ఇవే
ఈ రోజుల్లో గ్యాస్ వాడని వాళ్లు ఎవరూ ఉండట్లేదు అనే చెప్పాలి. ఈ గ్యాస్ వచ్చిన తర్వాత వంట చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. కానీ, సరిగా వాడకపోతే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
గ్యాస్ స్టవ్ వాడుతున్నారా?
ఒకప్పుడు చాలా మంది వంట కేవలం కట్టెల పొయ్యి మీద మాత్రమే చేసేవారు. కానీ, ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్ ఉంటోంది. ఇది వచ్చాక వంట చేయడం కాస్త సులువు అయ్యిందనే చెప్పాలి. అయితే.. వీటితో వంట సులువు అయినా.. జాగ్రత్తగా లేకపోతే ప్రమాదాలు కూడా అంతే జరిగే అవకాశం ఉంది. కిచెన్ లో గ్యాస్ స్టవ్ సరిగా వాడకపోతే మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే గ్యాస్ వాడేటప్పుడు కచ్చితంగా కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. మరి, అవేంటో చూద్దామా…
బర్నర్ ఎలా పని చేస్తోంది...?
గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్ లను మంచిగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. అప్పుడే అవి సరిగా పని చేస్తాయి. అలా కాకుండా.. బర్నర్ సరిగా పని చేయకపోతే ప్రమాదం ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంది. బర్నర్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మంట తొందరగా రాదు. అలాంటప్పుడు బర్నర్ ఆన్ లోనే ఉంచితే.. గ్యాస్ లీక్ ఎక్కువగా అవుతుంది. అప్పుడు.. తొందరగా మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి.. ఈ విషయంలో కాస్త ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
స్టవ్ శుభ్రం చేయడం
గ్యాస్ స్టవ్ ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. బర్నర్ మీద మురికి పేరుకుంటే మంట సరిగ్గా రాదు. ఇది గ్యాస్ లీక్ కావడానికి కారణం అవుతుంది. బర్నర్ తీసి గోరువెచ్చని సబ్బు నీటితో కడిగి శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. శుభ్రం చేసిన తర్వాత నీరు మొత్తం పూర్తిగా పోయేంత వరకు ఆగాలి. లేదా ఏదైనా వస్త్రంతో తుడవాలి. ఆ తర్వాత మాత్రమే.. స్టవ్ కి బర్నర్ ఫిక్స్ చేసి వాడుకోవాలి.
గాలి ప్రసరణ ఉండాలి
కిచెన్లో గాలి బాగా ఆడేలా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా గ్యాస్ సిలిండర్ ఉన్న చోట గాలి ప్రసరణ ఉండాలి. లేకపోతే గ్యాస్ పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కబోర్డ్ లోపల.. గాలి ఆడని ప్రదేశంలో సిలిండర్స్ ఉంచకూడదు. ఓపెన్ గా ఉండేలా చూసుకోండి.
మంట రంగు
గ్యాస్ స్టవ్ లోంచి వచ్చే మంట రంగులు వేరుగా ఉంటాయి. వేరే రంగు మంట వస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్టవ్ లో ఏదైనా లోపం ఉంటేనే మంట రంగు మారుతుంది. ముఖ్యంగా.. ఎరుపు రంగు వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర మంటలు అంటుకునే వస్తువులు పెట్టకూడదు. ఇది మంటలు అంటుకునే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. వంట చేసేటప్పుడు వదులైన దుస్తులు వేసుకోకూడదు.