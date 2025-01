Income Tax Jobs : రూ.1,42,000 జీతంతో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్ మెంట్ లో ఉద్యోగాల భర్తీ

ఆదాయపు పన్ను శాఖలో డాటా ప్రాసెసింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికైనవారికి జీతం ఎంతుందుంతో తెలుసా?

Jobs in Income Tax Deparment

అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక వెబ్‌సైట్ incometaxindia.gov.in నుండి దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?

ఆదాయపు పన్ను శాఖ వెబ్‌సైట్‌ incometaxindia.gov.in ను సందర్శించండి.

పేజ్ ఓపెన్ కాగానే కిందకు స్క్రోల్ చేసి "Recruitment Notices" పై క్లిక్ చేయండి.

డాటా ప్రాసెసింగ్ అసిస్టెంట్ నియామకానికి చెందిన నోటిఫికేషన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.

ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వస్తాయి. వాటిని చదవండి. ఆ తర్వాత దరఖాస్తు ఫారం కనిపిస్తుంది. అది డౌన్ లోడ్ చేసుకొండి.

దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సరిగ్గా పూరించి, అన్ని అవసరమైన పత్రాలతో ఈ చిరునామాకు పంపండి: "the Directorate of

Income Tax (Systems), Central Board of Direct Taxes, Ground Floor, E2, ARA Center, Jhandewalan Ext., New Delhi – 110 055"

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ :

నోటిఫికేషన్ విడుదలైనప్పటి నుండి 30 రోజుల్లోపు దరఖాస్తు ఆదాయపన్ను కార్యాలయానికి చేరాలి. (డిసెంబర్ 31, 2024లో నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది)

ఈ నియామకానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం కోసం incometaxindia.gov.in ఓపెన్ చేసి అధికారిక నోటిఫికేషన్ చదవండి.