Top 10 most powerful countries : BAV గ్రూప్-వార్టన్ స్కూల్ పరిశోధకులు అంత‌ర్జాతీయంగా 1. ఒక నాయకుడు, 2. ఆర్థిక ప్రభావం, 3. రాజకీయ పలుకుబడి, 4. బలమైన అంతర్జాతీయ పొత్తులు, 5. బలమైన సైన్యం అంశాల‌ను ప‌రిగ‌ణ‌లోకి తీసుకునిప్ర‌పంచంలో అత్యంత శ‌క్తివంత‌మైన టాప్-10 దేశాల జాబితాను రూపొందించింది.



Top 10 most powerful countries in the world in 2024

Top 10 most powerful countries : దేశ శక్తి అంటే నేటి ప్రపంచంలో కేవలం సైనిక బలం మాత్ర‌మే కాదు. ఇది ఒక దేశ రాజకీయ ప్రభావం, ఆర్థిక వనరులు, ఇతర దేశాలతో సంబంధాలను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే, ఇవి వివిధ స‌మ‌యాల్లో ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తాయ‌నే దానిని బ‌ట్టి మారుతుంది. బలమైన నాయకత్వం, ఆర్థిక ప్రభావం, రాజకీయ ప్రభావం, అంతర్జాతీయ పొత్తులు, సైనిక బలం వంటి ముఖ్యమైన అంశాల ప‌రంగా BAV గ్రూప్-వార్టన్ స్కూల్ పరిశోధకులు అధ్య‌య‌నం ప్ర‌కారం అత్యంత శ‌క్తివంత‌మైన టాప్-10 దేశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అమెరికా (యునైటెడ్ స్టేట్స్) ప్రపంచంంలో అత్యంత శక్తివంతమైన దేశంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా) మొదటి స్థానంలో ఉంది. దాని అత్యంత అధునాతన సాంకేతికత, సాంస్కృతిక పరిధిలో ప్రముఖమైనది. అలాగే, దాదాపు $27.4 ట్రిలియన్ల జీడీపీని క‌లిగి ఉంది. దీంతో అమెరికా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారింది. వాణిజ్యం, వాతావరణ మార్పులు, భద్రతపై ప్రపంచ స్థాయిలో విధానాలను రూపొందించడం, అంతర్జాతీయ సంస్థలు, కార్యక్రమాలలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ కూడా ముఖ్యమైన దేశంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ దేశం గణనీయమైన సైనిక బడ్జెట్‌ను కలిగి ఉంది. చైనా అత్యంత శక్తివంతమైన దేశాల జాబితాలో రెండవ స్థానంలో ఉన్న చైనా, 1.4 బిలియన్ల జనాభాతో ప్ర‌పంచంలో అధిక జ‌నాబా క‌లిగిన దేశంగా ఉంది. ప్ర‌పంచంలో రెండవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ, సుమారు $17.8 ట్రిలియన్లు జీడీపీని క‌లిగి ఉంది. చైనా కేంద్రంగా ప్రణాళికాబద్ధమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి మార్కెట్ శక్తులు అధికారాన్ని కలిగి ఉండే స్థితికి మార్చుకుంది, ఇది దాని మొత్తం శక్తికి మరింత దోహదం చేస్తుంది. యూరప్, ఆసియా స‌హా ప్ర‌పంచ దేశాల‌తో మౌలిక సదుపాయాలు-వాణిజ్య సంబంధాలను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ర‌ష్యా ప్ర‌పంచంలో అత్యంత శ‌క్తివంత‌మైన దేశాల జాబితాలో ర‌ష్యా మూడో స్థానంలో ఉంది. ర‌ష్యా దాని భారీ భూభాగానికి అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందింది, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశంగా ఉంది. దాని గొప్ప సహజ వనరులు, ముఖ్యంగా గ్యాస్, చమురు. ఇది సుమారుగా $2 ట్రిలియన్లకు పైగా నోట్-విలువైన జీడీపీని కలిగి ఉంది. అదే సమయంలో అధిక సైనిక శక్తిని కలిగి. ప్రపంచ స్థాయిలో ఇంధన మార్కెట్లలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. యూనైటెడ్ కింగ్ డ‌మ్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ కూడా ప్ర‌పంచంలో అత్యంత శ‌క్తివంత‌మైన దేశాల్లో ఒక‌టి. ముఖ్యంగా యూరోపియన్ యూనియన్ (బ్రెక్సిట్) నుండి వైదొలిగిన తర్వాత, గ్లోబల్ ప్లేయర్‌గా కొనసాగుతోంది. లండన్ ప్రపంచంలోని ప్రముఖ ఆర్థిక కేంద్రాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. యూకే ప్రభుత్వం దాని ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందాలను ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అలాగే, ఈ దేశ సాంస్కృతిక రచనలు, చారిత్రక ప్రాముఖ్యత, బలమైన సంస్థలు, ప్రపంచ ప్రమాణాలు, విలువలు చాలా గుర్తింపును సంపాదించిపెట్టాయి.

జ‌ర్మ‌నీ యూరోపియన్ యూనియన్‌లో జర్మనీ అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటి. $4.46 ట్రిలియన్ల జీడీపీని క‌లిగి ఉంది. ఆకట్టుకునే ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి, ముఖ్యంగా తయారీ, ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలలో ప్రసిద్ధి చెందింది. యూరోపియన్ రాజకీయాలు-ఆర్థిక వ్యవస్థలలో జర్మనీ కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. దక్షిణ కొరియా అధికారికంగా రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియాగా పిలువబడే దక్షిణ కొరియా దాదాపు $1.71 ట్రిలియన్ల జీడీపీతో ఆసియాలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా వేగంగా స్థిరపడింది. గొప్ప బ్రాండ్‌లు, ఆవిష్కరణ-సాంకేతికతలో అగ్ర‌గామీగా కొన‌సాగుతోంది. దక్షిణ కొరియా విద్య-పేదరిక నిర్మూలనలో చెప్పుకోదగ్గ పురోగతిని సాధించాయి. అదే సమయంలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు-దౌత్యపరమైన సవాళ్లతో గుర్తించబడిన పొరుగున ఉన్న ఉత్తర కొరియాతో దాని సవాలు సంబంధాలను నావిగేట్ చేస్తూనే ఉన్నా అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతూనే ఉంది.

ఫ్రాన్స్ ఏడో స్థానంలో ఉన్న ఫ్రాన్స్ రాజకీయ ప్రభావం, సాంస్కృతిక వారసత్వంతో పాటు ఆర్థిక బలానికి పేరుగాంచింది. ఇది సుమారుగా $3 ట్రిలియన్ల GDPని కలిగి ఉంది. యూరోపియన్ యూనియన్‌లో ప్రధాన దేశంగా, సాంఘిక సంక్షేమ విధానాల ముఖ్య ప్రమోటర్ కొన‌సాగుతోంది. సాంకేతికత, వ్యవసాయం, పర్యాటక రంగాలలో దాని మూలాలతో పాటు దేశం గణనీయమైన వైవిధ్యమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా కలిగి ఉంది. జ‌పాన్ ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలు, రోబోటిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో ఆవిష్కరణలకు పేరుగాంచిన సాంకేతికత పరంగా అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందిన జపాన్ ఈ లిస్టులో ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది. ఇది సుమారుగా $ 4.21 ట్రిలియన్ల జీడీపీని కలిగి ఉంది. దాని గత ఆర్థిక సవాళ్ల నుండి తిరిగి అగ్ర‌దేశంగా ముందుకు సాగుతోంది. మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా దాని హోదాను కొనసాగించింది.

సౌదీ అరేబియా తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్న సౌదీ అరేబియా $1.07 ట్రిలియన్ల జీడీపీని క‌లిగి ఉంది. ఇది విస్తారమైన చమురు నిల్వల కారణంగా మధ్యప్రాచ్యంలో ఒక ప్రధాన శక్తిని కలిగి ఉంది, దాని ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆజ్యం పోస్తూ విజన్ 2030 ద్వారా దాని ఆర్థిక వ్యవస్థను చమురు ఆధారపడకుండా వైవిధ్యపరచడానికి, సామాజిక సంస్కరణలను మెరుగుపరచడానికి గణనీయమైన మార్పుల‌తో ముందుకు సాగుతోంది. ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ పై దేశాల‌తో పోలిస్తే చిన్నది అయినప్పటికీ, ప్రపంచ వ్యవహారాలలో ముఖ్యంగా సాంకేతికత-సైనిక సామర్థ్యాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దాదాపు $510 బిలియన్ల జీడీపీతో ఇజ్రాయెల్ హై-టెక్ పరిశ్రమలలో తన ఆవిష్కరణలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ప్రాంతంలో బలమైన సైనిక ఉనికిని కలిగి ఉంది.

