సడెన్ గా మందు మానేస్తే ఏమౌతుందో తెలుసా?

ఈ రోజుల్లో మద్యం అలవాటు లేనివాళ్లు చాలా అరుదు అని చెప్పొచ్చు. చాలా మంది ఈ మందుకు అలవాటు అయిపోతున్నారు. పార్టీ కల్చర్ ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల ఈ మద్యపాన అలవాటు పెరుగుతుందని కూడా చెప్పొచ్చు, అయితే.. ఏదో ఒక సమయంలో చాలా మంది రియలైజ్ అవుతూ ఉంటారు. అలా రియలైజ్ అయినప్పుడు వెంటనే మందు తాగడం మానేస్తారు. కానీ.. ఒక్కసారిగా సడెన్ గా మందు మానేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?



చాలా మంది ఒత్తిడి కారణంగానే మందుకు అలవాటు పడుతున్నారట. మద్యం తాగితే అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కానీ ఒక్కసారిగా సడెన్ గా మందు తాగడం ఆపేస్తే.. మీకు ఎం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి..



గుండె సమస్యలు : ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం తగ్గించడం లేదా వదులుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అధిక రక్తపోటును పూర్తిగా తొలగిస్తుంది. ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనే కొవ్వు స్థాయి పెరుగుతుంది, ఇది గుండె వైఫల్యానికి దారితీస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మానుకోండి. అయితే ఒకేసారి పూర్తిగా మానేయకుండా, కొద్ది కొద్దిగా అలవాటుకు దూరం కావాలి.





కాలేయాన్ని ఆరోగ్యం: కాలేయం సహాయంతో శరీరంలోని విష పదార్థాలను సులభంగా నిర్విషీకరణ చేయవచ్చు. కానీ అధికంగా ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరం ఫ్యాటీ లివర్, సిర్రోసిస్ , అనేక ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం వల్ల కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది: రోజూ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మెదడు, ఏకాగ్రత సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తిపని సామర్థ్యం , నాణ్యతను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆల్కహాల్ తీసుకోకపోవడం వల్ల శరీరంలోని హార్మోన్లు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి, ఇది మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

నిద్రలేమి పరిష్కారం: నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఆల్కహాలిజం ప్రకారం, ఆల్కహాల్ నిద్ర నాణ్యతను నాశనం చేస్తుంది. మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం వల్ల నిద్రలేమి సమస్యను నివారించవచ్చు.

మద్యపానాన్ని ఆకస్మికంగా నిలిపివేయడం ఆల్కహాల్ ఉపసంహరణ సిండ్రోమ్‌కు దారి తీస్తుంది: అమెరికన్ అడిక్షన్ సెంటర్ ప్రకారం, 2020లో 28 అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న 12 మిలియన్ల మందికి పైగా ప్రజలు ఆల్కహాల్ యూజ్ డిజార్డర్‌ను కలిగి ఉన్నారు. అధిక మద్యపానం శారీరక , మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతుంది. ఆల్కహాల్ రోజువారీ వినియోగం ఒత్తిడిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంపై స్వీయ నియంత్రణను తగ్గిస్తుంది. పరిశోధన ప్రకారం, హఠాత్తుగా మద్యపానం మానేసిన వ్యక్తులు ఆల్కహాల్ ఉపసంహరణ సిండ్రోమ్‌కు గురవుతారు.



మీరు అకస్మాత్తుగా మద్యం మానేస్తే ఏ సమస్యలు వస్తాయి?

విపరీతంగా చెమటలు పడుతున్నాయి

పెరిగిన హృదయ స్పందన రేటు

భయాందోళన

తలనొప్పి సమస్యలు

ఆందోళన

వాంతులు,

అధిక రక్త పోటు,

ఈ లక్షణాలన్నీ ఉండే అవకాశం ఉంది.

NIH ప్రకారం, మద్యం నుండి ఆకస్మిక ఉపసంహరణ శరీరంలో అనేక లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. లక్షణాలు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాయో చికిత్స నిర్ణయిస్తుంది. కొందరికి ఇంట్లోనే వైద్యం అందిస్తే, మరికొందరికి ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ మద్దతుతో తేలికపాటి లక్షణాలను తగ్గించవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవించడం మానేయాలనుకుంటే, ఈ దశలను అనుసరించండి; నీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరాన్ని డీహైడ్రేషన్ నుంచి కాపాడుకోవచ్చు. ఎక్కువ నీరు త్రాగడం ద్వారా, శరీరంలోని విష పదార్థాలను తొలగించవచ్చు, ఇది మద్యపానాన్ని దూరం చేస్తుంది.

సమతులాహారం తీసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందుతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, రోజంతా తక్కువ మొత్తంలో ఆహారం తీసుకోండి. ఇది మద్యం మానివేయడం సులభం చేస్తుంది.



ఏదైనా ఇష్టమైన క్రీడ లేదా ఇతర ఆసక్తికరమైన కార్యకలాపాలు చేయడానికి సమయాన్ని అనుమతించండి. దీంతో మనసును తేలిగ్గా మళ్లించవచ్చు. రోజంతా మీకు ఇష్టమైన కార్యకలాపానికి కొంత సమయం కేటాయించండి.



బాగా నిద్రపోతే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇది ఆల్కహాల్ కోరికలను నివారించవచ్చు. తగినంత నిద్ర శరీరంలో సంతోషకరమైన హార్మోన్లను విడుదల చేస్తుంది, ఇది శరీరాన్ని ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుండి విముక్తి చేస్తుంది.

వ్యాయామంతో రోజును ప్రారంభించడం ముఖ్యం. తక్కువ సమయం పాటు వ్యాయామం చేయడం వల్ల శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది. ఇది సామర్థ్యం, పనిపై దృష్టి రెండింటినీ పెంచుతుంది.