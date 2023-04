అసురక్షిత శృంగారం ఎంత డేంజరో తెలుసా?

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం.. ప్రపంచంలోని ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు వారి జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధికి గురవుతున్నారు. దీనిపై అవగాహన ఉంటేనే వీటికి దూరంగా ఉంటారు.



శృంగారంతో ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మానసిక ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కానీ దీని గురించి మాట్లాడటానికే చాలా మంది ఇబ్బందిగా ఫీలవుతుంటారు. ఇది మాట్లాడకూడని విషయంగా భావిస్తారు. దీనివల్లే నేడు ఎంతో మంది లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. ఈ లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధులను వీలైనంత తొందరగా తగ్గించుకోకపోతే అవి ప్రాణాంతక, దీర్ఘకాలిక రోగాల బారిన పడేస్తాయి. నిపుణుల ప్రకారం.. అసురక్షిత శృంగారం లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. అసురక్షిత సెక్స్ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ లో ఎస్టీఐ (లైంగిక సంక్రమణ సంక్రమణ) అవగాహన నెలను జరుపుకుంటారు.



How to increase confidence in sex life

ఎస్టీఐ అవగాహన నెల ఎందుకు ముఖ్యమైనది? ఎస్టీఐ (లైంగికంగా సంక్రమించే ఇన్ఫెక్షన్) అవగాహన మాసాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ లో జరుపుకుంటారు. మన జీవితాలపై సెక్స్ ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధుల ప్రభావం, ఎస్టీడీ టెస్టులు, చికిత్స ప్రాముఖ్యతతో సహా లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధుల గురించి అవగాహన పెంచడానికి ఈ నెల ఉద్దేశించబడింది.

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం.. ప్రపంచంలో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు వారి జీవితకాలంలో ఏదో ఒక సమయంలో లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధికి గురవుతారు. 2020లో 37.4 కోట్ల కొత్త STI ఇన్‌ఫెక్షన్‌లు ఉన్నట్టు అంచనా. ఇందులో 12.9 కోట్ల మంది క్లమిడియా, 8.2 కోట్ల మంది గనేరియా, 7.1 కోట్ల మంది సిఫిలిస్, 15.6 కోట్ల మంది ట్రైకోమోనియాసిస్ బారిన పడ్డారు. ముఖ్యంగా యువతలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

అసురక్షిత శృంగారం అంటే? యోని, ఓరల్ సెక్స్ ద్వారా లైంగిక కార్యకలాపాల వల్ల 30 కి పైగా వేర్వేరు బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు, పరాన్నజీవులు వ్యాప్తి చెందుతాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నివేదించింది. గర్భధారణ, ప్రసవం, తల్లి పాలివ్వడంలో కొన్ని ఎస్టీఐలు తల్లి నుంచి బిడ్డకు కూడా వ్యాపిస్తాయి.

ఎనిమిది అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధికారకాలు ఎస్టీఐలకు కారణమయ్యే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఎనిమిది వ్యాధికారకాలను గుర్తించారు. వీటిలో నాలుగింటికి చికిత్స ఉంది. అవేంటేంటే.. సిఫిలిస్, గోనేరియా, క్లామిడియా, ట్రైకోమోనియాసిస్. మరో 4 నయం కాని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నాయి.అవే.. హెపటైటిస్ బి, హెర్పెస్ సింప్లెక్స్ వైరస్, హెచ్ఐవి, హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్. వీటిని చికిత్సతో నయం చేయలేం.



ఎబోలా, జికా మంకీపాక్స్, షిగెల్లా సొన్నీ, నీస్సేరియా మెనింగిటిడిస్, ఎబోలా, జికాతో పాటుగా అంతగా తెలియని లింఫోగ్రాన్యులోమా వెనెరియం కూడా లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. మరి ఈ లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధులను ఎలా నివారించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

కండోమ్ లేకుండా సెక్స్ చేయొద్దు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సిఫార్సుల ప్రకారం.. హెచ్ఐవి మినహా అన్ని ఎస్టీఐల నుంచి రక్షించుకోవనికి కండోమ్ లను ఖచ్చితంగా వాడాలి. దీనిని సరిగ్గా ధరిస్తేనే ఈ వ్యాధుల ముప్పు తప్పుతుంది. అయినప్పటికీ కొన్ని కారణాల వల్ల అత్యంత ప్రభావవంతమైన కండోమ్ లు కూడా ఎస్టీఐలకు రక్షణ కల్పించవు. దీనివల్ల సిఫిలిస్ లేదా జననేంద్రియ హెర్పెస్, జననేంద్రియ పూతలకి కారణమవుతాయి. అందుకే యోని, సెక్స్ సమయంలో కండోమ్స్ లను తప్పనిసరిగా వాడాలి.

వైరల్ ఎస్టీఐలకు 2 సమర్థవంతమైన టీకాలు వైరల్ ఎస్టీఐల నుంచి రక్షించే సురక్షితమైన, అత్యంత ప్రభావవంతమైన టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవే హెపటైటిస్ బి, హెచ్పివి. ఎస్టీఐ నివారణకు ఈ వ్యాక్సిన్లు ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తాయి. 2020 చివరి నాటికి 111 దేశాలలో.. ప్రధానంగా అధిక, మధ్య ఆదాయ దేశాలలో సాధారణ రోగనిరోధక కార్యక్రమాలలో భాగంగా హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ను ప్రవేశపెట్టబడింది.