మరీ బక్కపలచగా ఉన్నారా.. బరువు పెరగాలంటే చేయాల్సింది ఇదే..!

బరువు పెరగడానికి ఏం చేయాలా అని శోధించేవారు కూడా చాలా మందే ఉన్నారు. లావుగా ఉన్నవారు.. సన్నగా ఉన్నవారిని చూసి వారిది గాడ్ బ్లెస్డ్ బాడీ అనుకుంటూ ఉంటారు.

Eat These Five Types Of Flour To Gain Weight

మన చేతికి ఉన్న వేళ్లు ఒకేలా ఎలా ఉండవో. మనుషులు అంతే. వ్యక్తిత్వాలే కాదు.. పర్సనాలిటీలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన శరీరం కలిగి ఉంటారు. ఇప్పటి వరకు. బరువు తగ్గడానికి ఏం చేయాలి అని చూసేవారు మాత్రమే ఉంటారు అనుకునేవాళ్లం. కానీ.. బరువు పెరగడానికి ఏం చేయాలా అని శోధించేవారు కూడా చాలా మందే ఉన్నారు. లావుగా ఉన్నవారు.. సన్నగా ఉన్నవారిని చూసి వారిది గాడ్ బ్లెస్డ్ బాడీ అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ..మరీ సన్నగా ఉండటం వల్ల శరీర సౌందర్యం కూడా పాడవుతుంది.



చాలా సన్నగా ఉన్నవారికి ఎముకలు, గుండె సమస్యలు ఉండవచ్చు లేదా బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి ఉండవచ్చు. చాలా సన్నగా ఉన్నవారు చాలా త్వరగా అనారోగ్యానికి గురవుతారు. రక్తహీనతతో కూడా బాధపడవచ్చు. ఈ వ్యక్తులు బరువు పెరగడానికి అనేక రకాల పోషకాలు కలిగిన ఆహారాలను తీసుకుంటారు. మొలకలు గింజలు, పండ్లు, ప్రొటీన్ పౌడర్లు వంటివి తీసుకుంటాయి.. అయితే ఇలాంటి పౌష్టికాహారం ఎంత తీసుకున్నా వారు బరువు పెరగరు. ఇలా సన్నశరీరం ఉన్నవారు గోధుమ రొట్టెలతో పాటు మరికొన్ని పిండి రొట్టెలు తింటే బరువు పెరుగుతారు. ఈ రోటీలో ప్రోటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా ఉంటాయి. అలాంటి కొన్ని రోటీ పిండి గురించిన సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.



కొబ్బరి పిండి: ఎండిన కొబ్బరిని పిండిగా రుబ్బడం ద్వారా గ్లూటెన్ రహిత కొబ్బరి పిండిని తయారు చేస్తారు. ఇందులో గోధుమ పిండి కంటే ఎక్కువ కేలరీలు, ప్రోటీన్, కొవ్వు, ఫైబర్, ఇనుము , పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉన్నాయి. ఇది శరీర వాపును తగ్గిస్తుంది. బరువు పెరుగుటతో జీవక్రియను పెంచుతుంది. తురిమిన కొబ్బరి పిండి యాంటీఆక్సిడెంట్ , యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది.

బాదం పిండి: బాదంపప్పును ఉడికించి మెత్తగా రుబ్బితే బాదం పిండి తయారవుతుంది. ఇది సహజంగా గ్లూటెన్ ఫ్రీ. బాదం పిండిలో మెగ్నీషియం, ఒమేగా 3, అసంతృప్త కొవ్వు, ప్రోటీన్ , కేలరీలు అధికంగా ఉంటాయి. బాదం పిండి శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుంది. ఈ పిండితో చేసిన రోటీని తినడం వల్ల బరువు పెరుగుతారు.

క్వినోవా పిండి: క్వినోవా గ్లూటెన్ ఫ్రీ పిండిని ఉపయోగించడం వల్ల మీరు వేగంగా బరువు పెరుగుతారు. ఇది ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఐరన్ అసంతృప్త కొవ్వుకు మూలం. క్వినోవా పిండి ఒక యాంటీఆక్సిడెంట్, మంటను తగ్గిస్తుంది. బుక్వీట్ పిండి : బుక్వీట్ పిండి కూడా గ్లూటెన్ రహిత పిండి. ఫైబర్, ప్రోటీన్, మాంగనీస్, మెగ్నీషియం, జింక్, ఐరన్ , ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలకు మూలం. దీని వినియోగం బరువు పెరగడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది మధుమేహాన్ని నియంత్రిస్తుంది. బుక్వీట్ పిండిలో క్యాన్సర్ నిరోధక, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ డయాబెటిక్ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన బుక్వీట్ పిండి బరువును కూడా పెంచుతుంది.

బియ్యప్పిండి: రోటీలు చేసేటప్పుడు చాలా మంది బియ్యపు పిండిని ఉపయోగిస్తారు. బరువు పెరగాలనుకునే వారికి కూడా ఇది మంచిదే కానీ మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు మాత్రమే బియ్యం పిండిని తక్కువగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇందులో గ్లైసెమిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మధుమేహం లేనివారు.. ఈ పిండి రోటీలు తిని బరువు పెరగవచ్చు.