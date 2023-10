యోని నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? కారణాలు, నివారణా చిట్కాలు మీకోసం..!

యోనిలో తేమ , బ్యాక్టీరియా బాగా పెరగడం అస్సలు మంచిది కాదు. ఎందుకంటే వీటి వల్ల ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి. యోనిలో నొప్పి కలగడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..



Vaginal Care

శరీరంలోని ఇతర భాగాల మాదిరిగానే యోని ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిజానికి చాలా మంది ఆడవారు యోనిలో నొప్పి, చికాకుతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇది లైంగిక జీవితానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది చొచ్చుకుపోయే సెక్స్ లో కూడా సమస్యలను కలిగిస్తుంది. నిజానికి యోనిలో తేమ కారణంగా బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరుగుతుంది. అసలు యోని నొప్పికి కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

చొచ్చుకుపోయే సెక్స్ చాలా మంది ఆడవారికి సెక్స్ సమయంలో నొప్పి కలుగుతుంది. యోని పొడిబారడం కూడా దీనికి ఒక కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఎండోమెట్రియోసిస్ కూడా యోని నొప్పికి కారణం అవుతుంది. దీనిలో ఎండోమెట్రియం గర్భాశయం వెలుపల పెరగడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇది చొచ్చుకుపోయే సెక్స్ వల్ల నొప్పిని కలిగిస్తుంది.



వోల్వో సిస్ట్ యోని సమీపంలో ఉండే గడ్డలు వోల్వా తిత్తులు కావచ్చు. ఇవి యోనికి దగ్గర ఏర్పడతాయి. వీటిని బార్తోలిన్ తిత్తులు అని కూడా అంటారు. ఈ తిత్తి సెక్స్ సమయంలో నొప్పిని కలిగిస్తుంది. తిత్తులు పెరుగుతుంటే చికిత్స అవసరం. దీనివల్ల లేచి కూర్చోవడం కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది. యోని దగ్గర ఎన్నో గ్రంథులు ఉంటాయి. ఇందులో నూనె గ్రంథులు, బార్తోలిన్ గ్రంథులు ఉంటాయి. ఈ గ్రంథులు మూసుకుపోయినప్పుడు తిత్తులు ఏర్పడుతాయి. ఈ తిత్తులు గడ్డలా అనిపిస్తాయి.

vagina

బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ ప్రకారం.. యోని మంట.. దిగువ పొత్తికడుపులో నొప్పి, చికాకును కలిగిస్తుంది. నిజానికి భాగస్వామితో సెక్స్ సమయంలో పరిశుభ్రతను పాటించలేకపోవడం, బ్యాక్టీరియా సంక్రమణ ఈ సమస్యకు కారణం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యోనిలో ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియా, ఈస్ట్ కణాలు ఉంటాయి. కానీ శారీరక అసమతుల్యత కారణంగా వీటి సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఇది స్వాబ్, చికాకు, దురదకు కారణమవుతుంది.



vagina

గర్భాశయ క్యాన్సర్ గర్భాశయ క్యాన్సర్ కూడా యోని నొప్పిని కలిగిస్తుంది. అయితే దీనివల్ల మొదట్లో నొప్పి కలగదు. కానీ అసాధారణమైన యోని ఉత్సర్గ, విపరీతమైన దుర్వాసన, కాళ్లలో వాపు ఈ క్యాన్సర్ ప్రారంభ సంకేతాలు. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తర్వాత మహిళలకు ఈ క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఇది వేగంగా వ్యాపిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న మహిళలు మూత్ర విసర్జన సమయంలో కూడా నొప్పిని అనుభవిస్తారు. హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్ అంటే హెచ్ పీవీ వైరస్ కారణంగా సెక్స్ సమయంలో ఈ సమస్య భాగస్వామికి వ్యాపిస్తుంది.



గోనేరియా గోనేరియా లైంగికంగా సంక్రమించే వ్యాధి. ఇది యోనిలో వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. సెక్స్ సమయంలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ నెమ్మదిగా వ్యాపిస్తుంది. ఇది యోనిలో నొప్పి, చికాకు, దురదకు కారణమవుతుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఈ వ్యాధితో బాధపడుతుంటే ఈ ప్రభావం బిడ్డపై పడే అవకాశం ఉంది.



Vaginal Care

యోని నొప్పి నుంచి ఎలా ఉపశమనం పొందాలి? లోదుస్తులను మార్చడం చెమట, బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు యోని నొప్పిని ఎక్కువగా కలిగిస్తాయి. అందుకే లోదుస్తులను రోజుకు 2 నుంచి 3 సార్లు మార్చాలి. దీంతో యోని చుట్టూ తేమ ఉండదు.



Be careful using soap to clean the vagina

యోని శుభ్రం యోనిని శుభ్రపరచడానికి సాధారణ సబ్బును ఉపయోగించడం మంచిది కాదు. ఇందుకోసం మీరు ఇంటిమేట్ లిక్విడ్ ను వాడండి. ఇది యోని నొప్పి, దుర్వాసన, చికాకు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది.



సురక్షితమైన సెక్స్ సెక్స్ సమయంలో లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే కండోమ్లను ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాలి. ఇది యోని ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి హాని కలిగించదు. సెక్స్ టాయ్స్ వాడకంలో జాగ్రత్త మీరు సెక్స్ టాయ్స్ ను ఉపయోగిస్తుంటే వాటిని శుభ్రపరుచుకోవాలి. ఇది మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. దీంతోపాటు ఇన్ఫెక్షన్ ముప్పు కూడా తగ్గుతుంది. ఇది యోనిలో నొప్పిని కలిగిస్తుంది.