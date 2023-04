స్వలింగ సంపర్కులకి ఎస్టీఐల ముప్పు ఎక్కువ.. మిమ్మల్ని మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలంటే ఇలా చేయండి

తమ రిలేషన్ షిప్ ను దాచడం, సామాజిక భయం, దానిపై తక్కువ అవగాహన వల్ల స్వలింగ సంపర్కులు లైంగిక అంటువ్యాధులకు ఎక్కువగా గురవుతుంటారు.



నచ్చిన వ్యక్తితో ప్రేమలో పడటం తప్పేం లేదు. స్వలింగ సంపర్క సంబంధాలు నేరమేమీ కాదు. కానీ సామాజిక ఒత్తిడి, భయం, ఎవరికీ తెలియకూడదనే భావన, లైంగిక నిరోధాల కారణంగా స్వలింగ సంపర్కులు ఒక రకమైన చీకట్లో బతుకుతున్నారు. దీనివల్లే వీరు తమ సమస్యల గురించి స్వేచ్ఛగా, బహిరంగంగా మాట్లాడలేకపోతుంటారు. ఏ రకమైన లైంగిక సమస్యలను నివారించడానికైనా మీ గురించి, మీ భాగస్వామి గురించి ప్రతిదీ తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఇది లేకపోతేనే ఏ వ్యక్తి లేదా జంట అయినా ఎస్టీఐల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. ఏప్రిల్ ఎస్టీఐ అవగాహన నెల. మరి ఈ సందర్భంగా ఎస్టీఐలకు మిమ్మల్ని మీరు దూరంగా ఉంచుకునేందుకు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ మధ్య స్వలింగ సంపర్కుల వివాహాలు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. అయినప్పటికీ స్వలింగ సంపర్కం నేరంగా చూసేవాళ్లు లేకపోలేదు. స్వలింగ సంపర్కుల రిలేషన్ షిప్ ను కూడా సపోర్ట్ చేసే వారు చాలా మందే ఉన్నారు. కానీ ఏకాభిప్రాయం, అసమ్మతి పక్కన పెడితే, అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఈ కమ్యూనిటీ ప్రజలు లైంగిక సంక్రమణ అంటువ్యాధుల బారిన ఎక్కువగా పడుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎస్టీఐ అవగాహన నెల ఏప్రిల్ నెలను ఎస్టీఐ అవేర్ నెస్ నెలగా జరుపుకుంటారు. లైంగికంగా సంక్రమించే అంటువ్యాధులు అంటే ఎస్టీఐలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎస్టీఐలు ఒక సాధారణ వైద్య సమస్య. లైంగిక సంక్రమణ అంటువ్యాధులు ఎన్నో ఏండ్ల నుంచి వ్యాపిస్తున్నాయి. దీనిపై అవగాహన లేకపోవడంతో వీరి సంఖ్య రోజు రోజకు పెరుగుతోంది. 1495లో దీని తొలి కేసు నమోదైంది. అప్పటి నుంచి ఎస్టీఐలు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి.



How to increase confidence in sex life

ఎస్టీఐ అంటే ఏమిటి? ఎస్టీఐలు లైంగికంగా సంక్రమించే సంక్రమణ. ఇది సెక్స్ ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఇందులో స్కిన్-టు-స్కిన్ కాంటాక్ట్ కూడా ఉంటుంది. సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ప్రకారం.. యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఏటా 20 మిలియన్ల కొత్త ఎస్టీఐ కేసులు నిర్ధారణ అవుతున్నాయి. లైంగిక ఆరోగ్యం, భద్రత గురించి అవగాహన ఉంటే ఈ అంటువ్యాధులకు మిమ్మల్ని మీరు దూరంగా ఉంచుకోవచ్చు.



ఎస్టీఐల లక్షణాలు పొత్తికడుపు దిగువ భాగంలో నొప్పి. తిమ్మిరి మూత్ర విసర్జన చేసేటప్పుడు మంట లేదా నొప్పి లైంగిక కార్యకలాపాల సమయంలో యోనిలో నొప్పి చికాకు, దురద

పురుషులలో ఎంఎస్ఎమ్ కు కలిగే ప్రమాదాలు ఏమిటి ఎంఎస్ఎమ్ అంటే ఇద్దరు పురుషులు లైంగిక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం. నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (నాకో).. ఎంఎస్ఎం కు హెచ్ఐవీ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పింది. భారతదేశంలో 2.5 మిలియన్ల ఎంఎస్ఎమ్ లు ఉన్నాయని నాకో అంచనా వేసింది. వీరిలో 100,000 మంది బహుళ, వాణిజ్య లైంగిక అభ్యాసం కారణంగా హెచ్ఐవి బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పటికే ఈ సామాజికవర్గంలో 15 శాతం మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడ్డారు.



అలాగే WSW అంటే మహిళలతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉన్న మహిళలు. ప్రస్తుత, గత భాగస్వాముల కారణంగా WSW కేటగిరీలోని మహిళలకు బ్యాక్టీరియా, వైరల్, ఎస్టిఐలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.



యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో కుటుంబాలపై జాతీయంగా నిర్వహించిన 2002 నేషనల్ సర్వే ఆఫ్ ఫ్యామిలీ గ్రోత్ ఎన్ఎస్ఎఫ్జి ప్రకారం.. 15 నుండి 44 సంవత్సరాల వయస్సున్న మహిళల్లో 44 శాతం మంది గత 12 నెలల్లో మహిళా లైంగిక భాగస్వాములను కలిగి ఉన్నారని చెప్పారు. 13% మంది గత 12 నెలల్లో ప్రత్యేకంగా మహిళా లైంగిక భాగస్వామిని కలిగి ఉన్నారని నివేదించారు. ఇక్కడ 1.3 నుంచి 1.9 శాతం అమెరికన్ మహిళలు లెస్బియన్లు, 3.1 నుంచి 4.8 శాతం ద్విలింగ సంపర్కులు అని కనుగొన్నారు. మరి ఎస్టీఐల ప్రమాదాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..



Image: Getty Images

కండోమ్లను సరిగ్గా ఉపయోగించాలి కండోమ్ లను ఉపయోగించే ముందు దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ ను ఖచ్చితంగా చూడాలి. అలాగే దీన్ని ఎలా ధరించాలో సూచనలను ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఎక్కువ సేపు వాటినే ఉపయోగించడం మంచిది కాదు. అలాగే కండోమ్ ను సరిగ్గా పారేయాలి.

శృంగారానికి ముందు మాట్లాడుకోవాలి మీరు ఎవరితోనైనా శృంగారంలో పాల్గొంటుంటే.. సెక్స్ కు ముందు వారితో మాట్లాడండి. వారి పాత భాగస్వాముల గురించి, వాళ్లతో వారి సంబంధాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోండి. అలాగే వారికి వైద్య పరీక్షలు కూడా చేయించడం మంచిది. దీనివల్ల ఎస్టీఐల ప్రమాదం తప్పుతుంది.



sex

సన్నిహిత పరిశుభ్రత శృంగారానికి ముందు, ఈ తర్వాత యోనిని శుభ్రం చేయడం చాలా ముఖ్యం. సెక్స్ సమయంలో ద్రవ ఉత్సర్గ కొన్నిసార్లు అంటువ్యాధులకు కారణమవుతుంది. యోనిని శుభ్రం చేస్తే సంక్రమణ ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్త్రీ, పురుషులు ఇద్దరూ తమ లైంగిక అవయవాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. దీనివల్ల ఎన్నో వ్యాధుల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు దూరంగా ఉంచుకోవచ్చు.



sex