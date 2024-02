అతిగా వ్యాయామం చేస్తున్నారా..? వచ్చే సమస్యలు ఇవే..!

ఎక్కువ సేపు వ్యాయామం చేయడం వల్ల.. ఫిట్ గా ఉండటం కాదు.. చాలా రకాల సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ విషయాన్ని నిపుణులే చెబుతున్నారు.



ఈరోజుల్లో అందరూ ఫిట్నెస్ పై ఎక్కువగా ఫోకస్ పెడుతున్నారు. ఫిట్ గా ఉండటానికి వ్యాయామం చేయాలని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, అయితే.. ఈ క్రమంలో ఫిట్ గా మారాలి అని.. గంటల తరపడి వ్యాయామం చేస్తున్నారు కూడా ఉన్నారు. కానీ... ఎక్కువ సేపు వ్యాయామం చేయడం వల్ల.. ఫిట్ గా ఉండటం కాదు.. చాలా రకాల సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ విషయాన్ని నిపుణులే చెబుతున్నారు.



శరీర దృఢత్వాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో మన శక్తికి మించి వ్యాయామం చేయడం, బరువులు ఎత్తడం, పరుగు వంటివి చేస్తే అది మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. మితిమీరిన వ్యాయామం వల్ల ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న సందర్భాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. నిర్దిష్ట సమయం, నిర్దిష్ట వ్యాయామాలతో మాత్రమే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయి. లేదంటే శరీరం దెబ్బతినడం ఖాయం అంటున్నారు నిపుణులు.

మీరు ఎంతసేపు వ్యాయామం చేయాలి? : రోజువారీ వ్యాయామం శారీరక , మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది ఎముకలు , కీళ్లను బలపరుస్తుంది. మితమైన వ్యాయామం అస్థిరతను నిరోధించవచ్చు. దీనివల్ల ఎముకలు విరగడం లేదా పగుళ్లు వచ్చే అవకాశం తక్కువ. కానీ మనం అతిగా వ్యాయామం చేస్తే ఎముకలు అరిగిపోయి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.



US డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ సర్వీసెస్ ప్రకారం, పెద్దలకు వారానికి 150 నుండి 300 నిమిషాల మితమైన శారీరక శ్రమ అవసరం. ఏరోబిక్స్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాయామం చేసే వారు వారానికి 75 నుంచి 150 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయవచ్చని పేర్కొంది.

ఓవర్ ట్రైనింగ్ : నిరంతర వ్యాయామ శిక్షణ శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి, పోషణ లేదా నిద్రను ఇవ్వదని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి. వ్యాయామం చేయడం వల్ల శరీరంలో హ్యాపీనెస్‌ హార్మోన్‌గా పిలిచే డోపమైన్‌ అనే హార్మోన్‌ విడుదలవుతుంది. అదే వ్యాయామం విపరీతంగా ఉంటే, ఒత్తిడి, ఆందోళన, స్థిరమైన మూడ్ స్వింగ్స్ , టెన్షన్ ఏర్పడి అనారోగ్యానికి దారి తీస్తుంది.



కంపల్సివ్ వ్యాయామం: కొన్నిసార్లు వ్యాయామం ఇతర వ్యసనాల వలె వ్యసనం అవుతుంది. దీనినే కంపల్సివ్ వ్యాయామం అంటారు. శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచుకోవాలని, బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలనే అబ్సెషన్ వ్యసనంగా మారుతుంది. ఇది మానసిక ఆరోగ్యానికి , శారీరక ఆరోగ్యానికి చాలా సమస్యలను కలిగిస్తుంది.

ఇవి కూడా మీ అధిక వ్యాయామం లక్షణాలు: వ్యాయామం చేసినప్పుడు లేదా మన సామర్థ్యానికి మించి బరువులు ఎత్తినప్పుడు, కండరాలలో నొప్పి, రోగనిరోధక శక్తి లేకపోవడం, ఎక్కువ నొప్పులు, స్థిరమైన అలసట, ప్రారంభ అలసట, పెరిగిన హృదయ స్పందన రేటు, వెన్నునొప్పి కలుగుతుంది. అధిక వ్యాయామం, శరీర సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు: ఆహారం, వ్యాయామం, వాతావరణం అన్నీ శరీర సమతుల్యతను కాపాడుకోవడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. మనం సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలి, శరీరాన్ని హైడ్రేట్ గా ఉంచుకోవాలి. శరీరానికి కావలసినంత నిద్ర, విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. విపరీతమైన ఉష్ణోగ్రతలలో వ్యాయామం చేయడం కూడా మానుకోవాలి.