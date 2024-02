గ్రీన్ టీ Vs బ్లాక్ కాఫీ... రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది?

బ్లాక్ కాఫీ తాగితే బెటర్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. నిజానికి ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది. దీని గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం...



Green Tea Vs Black Coffee Which Beverage Should You Choose



ఈ మధ్యకాలంలో ఆరోగ్యంపై జనాలకు శ్రద్ధ ఎక్కువగా పెరిగిందనే చెప్పాలి. అందుకే.. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలని ఎక్కువ మంది అనుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో గ్రీన్ టీ తాగితే మంచిదని మరి కొందరు, బ్లాక్ కాఫీ తాగితే బెటర్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. నిజానికి ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది. దీని గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం...

green tea

గ్రీన్ టీ: ఈ గ్రీన్ టీని కామెల్లియా సైనెన్సిస్ మొక్క ఆకుల నుండి తయారుచేస్తారు. గ్రీన్ టీలో క్యాటెచిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఒక రకమైన యాంటీఆక్సిడెంట్. ఇది గ్లూకోజ్ జీవక్రియకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. గ్రీన్ టీ తీసుకోవడం ద్వారా మీరు గుండె ఆరోగ్యంలో సానుకూల మార్పులను చూడవచ్చు. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు కూడా దీన్ని విరివిగా ఉపయోగించవచ్చు. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ , ఎల్-థియానిన్ కలయిక మెదడు పనితీరును పెంచుతుంది. గ్రీన్ టీ మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి కూడా పనిచేస్తుంది. గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల మీ శరీరం హైడ్రేట్ గా ఉంటుంది.

బ్లాక్ కాఫీ: ఇది కాల్చిన కాఫీ గింజల నుండి తయారవుతుంది. బ్లాక్ కాఫీలో ముఖ్యమైన పదార్ధం కెఫిన్. ఇది అలసటను తగ్గించడానికి, మీ మానసిక స్థితిని రిఫ్రెష్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది. దీని రెగ్యులర్ వినియోగం నాడీ సంబంధిత వ్యాధులు , కాలేయ పరిస్థితుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. బ్లాక్ కాఫీ జీవక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు ఆకలిని అణిచివేస్తుంది. ఇది మీ బరువును అదుపులో ఉంచుతుంది.



green tea

అధ్యయనం ఏమి కనుగొంది? : అధ్యయనంలో గ్లూకోజ్ జీవక్రియలో తేడా కనుగొన్నారు. రెండూ గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరిచినప్పటికీ, గ్లూకోజ్ జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలో బ్లాక్ కాఫీ కంటే గ్రీన్ టీ కొంచెం ముందుంది. రక్తప్రవాహంలో యాంటీఆక్సిడెంట్ సామర్థ్యంపై అవి ఎలా పని చేస్తాయో కూడా కనుగొన్నారు.

అధ్యయన నివేదిక ప్రకారం, బ్లాక్ కాఫీ , గ్రీన్ టీ రెండూ యాంటీఆక్సిడెంట్ సామర్థ్యాన్ని పెంచాయి. అయినప్పటికీ, గ్రీన్ టీ స్వల్ప తేడాతో మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని నివేదిక పేర్కొంది. గ్రీన్ టీ , బ్లాక్ కాఫీ మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం కెఫిన్. బ్లాక్ కాఫీలో ఇది ఎక్కువ. తక్షణ రద్దీని కోరుకునే వారికి బ్లాక్ కాఫీ ఉత్తమమైనది. సౌమ్యత కోరుకునే వారికి గ్రీన్ టీ ఉత్తమమని నిపుణులు అంటున్నారు.