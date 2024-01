బంగాళదుంప తింటే క్యాన్సర్ వస్తుందా..? నిజమెంత?

మీరు ఈ వ్యాధిని నివారించాలనుకుంటే, మీరు బంగాళాదుంపలను తప్పుడు మార్గంలో తినడంతో సహా కొన్ని పనులను నివారించాలి.



ఈరోజుల్లో చాలా మంది చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. వాటిలో క్యాన్సర్ కూడా ఒకటి. ఒకప్పుడు ఇది నూటికో, కోటికో ఒకరికి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఇది కూడా చాలా కామన్ గా మారిపోయింది.



క్యాన్సర్ అనేది ఒక ప్రమాదకరమైన వ్యాధి, ఇది శరీరాన్ని లోపలి నుండి ఖాళీ చేస్తుంది. ఇందులో కణాలు అసాధారణంగా పెరగడం ప్రారంభించి కణితి ఏర్పడుతుంది. క్రమంగా అది తన స్థలం నుండి ఇతర అవయవాలకు వ్యాపిస్తుంది. క్యాన్సర్, జీవనశైలి మధ్య లోతైన సంబంధం ఉంది. అందువల్ల, మీరు మీ జీవనశైలిని మెరుగుపరచడం ద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధి ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.

మనం తినే ఆహారం క్యాన్సర్ అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అధిక శక్తి , అధిక కొవ్వు పదార్ధాలు ఊబకాయాన్ని పెంచుతాయి. కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకు దారితీస్తాయని పరిశోధకులు అంటున్నారు. మీరు ఈ వ్యాధిని నివారించాలనుకుంటే, మీరు బంగాళాదుంపలను తప్పుడు మార్గంలో తినడంతో సహా కొన్ని పనులను నివారించాలి.



బంగాళాదుంప క్యాన్సర్ ఎలా వ్యాపిస్తుంది? ఈ వ్యాధి లక్షణాలు, కారణాలు, నివారణ , చికిత్స గురించి మీకు సరైన సలహా కావాలంటే, ఇది తప్పక చదవండి.



ఇలా బంగాళదుంపలు తినడం

బంగాళదుంపలు తింటే క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతుందని తెలిస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉందా? ఇందులో అక్రిలామైడ్ అనే రసాయనం ఉంటుంది. నేషనల్ క్యాన్సర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (RIF) ప్రకారం, ఇది క్యాన్సర్‌కు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. బంగాళాదుంపలను కొన్ని రకాల చక్కెరలతో అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద కాల్చడం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది.



రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోతున్నారు

నిర్ణీత నిద్రవేళలు , మేల్కొనే సమయాలను కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే రాత్రిపూట ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల రొమ్ము, పెద్దప్రేగు, అండాశయాలు, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమాచారాన్ని జాన్స్ హాప్కిన్స్ మెడిసిన్ అందించింది. అర్థరాత్రి డిజిటల్ గాడ్జెట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల శరీరం బ్లూ లైట్‌కు గురవుతుంది. ఇది మెలటోనిన్ స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కణాల పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది.

సన్ స్క్రీన్ ఉపయోగించకుండా ఉండటానికి విటమిన్ డి అవసరం అనేది నిజం. కానీ ఎండలో ఎక్కువగా బహిర్గతం చేయడం కూడా మంచిది కాదు. ఎండలో ఎక్కువ సేపు ఉండడం వల్ల చర్మ క్యాన్సర్ వస్తుంది. బలమైన సూర్యకాంతి ప్రమాదకరమైన అతినీలలోహిత కిరణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది చర్మంలోని DNA కణాలను నాశనం చేస్తుంది. అప్పుడు, కణాలు స్వయంగా వేగంగా గుణించడం ప్రారంభిస్తాయి. చర్మ క్యాన్సర్ సంభవించవచ్చు.



బద్దకం..

ఈ రోజుల్లో ప్రజల శారీరక శ్రమ తక్కువ. చాలా గంటలు ఆఫీసులో కుర్చీలో కూర్చోవడం లేదా వారి పనిలో కూర్చోవడం జరుగుతుంది. నిశ్చల జీవనశైలి కారణంగా, క్యాన్సర్ ప్రమాదం వేగంగా పెరుగుతుంది, కాబట్టి మీరు వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల శారీరక శ్రమ చేయాలి. లేదంటే కూడా.. క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.