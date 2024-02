వీటితో బటర్ తింటే.. విషం తిన్నట్లే..!

బటర్.. ఈ రోజుల్లో దాదాపు అన్ని వంటకాల్లో వాడుతున్నారు. మంచి ప్రోటీన్ మూలకం కాబట్టి.. ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రయోజనకరం అని అందరూ నమ్ముతూ వస్తున్నారు.



Worst food combination with butter which effect your health



కొన్ని ఫుడ్ కాంబినేషన్లు మనకు విపరీతంగా నచ్చేస్తాయి. ఆ ఫుడ్స్ ని అలానే తినడానికి మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడతాం. అయితే.. కొన్ని ఫుడ్ కాంబినేషన్స్ మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తే.. మరి కొన్ని మన ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా బటర్ తో ఈ కింది ఫుడ్స్ తింటే.. స్వయంగా మనం విషయం తినడంతో సమానమట. మరి అలాంటి ఫుడ్స్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం...



Image: Freepik

బటర్.. ఈ రోజుల్లో దాదాపు అన్ని వంటకాల్లో వాడుతున్నారు. మంచి ప్రోటీన్ మూలకం కాబట్టి.. ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రయోజనకరం అని అందరూ నమ్ముతూ వస్తున్నారు.



Image: Freepik

బటర్ కేలరీలతో నిండి ఉంటుంది. ఇందులో కొంత ఉప్పు, కొవ్వు కూడా ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెస్ చేసిన వెన్నను తయారు చేయడానికి, పామాయిల్ వంటి మురికి , విషపూరిత నూనెలను విడిగా కలుపుతారు. వెన్న శరీరానికి హానికరమా కాదా అనే ప్రశ్నలు వినపడుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇందులో అధిక మొత్తంలో సంతృప్త , ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది. సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (రిఫ్రెక్స్) ప్రకారం, సంతృప్త , ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ కొవ్వు హానికరమైన రూపాలు. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల అధిక కొలెస్ట్రాల్, అధిక ట్రైగ్లిజరైడ్స్, గుండెపోటు, సెరిబ్రల్ పాల్సీ, ఊబకాయం, క్యాన్సర్, మధుమేహం వంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంది.



ఈ విషయం కాసేపు పక్కన పెడితే..., ఈ బటర్ ను కొన్ని ఆహార పదార్థాలపై రాసుకుంటే దాని వల్ల కలిగే నష్టం రెట్టింపు అవుతుందని మీకు తెలుసా? మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని ఆహారపదార్థాలతో పాటు వెన్న వాడకుండా ఉండాలి. మార్కెట్‌లో లభించే వెన్న చెత్త ఫుడ్ కాంబినేషన్ ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



వైట్ బ్రడ్..

వెన్న సాధారణంగా వైట్ బ్రడ్ తింటారు. ఇది గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఊబకాయానికి దారితీసే అత్యంత ప్రాసెస్ చేయబడిన ఆహారం. దీనితో వెన్న తినడం ద్వారా, మీరు ఈ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని అనేక రెట్లు పెంచుకున్నవారు అవుతారు.



Pav Bhaji

పావ్ భాజీ

పావ్ భాజీ చాలా రుచికరమైన వంటకం, ఇందులో పావ్‌ను వెన్నలో వేయించి తింటారు. ఇంకా, రుచిని మెరుగుపరచడానికి భాజీపై విడిగా వెన్న కలుపుతారు. కానీ తెల్ల రొట్టెలా, పావ్ కూడా పిండితో తయారు చేస్తారు, ఇది అనేక ప్రాణాంతక వ్యాధులకు దారితీస్తుంది.





Instant Noodles

ఇన్ స్టాంట్ నూడుల్స్

ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌గా ఉపయోగించే ఇన్‌స్టంట్ నూడుల్స్ ఇప్పుడు ప్రతి వంటగదిలో చోటు సంపాదించుకున్నాయి. ఈ రోజుల్లో, నూడుల్స్‌తో శుద్ధి చేసిన వెన్న తినే ట్రెండ్ పెరుగుతోంది. ఇది సోడియం , హానికరమైన పదార్ధాలతో నిండి ఉంటుంది, ఇవి కడుపు నొప్పి, నిద్రలేమి, తలనొప్పి, చిరాకు, క్యాన్సర్‌తో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఈ వెన్న , నూడుల్స్ కలయిక ఎంత విషపూరితమైనదో మీరే ఆలోచించండి.



burger



బర్గర్

వెన్నతో తినే ఆహారాలలో బర్గర్లు కూడా ఉంటాయి. బర్గర్ సంతృప్త , ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ వెన్నతో రెట్టింపు అవుతుంది. బర్గర్‌లతో కూడిన ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ అధిక రక్తపోటు, శ్వాసకోశ సమస్యలు, బరువు పెరగడం, క్యాన్సర్, మధుమేహం, నోటి సమస్యలు మొదలైన వాటి ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని చాలా అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.





శాండ్విచ్

శాండ్‌విచ్ శాఖాహారమైనా లేదా మాంసాహారమైనా అందులో వెన్న మొత్తం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇందులో అదనపు ఉప్పు, తెల్ల రొట్టె, చీజ్ మొదలైనవి కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిసి మీ ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.