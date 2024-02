ఫుడ్ కొనేటప్పుడు.. బ్యాక్ కవర్ మీద ఏం రాసి ఉందో ఎప్పుడైనా చదివారా?

ప్యాకెట్‌లోని ఆహారపదార్థాలన్నీ ఖాళీగా ఉన్నా, అందులో చెత్తాచెదారం ఉన్నా, ప్యాకెట్ వెనుక ఏం రాసిందో మనం చదవడం లేదు.



మనం సూపర్ మార్కెట్ లో చాలా రకాల వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటాం. అది గోధుమ పిండి, కొబ్బరి నూనె లేదా మ్యాగీ ప్యాక్ కావచ్చు, అవి కొనేటప్పుడు మనం ధర మాత్రమే చూస్తాము. చాలా తక్కువ మంది ఎక్స్ పైరీ తేదీని తనిఖీ చేస్తారు. చాలా మంది అది కూడా చూడరు. కాబట్టి మనం దానిని కొనడానికి 6-10 సెకన్లు సరిపోతుంది. ప్యాక్ వెనుక చాలా విషయాలు రాసి ఉంటాయి. మనం వాటిని గమనించము. ప్యాకెట్‌లోని ఆహారపదార్థాలన్నీ ఖాళీగా ఉన్నా, అందులో చెత్తాచెదారం ఉన్నా, ప్యాకెట్ వెనుక ఏం రాసిందో మనం చదవడం లేదు.

ప్యాకెట్ వెనుక చాలా ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంది. మీరు సరిగ్గా చదివితే మీరు కొన్ని పదార్థాలను కొనుగోలు చేయలేరు. ఈ సమాచారం మీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినది. ప్యాకెట్‌లోని పోషకాహార వాస్తవాలను చూడటం ద్వారా మీరు ఆహారం నాణ్యతను అంచనా వేయడం నేర్చుకోవచ్చు. ప్యాకెట్ వెనుక ఉన్న సమాచారాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలో కూడా మేము మీకు చెప్తాము.

మొదట, భారతదేశంలో ఆహార లేబులింగ్ ఒక వ్యక్తి ఆహారం 2000 కిలో కేలరీలు అని ఊహిస్తూ జరుగుతుంది. దీనిని ప్రామాణికంగా పరిగణిస్తూ, ప్రతి ఆహార ప్యాకెట్ సిఫార్సు చేయబడిన ఆహార భత్యాన్ని కూడా నిర్దేశిస్తుంది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం, సిఫార్సు చేయబడిన కార్బోహైడ్రేట్ల ఆహార భత్యం రోజుకు 130 గ్రాములు.

మీరు ప్రాసెస్ చేసిన వేరుశెనగలను 30 గ్రాముల ప్యాకెట్ తిన్నారని అనుకుందాం. లేబుల్ ప్రకారం, ఇది 24 శాతం కార్బోహైడ్రేట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది సిఫార్సు చేయబడిన ఆహార భత్యంలో దాదాపు 18 శాతం. అంటే మీరు ప్రాసెస్ చేసిన వేరుశెనగ ప్యాకెట్ల నుండి మీ పిండి పదార్థాలలో 18 శాతం పొందారు. మీరు 100 గ్రాములు తింటే, మీరు రోజుకు మీ పిండి పదార్థాలలో 80 శాతం తిన్నారని అర్థం. మీరు రోజంతా కార్బోహైడ్రేట్‌లను కలిగి ఉన్న ఇతర వస్తువులను తింటే, మీరు ఖచ్చితంగా రోజుకు మీ కార్బోహైడ్రేట్ పరిమితిని మించిపోతారని గుర్తుంచుకోండి.

మీరు ప్యాకెట్ వెనుక భాగంలో సర్వింగ్ సైజ్ లేబుల్‌ని కనుగొంటారు. అన్ని ఇతర సమాచారం సర్వింగ్ పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అనేక ప్యాకెట్లు ఒకటి కంటే ఎక్కువ సేవలను కలిగి ఉంటాయి. భారతదేశంలో, 100 గ్రాముల పోషకాలు ఆహార ప్యాకెట్ లేబుల్‌లపై రాసి ఉంటాయి. మీరు ఒకేసారి 100 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ తింటే, అదే మొత్తంలో పోషకాలు మీ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఏ మూలకం పెద్దదైతే అది ముందుగా రాస్తారు. ఏది చిన్నదో చివరిది రాస్తారు. మీరు ఏదైనా ప్యాకెట్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు మొత్తం కొవ్వు, సంతృప్త కొవ్వు, ఉప్పు, సోడియం , చక్కెర మొత్తాన్ని తనిఖీ చేయండి. ఈ భాగాలన్నీ మీ బరువు , రక్తపోటులో మార్పులకు కారణమవుతాయి, ఇది మీ గుండె జబ్బులు , స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది ఆరోగ్యకరమైన పెద్దలు రోజుకు 25 గ్రాముల చక్కెర కంటే ఎక్కువ తినకూడదు. మీరు ఒక ప్యాకెట్‌లో 100 మిల్లీలీటర్ల రసాన్ని తీసుకుంటే, మీకు మొత్తం 12.6 గ్రాముల చక్కెర లభిస్తుంది. ఇందులో విడిగా 8.3 గ్రాముల చక్కెర జోడించి ఉంటుంది.. మీ శరీరానికి ఇది అవసరం లేదు. ఇలా అన్ని పోషకాలను చూసి, కొనుక్కుని తినేస్తే, మీ ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి తేడా ఉండదు.