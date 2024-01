లేట్ నైట్ ఫుడ్ తింటున్నారా..? జరిగేది ఇదే..!

అది కూడా.. రాత్రిపూట రోజూ చిప్స్, ఐస్ క్రీమ్చ ఇన్ స్టాంట్ నూడిల్స్ లాంటివి తింటున్నారు అనుకోండి. ఇక.. మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే స్వయంగా మన చేతులతో నాశనం చేసుకున్నవాళ్లం అవుతాం.



జంక్ ఫడ్స్, స్నాక్స్... ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అనే విషయం అందరికీ తెలుసు. కానీ... వాటిని తినకుండా ఉండలేం. అప్పుడప్పుడు తింటే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. కానీ.. రోజూ తింటేనే అసలు సమస్య, అది కూడా.. రాత్రిపూట రోజూ చిప్స్, ఐస్ క్రీమ్చ ఇన్ స్టాంట్ నూడిల్స్ లాంటివి తింటున్నారు అనుకోండి. ఇక.. మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే స్వయంగా మన చేతులతో నాశనం చేసుకున్నవాళ్లం అవుతాం.



కొంతమంది రాత్రి భోజనం తర్వాత, పడుకునే ముందు ఈ స్నాక్స్ తినడానికి వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. ఆకలి, నీరసం, ఒత్తిడి కారణం కావచ్చు. అయితే, మీ రాత్రిపూట స్నాక్స్ నాణ్యత, పరిమాణం , సమయం మీ ఆరోగ్యాన్ని గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తాయి.



మీ జీవక్రియ రేటు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు రాత్రిపూట అల్పాహారం చేసినప్పుడు, మీ శరీరం అదనపు శక్తిని ఉపయోగించకపోవచ్చు . కేలరీలను కొవ్వుగా నిల్వ చేయవచ్చు. అల్పాహారం దాటవేసే వ్యక్తులు రోజు తర్వాత ఆకలిగా భావిస్తారని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇది వేగంగా , ప్రాసెస్ చేయబడిన ఆహారాలు వంటి శక్తి-దట్టమైన ఆహారాన్ని తినడంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, అల్పాహారం తినడం వల్ల ఆకలి బాధలను నివారించవచ్చు, ఆకలి బాధలను నివారించవచ్చు. మరింత పోషకమైన ఆహార ఎంపికలకు దారి తీస్తుంది.

eating chips

కానీ నిపుణులు మీరు అర్థరాత్రి స్నాక్స్ నాణ్యత, పరిమాణం , సమయం మీ ఆరోగ్యాన్ని గణనీయంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు అని హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పడుకునే ముందు తేలికపాటి ,సమతుల్య అల్పాహారం రాత్రిపూట ఆకలి బాధలను నివారించడం ద్వారా మంచి నిద్రను ప్రోత్సహిస్తుంది.



నట్స్ వంటి ట్రిప్టోఫాన్ అధికంగా ఉండే ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండిని తినడం వల్ల సెరోటోనిన్ , మెలటోనిన్ వంటి నిద్రను నియంత్రించే హార్మోన్లు ఉత్పత్తి అవుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. కానీ ఇది ప్రయోజనాల కంటే ఎక్కువ నష్టాలను కలిగి ఉంది





నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అర్థరాత్రి అల్పాహారం అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట , యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వంటి నిద్రలో తీవ్రమైన కడుపు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. వేయించిన, చీజీ లేదా కారంగా ఉండే ఆహారాలను నివారించండి మరియు అవసరమైతే, తేలికైన , సులభంగా జీర్ణమయ్యే స్నాక్స్ ఎంచుకోండి.

Proper direction is important not only for sleeping but also for eating



అర్థరాత్రి అల్పాహారాన్ని నివారించేందుకు కొన్ని చిట్కాలు: కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వు , ప్రోటీన్ వంటి మాక్రోన్యూట్రియెంట్‌లను కలిగి ఉన్న రోజంతా సమతుల్య భోజనం తినండి. అలాగే, మీరు నిండుగా ఉండేలా తగినంత ఫైబర్ కలిగి ఉండేలా చూసుకోండి.

అసౌకర్యం కలిగించకుండా మీ ఆకలిని తీర్చడంలో సహాయపడే పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎల్లప్పుడూ తినండి.

ఆహారంలో ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మరియు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్‌ల మంచి సమతుల్యతను అందించాలి, ఇది స్థిరమైన శక్తిని అందించడానికి , మీకు పూర్తి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

కడుపు నొప్పికి కారణమయ్యే జిడ్డు ,జిడ్డుగల ఆహారాలు, అలాగే చక్కెర లేదా కెఫిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు , పానీయాలు నిద్రపోవడాన్ని కష్టతరం చేస్తాయి.