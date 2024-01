బీట్ రూట్ తో ఫ్రైడ్ ఇడ్లీ... హెల్దీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ ఫాస్ట్..!

ముఖ్యంగా ఇడ్లీ ని రోజూ తినాలంటే పెద్దవారు, పిల్లుల కూడా బోరింగ్ గా ఫీలౌతారు. అలాంటివారు.. కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఈ బీట్ రూట్ ఫ్రైడ్ ఇడ్లీ ప్రయత్నిస్తే సరిపోతుంది.మరి, ఈ బీట్ రూట్ ఫ్రైడ్ ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేయాలో ఓసారి చూద్దాం...



Beetroot Idli Fry Recipe

ఉదయం లేవగానే... కడుపులో బ్రేక్ ఫాస్ట్ పడకుంటే.. ఎంత చిరాకుగా ఉంటుందో స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. వేడి వేడిగా.. కమ్మని టిఫిన్ తింటే.. వచ్చే ఎనర్జీనే వేరు. కానీ రోజూ అదే ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా తినాలి అంటే బోరింగ్ గా అనిపిస్తుంది. కదా.. ముఖ్యంగా ఇడ్లీ ని రోజూ తినాలంటే పెద్దవారు, పిల్లుల కూడా బోరింగ్ గా ఫీలౌతారు. అలాంటివారు.. కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఈ బీట్ రూట్ ఫ్రైడ్ ఇడ్లీ ప్రయత్నిస్తే సరిపోతుంది.మరి, ఈ బీట్ రూట్ ఫ్రైడ్ ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేయాలో ఓసారి చూద్దాం...

ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఇడ్లీ ఎలా తయారు చేయాలో.. తయారీ విధానం ఇప్పుడుచూద్దాం.. మొత్తం వంట సమయం: 40 నిమిషాలు

ప్రిపరేషన్ సమయం: 10 నిమిషాలు

వంట సమయం: 30 నిమిషాలు

రెసిపీ సర్వింగ్‌లు: 2

బీట్‌రూట్ ఇడ్లీ తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు 2 కప్పుల బియ్యం,

1 కప్పు మిన పప్పు,

1 మీడియం సైజ్ బీట్‌రూట్,

ఇడ్లీ ప్లేట్లకు నెయ్యి వేయాలి

1 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ, మెత్తగా కత్తిరించి

2 పచ్చిమిర్చి, తరిగినవి

1 టీస్పూన్ జీలకర్ర పొడి

2 టీస్పూన్లు 1/2 ఆవాలు

1/2 మసాలా (ఐచ్ఛికం)

రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ (రుచి ప్రకారం)

హింగ్ 2-3 టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి/నూనె

5-6 కరివేపాకు

బీట్‌రూట్ ఇడ్లీ ఎలా వేయించాలి?

1.రెండు వేరు వేరు గిన్నెలలో బియ్యం, పప్పులను కడిగి 6-7 గంటలు నానబెట్టాలి. తరువాత, వాటిని బ్లెండర్‌లో మెత్తని పేస్ట్‌గా రుబ్బుకోవాలి. ఇది రాత్రిపూట పులియనివ్వండి. 2. బ్లెండర్‌లో, తరిగిన బీట్‌రూట్‌ను వేసి పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్‌ను మృదువుగా చేయడానికి మీరు 1-2 టేబుల్ స్పూన్ల నీటిని జోడించవచ్చు. 3. ఇడ్లీ పిండి పులియబెట్టిన తర్వాత, బీట్‌రూట్ పేస్ట్ , కొంచెం ఉప్పు వేయండి. బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి చాలా మందంగా ఉంటే, ¼ కప్పు నీరు వేసి బాగా కలపాలి. 4. ఇడ్లీ ప్లేట్లపై నెయ్యి లేదా నూనెతో గ్రీజ్ చేసి బీట్‌రూట్ పిండిని అందులో వేయండి. ఇడ్లీలను 15-20 నిమిషాలు ఆవిరి మీద ఉడికించాలి. ఇడ్లీలను అచ్చు నుండి తీసే ముందు కొద్దిగా చల్లబరచండి.



5. పాన్‌లో కొంచెం నూనె లేదా నెయ్యి వేసి వేడి చేయండి. ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. తర్వాత తరిగిన ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించాలి. 6. పసుపు పొడి, ఎర్ర కారం, ఉప్పు వేసి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. ఉల్లిపాయలు వాటి పచ్చిదనాన్ని కోల్పోయి అపారదర్శకమయ్యే వరకు ఉడికించాలి. ఈ సమయంలో, మీరు గరం మసాలాను జోడించడం ద్వారా మసాలా స్థాయిని పెంచవచ్చు.

7. ఇంతలో, బీట్‌రూట్ ఇడ్లీలను అచ్చు నుండి తీసివేసి, ఒక్కొక్కటి నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. బీట్‌రూట్ ఇడ్లీ ముక్కలను పాన్‌లో మసాలా దినుసులు వేసి, మసాలాలు బాగా పూత వచ్చేవరకు అంటే బంగారు గోధుమ రంగు వచ్చేవరకు వేయించాలి. కొత్తిమీర తరుగు వేయాలి.



8. మీ బీట్‌రూట్ ఇడ్లీ ఫ్రై సర్వ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది! మీరు ఈ ఇడ్లీలను వేరుశెనగ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేయవచ్చు!